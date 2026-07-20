/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La secrétaire parlementaire Church soulignera le soutien plus généreux offert aux familles grâce à l'Allocation canadienne pour enfants/

HAMILTON, ON, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- La secrétaire parlementaire des secrétaires d'État pour le Travail, pour l'Enfance et la Jeunesse, et pour les Aînés, et de la ministre de l'Emploi et des Familles (Personnes en situation de handicap), Leslie Church, sera à Hamilton pour souligner l'augmentation de l'Allocation canadienne pour enfants, qui réduit les coûts pour les familles partout au Canada.

L'annonce sera faite au nom de la secrétaire d'État à l'Enfance et à la Jeunesse, l'honorable Anna Gainey.

La secrétaire parlementaire sera accompagnée de la députée de Hamilton Mountain, Lisa Hepfner et du député d'Hamilton-Centre, Aslam Rana.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le lundi 20 juillet 2026



Heure : 11 h 30 (HAE)



Lieu : Camp d'été des Hamilton Cardinals Stade Bernie Arbour Memorial 1100, chemin Mohawk Est Hamilton (Ontario)

Notes pour les médias :

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Elsa Niyongabo, Conseillère en communications et attachée de presse, Cabinet de la secrétaire d'État à l'Enfance et à la Jeunesse, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]