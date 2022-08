OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DES ALGONQUINS, ON , le 22 août 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, se rendra à Aotearoa-Nouvelle-Zélande, du 22 au 28 août 2022.

La ministre Hajdu sera accompagnée d'une délégation représentant les peuples autochtones du Canada pour une visite qui renforcera les liens entre les deux pays et leur engagement commun à travailler avec les peuples autochtones pour forger un avenir meilleur.

L'estimée délégation autochtone du Canada est composée de Brenda Gunn, directrice à l'enseignement et à la recherche du Centre national pour la vérité et la réconciliation, de Dawn Madahbee Leach, présidente du Conseil national de développement économique des Autochtones, de Gerri Sharpe, présidente de Pauktuutit Inuit Women of Canada, et de Sharon Nate, directrice exécutive (éducation) du Conseil tribal Matawa.

Au cours de la visite, la ministre Hajdu et la délégation autochtone rencontreront des dirigeants et des représentants des Māori et du gouvernement pour discuter du développement économique autochtone, de l'autodétermination, des changements climatiques, de la santé, de l'éducation et plus encore. Cette visite permettra de renforcer les partenariats entre les peuples autochtones, le Canada et Aotearoa-Nouvelle-Zélande, de partager des expériences et de promouvoir les cultures uniques des Premières Nations, des Inuit, des Métis et des Māori, et de favoriser les liens entre Autochtones, ainsi que les relations entre Autochtones et gouvernements, dans l'intérêt de tous. La ministre Hajdu se réjouit de rencontrer les iwi (tribus), d'apprendre d'eux et de visiter Waitangi, le site de la signature du Traité de Waitangi / Te Tiriti o Waitangi.

Cette visite se veut une réponse à la précédente visite de la ministre Mahuta au Canada en novembre 2021, et s'inscrit dans la foulée de l'approbation par le Canada et Aotearoa-Nouvelle-Zélande de l'accord de coopération économique et commerciale avec les peuples autochtones, en décembre 2021.

Citations

« Cette semaine, je me joins à une délégation d'estimées dirigeantes des Premières Nations, des Inuit et des Métis à Aotearoa-Nouvelle-Zélande, où nous rencontrerons les ministres Mahuta et Jackson, ainsi que des représentants Māori. Avec un nouvel accord commercial autochtone, un travail commun sur la restauration de la langue et la préservation de la culture, le Canada et la Nouvelle-Zélande sont sur la même longueur d'onde alors que nous nous attaquons aux effets de la colonisation et travaillons à réparer les erreurs du passé. Les leaders autochtones ouvrent la voie et le Canada et Nouvelle-Zélande ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Liens connexes

Gouvernement de la Nouvelle-Zélande

Haut-commissariat du Canada en Nouvelle-Zélande

Relations Canada - Nouvelle-Zélande

La ministre Joly accueillera la ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande, Nanaia Mahuta - Canada.ca

Te Puni Kōkiri (non disponible en français)

Restez branchés:

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada:

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Bahoz Dara Aziz, Cabinet du ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, 873-455-0215, [email protected]; Relations avec les médias: Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]