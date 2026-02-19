KUUJJUAQ, NUNAVIK, QC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le soutien à la santé et au bien-être des enfants, des familles et des communautés inuites est une priorité commune pour le Canada et ses partenaires inuits.

Aujourd'hui, l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, s'est jointe aux dirigeants de Makivvik à Kuujjuaq pour annoncer de nouveaux investissements visant à soutenir les enfants et les familles inuits, à renforcer le bien-être communautaire et à améliorer la sécurité alimentaire dans l'Inuit Nunangat.

Premièrement, le gouvernement fédéral fournit 115 millions de dollars pour renouveler le financement de l'initiative Les enfants inuits d'abord jusqu'au 31 mars 2027. Ce soutien financier aidera à faire en sorte que les enfants et les familles inuits continuent d'avoir accès aux services de santé et aux services sociaux et éducatifs essentiels pendant que le Canada et ses partenaires inuits continuent d'élaborer conjointement une approche à long terme dirigée par les Inuit.

Deuxièmement, 27 millions de dollars sur cinq ans seront consacrés à l'appui d'approches communautaires dirigées par les Inuit afin d'éliminer la tuberculose dans l'Inuit Nunangat. Ces travaux seront réalisés en partenariat avec l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) et les organismes inuits visés par un traité, et permettront d'améliorer la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement de la tuberculose.

Troisièmement, nous nous penchons également sur la sécurité alimentaire et l'abordabilité dans le Nord par les moyens suivants :

un investissement de 30 millions de dollars visant à répondre aux besoins actuels de la contribution du programme Nutrition Nord Canada. Ce financement permettra d'expédier des denrées alimentaires et des articles essentiels dans 124 communautés isolées du Nord, tandis que les partenaires autochtones et nordiques élaborent des réformes élargies du programme afin de mieux relever les défis liés au coût élevé de la vie et à l'abordabilité;

un investissement de 6,7 millions de dollars dans le Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées afin d'aider les entreprises, les groupes communautaires et les innovateurs qui travaillent à la mise en place de solutions pratiques pour cultiver, transformer et distribuer des aliments localement;

Enfin, la ministre a confirmé que le gouvernement fédéral investira 50 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes prévu dans le budget de 2025 afin d'appuyer la création de la première université dirigée par des Inuit au Canada, l'Université Inuit Nunangat.

Ces investissements contribuent à garantir que les enfants, les familles et les communautés inuits continuent d'avoir accès aux mesures de soutien sur lesquelles ils comptent, tout en renforçant la santé, la sécurité alimentaire et le bien-être communautaire dans l'Inuit Nunangat. Le Canada continuera de travailler avec ses partenaires inuits afin de trouver des solutions qui reflètent leurs priorités et soutiennent le développement des communautés, maintenant et pour les générations futures.

Citations

« L'Inuit Tapiriit Kanatami se réjouit de l'annonce de ces ressources, qui permettront d'assurer la continuité des programmes et des services de soutien essentiels au bien-être des Inuit. Ces investissements renforcent la nécessité d'un financement à long terme pour remédier aux inégalités dans l'Inuit Nunangat qui sont à l'origine de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté que nous connaissons, ainsi que de la crise actuelle de la tuberculose. Nous continuerons de travailler avec ce gouvernement dans le cadre du partenariat entre les Inuit et la Couronne afin de faire progresser les priorités inuites et d'assurer une prospérité durable dans l'Inuit Nunangat. »

Natan Obed

Pprésident de l'Inuit Tapiriit Kanatami

« Nous accueillons favorablement ces investissements importants de la part du gouvernement du Canada dans des domaines prioritaires qui sont essentiels au bien-être des Inuit et que Makivvik n'a cessé de promouvoir grâce à un travail de sensibilisation soutenu. Il est particulièrement important que ces investissements reconnaissent le rôle central des approches dirigées par les Inuit, façonnées par nos communautés, fondées sur notre savoir et harmonisées avec nos priorités.

Ce financement permettra d'améliorer considérablement la vie de nos enfants et de nos familles. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire pour combler les lacunes de longue date et relever les défis systémiques auxquels les Inuit continuent de faire face. Nous demeurons déterminés à travailler dans le cadre d'un véritable partenariat avec le Canada pour faire progresser les solutions déterminées par les Inuit qui visent à renforcer nos communautés et à améliorer la qualité de vie des Inuit aujourd'hui et pour les générations futures. »

Pita Aatami

Président de Makivvik

« Ensemble, nous pouvons créer des possibilités durables qui permettent aux communautés inuites de prospérer et de façonner leur propre avenir. Ces investissements reflètent notre engagement à combler les lacunes de longue date en matière de services de santé et communautaires, tout en appuyant les priorités dirigées par les Inuit et en renforçant les fondations sur lesquelles reposent des communautés dynamiques et saines dans le Nord. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Il faut investir pour répondre aux besoins des communautés isolées du Nord afin de renforcer le bien-être et les possibilités partout dans l'Arctique. Ces engagements soutiennent les enfants et les familles inuits, font progresser les priorités communautaires et contribuent à renforcer les bases de l'éducation, du développement économique et de la vitalité culturelle. En travaillant en partenariat avec les dirigeants inuits, nous contribuons à bâtir un Nord plus abordable et plus prospère. »

L'honorable Rebecca Chartrand

Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« L'Université Inuit Nunangat est une initiative transformatrice qui viendra renforcer l'éducation dirigée par les Inuit et le bien-être des communautés, et contribuer au développement économique et social à long terme dans l'Inuit Nunangat. L'apprentissage et le travail à la maison signifient qu'un plus grand nombre d'Inuit auront la possibilité de grandir dans le Nord. Notre gouvernement est fier d'appuyer ce projet et s'engage à fournir du financement dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes prévu dans le budget de 2025. »

L'honorable Gregor Robertson

Ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Faits en bref :

En 2018, l'Inuit Tapiriit Kanatami et le gouvernement du Canada se sont engagés à éliminer la tuberculose dans l'Inuit Nunangat d'ici 2030.

L'Inuit Child First Initiative veille à ce que les enfants inuits aient accès aux services de santé, sociaux et éducatifs dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.

Nutrition Nord Canada est un programme de contribution au détail visant à réduire le coût des aliments périssables et des articles essentiels dans les communautés isolées du Nord, y compris toutes les communautés inuites.

L'Université Inuit Nunangat est une initiative dirigée par l'Inuit Tapiriit Kanatami en vue d'établir la première université au Canada qui soit créée, gérée et exploitée par des Inuit. L'université contribuera à faire avancer l'autodétermination des Inuit dans le domaine de l'éducation, à renforcer la langue inuktut et à promouvoir les systèmes de connaissances inuits parmi les plus hauts niveaux d'études et de recherche.

