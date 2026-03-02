TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - Dans un monde en rapide évolution, le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut maîtriser, c'est-à-dire bâtir un Canada plus fort et plus résilient. Le marché du travail canadien subit des pressions constantes en raison des droits de douane, des pénuries de main‑d'œuvre, des perturbations touchant les chaînes d'approvisionnement et des changements économiques généraux. En réaction à cette situation, le gouvernement du Canada se concentre sur la transformation de notre économie pour la rendre plus forte, plus durable et plus indépendante, en s'appuyant sur les solides fondements que sont nos industries fortes et nos travailleurs.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé qu'elle a convoqué les principaux dirigeants de l'industrie, les travailleurs et les partenaires lors du congrès de la Prospectors & Developers Association of Canada, à Toronto. Ensemble, ils ont discuté d'un plan visant à protéger les travailleurs et l'industrie contre les pressions immédiates, tout en les aidant à faire la transition vers l'avenir, en faisant progresser les efforts de la nouvelle alliance pour la main‑d'œuvre de l'industrie des mines et des minéraux.

L'objectif de cette alliance sera de renforcer la main-d'œuvre et de garantir la réussite globale de la stratégie des minéraux critiques et des grands projets du Canada. Elle s'attaquera aux pénuries de main‑d'œuvre liées à la prospection, à l'extraction, à la transformation et au développement des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, appuyant ainsi la sécurité nationale et la croissance économique au Canada, tout en renforçant le rôle que joue notre pays en ce qui concerne l'énergie propre, la fabrication de pointe et les chaînes d'approvisionnement résilientes.

Le Canada est prêt à tirer parti de l'augmentation de la demande relative aux minéraux critiques, qui alimenteront à l'avenir les économies à faibles émissions de carbone. Uniquement en 2024, le secteur minier a apporté une contribution directe de 112 milliards de dollars au PIB du Canada et employait directement environ 438 000 travailleurs. Parmi les participants à l'alliance figureront des employeurs, des syndicats, des groupes de l'industrie, des établissements d'enseignement postsecondaire et des partenaires autochtones qui participent à la prospection, à l'extraction et à la transformation des minéraux essentiels pour l'énergie propre, la fabrication de pointe et la sécurité nationale. Ce secteur prioritaire joue un rôle essentiel dans la souveraineté du Canada en matière de ressources et sa compétitivité à l'échelle mondiale et il requiert la mise en œuvre de stratégies pour aborder le vieillissement de la main-d'œuvre et harmoniser le perfectionnement des compétences avec les nouvelles technologies, l'automatisation et les pratiques minières durables.

L'alliance pour la main-d'œuvre de l'industrie des mines et des minéraux est l'une des six alliances qui ont été annoncées pour aborder la productivité du Canada ainsi que sa compétitivité à long terme grâce à des mesures coordonnées à l'échelle nationale qui permettront d'aborder les défis pressants touchant le marché du travail. Les six secteurs prioritaires sont la fabrication de pointe, le logement et la construction, les transports et les chaînes d'approvisionnement, l'énergie et l'électricité, l'économie des soins ainsi que les mines et les minéraux. Une approche coordonnée pour les investissements publics et privés en faveur du développement des compétences créera des occasions durables pour les travailleurs canadiens, là où ils sont le plus recherchés, pour bâtir un Canada fort.

Ensemble, ces secteurs prioritaires formeront une stratégie industrielle qui permettra de bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus indépendante et de veiller à ce que les travailleurs et les industries puissent saisir les occasions qui seront offertes à l'avenir.

Citations

« La main-d'œuvre du Canada est plus forte lorsque les employeurs et les partenaires de la formation collaborent. Puisque les pressions externes continuent de toucher les secteurs clés, ces investissements doteront les travailleurs canadiens des compétences dont ils ont besoin pour s'adapter. Dans le secteur minier, cela signifiera que l'on s'attaquera aux pénuries de main-d'œuvre, appuiera les travailleurs touchés par les changements économiques et renforcera la sécurité économique du Canada. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Le secteur minier du Canada a été bâti par des générations de travailleurs canadiens hautement qualifiés. De la prospection à la transformation, la réussite du programme du gouvernement en matière de minéraux critiques dépend des personnes et des collectivités qui forment cette industrie. Nous travaillons directement avec les travailleurs pour veiller à ce que l'industrie minière canadienne demeure la pierre angulaire de notre économie, de notre sécurité et de nos ambitions climatiques. »

- Le ministre de l'Industrie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson

« Des possibilités sans précédent s'offrent au Canada dans un contexte où les projets de mines commencent à être développés partout au pays. Grâce aux investissements dans l'alliance pour la main‑d'œuvre de l'industrie des mines et des minéraux, le Conseil des ressources humaines de l'industrie minière a bien l'intention de collaborer avec les employeurs, les enseignants, les partenaires syndicaux et les collectivités pour créer de nouvelles voies afin que plus de Canadiens puissent se bâtir une bonne carrière dans l'industrie minière. Il est essentiel de relever les défis qui touchent en ce moment le marché du travail afin de constituer une main-d'œuvre sûre et hautement qualifiée, à l'avantage de tous les Canadiens. »

- Le directeur général du Conseil des ressources humaines de l'industrie minière, Ryan Montpellier

« La création d'une alliance pour la main-d'œuvre de l'industrie des mines et des minéraux renforce l'engagement pris par le gouvernement fédéral d'améliorer la compétitivité de l'industrie minière canadienne et d'accélérer les investissements dans les minéraux et la création d'emplois. Ces mesures aideront l'industrie et les employeurs à attirer, à former et à appuyer la prochaine génération de travailleurs qualifiés, en s'appuyant sur la force du Canada, qui peut compter sur une industrie minière dont la main-d'œuvre est très instruite, qualifiée et productive. »

- Le président et chef de la direction de l'Association minière du Canada, Pierre Gratton

Faits en bref

Le 5 septembre 2025, le gouvernement du Canada a présenté un ensemble de nouvelles mesures visant à aider les travailleurs canadiens touchés par les droits de douane à revitaliser les économies locales et à limiter les effets à long terme des pertes d'emploi causées par les droits de douane. Mentionnées dans le budget de 2025, les alliances pour la main‑d'œuvre ont été annoncées dans le cadre de ces mesures visant à remédier au manque de compétence dans les industries touchées par les pénuries de main-d'œuvre.

Les rencontres tenues par la ministre Hajdu à Toronto s'appuyaient sur les séances de mobilisation des intervenants clés de l'industrie de la fabrication de pointe, qui ont eu lieu à Windsor, en Ontario, le 17 février.

Les six secteurs prioritaires soutenus par les alliances pour la main-d'œuvre comptent pour plus du tiers du PIB du Canada et emploient environ 8 millions de personnes partout au pays.

En 2024, la production de minéraux a totalisé 64 milliards de dollars. Le Canada produit environ 60 minéraux et métaux dans 200 mines et compte des milliers de carrières de sable, de gravier et de pierre.

Le Canada est prêt à tirer profit de l'augmentation de la demande mondiale de minéraux critiques qui alimenteront les économies à faibles émissions de carbone et numériques. À l'échelle mondiale, le Canada est l'un des producteurs clés de cuivre, de nickel et de cobalt et accueille des projets minéraux évolués pour les éléments des terres rares, le lithium et le graphite. Le Canada cherche à mettre à profit son savoir-faire en ce qui concerne l'exploitation minière durable pour développer des chaînes d'approvisionnement concurrentielles et des produits à valeur ajoutée à l'échelle de différents secteurs.

