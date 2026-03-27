TORONTO, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 13, ET TERRITOIRE TRADITIONNEL DE LA PREMIÈRE NATION DES MISSISSAUGAS DE CREDIT, DES ANISHINAABEG, DES HAUDENOSAUNEE ET DU PEUPLE WENDAT, AINSI QUE TERRE D'ACCUEIL DE NOMBREUSES PREMIÈRES NATIONS, ET DE NOMBREUX INUIT ET MÉTIS (ONTARIO), le 27 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, s'est jointe au président de la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario, Armand Jourdain Sr., ainsi qu'à la présidente-directrice générale de l'Association nationale des centres d'amitié, Jennifer Rankin, à Toronto pour annoncer des investissements fédéraux de près de 1,4 milliard de dollars afin de soutenir les populations autochtones en milieu urbain, les programmes de santé mentale et de soutien en cas de traumatisme, ainsi que les services d'aide à la vie autonome dans les réserves. Ce financement permettra d'assurer que les peuples autochtones reçoivent des services stables, fondés sur les distinctions et ancrés dans la culture, qui améliorent les résultats en matière de santé et de mieux-être.

Premièrement, le gouvernement fédéral investit 168 millions de dollars sur cinq ans dans le Programme urbain pour les peuples autochtones. Ce financement soutient le mouvement des centres d'amitié dans le cadre de la transition du ministère vers le transfert de la prestation de services aux organisations autochtones. Il sera versé à l'Association nationale des centres d'amitié et à la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario afin de soutenir les services locaux offerts par leurs centres d'amitié affiliés partout au Canada. Ces organisations répondent aux besoins essentiels de plus d'un million d'Autochtones vivant en milieu urbain chaque année, y compris les populations les plus vulnérables et à risque, notamment les femmes, les filles, les jeunes, les aînés, les personnes 2ELGBTQ+, les personnes en situation de handicap et les personnes aux prises avec des dépendances. Cet investissement s'ajoute aux 27,5 millions de dollars en financement annuel que le gouvernement fédéral fournit pour soutenir ces activités.

Deuxièmement, nous investirons 630 millions de dollars sur deux ans pour soutenir la disponibilité, l'accessibilité, la qualité et l'efficacité des services de mieux-être mental destinés aux peuples autochtones partout au pays. Cet investissement comprend le renouvellement du Programme de soutien en santé - résolution des questions des pensionnats indiens, qui offre des services de counseling en santé mentale adaptés sur le plan culturel, ainsi que des mesures de soutien émotionnel et culturel aux personnes, aux familles et aux communautés touchées par les pensionnats indiens, les externats indiens, la crise persistante des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées, les processus d'indemnisation connexes et d'autres préjudices coloniaux.

Le financement soutient également des programmes qui mettent les communautés en lien avec des services de guérison tenant compte des traumatismes et ancrés dans la culture, les cérémonies et les savoirs communautaires, notamment :

des services intégrés dans 83 sites de traitement par agonistes opioïdes dans tout le pays;

77 équipes communautaires de mieux-être mental desservant 385 communautés des Premières Nations et des Inuit;

l'accès continu aux lignes de crise pour les survivants et les survivants intergénérationnels des pensionnats et des externats, ainsi que pour les familles touchées par les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Troisièmement, le gouvernement fédéral investira 592,4 millions de dollars d'ici 2034 dans le Programme d'aide à la vie autonome, qui offre des services de soutien social non médicaux aux personnes à faible revenu résidant habituellement dans les réserves, notamment les aînés, les personnes en situation de handicap et celles ayant des problèmes de santé chroniques ou des limitations fonctionnelles. Le financement sera versé aux communautés par l'intermédiaire des Premières Nations, des provinces et du Yukon, qui sont les mieux placés pour offrir des services essentiels de soins à domicile et de soins de longue durée, afin que les membres de la communauté puissent maintenir leur autonomie, demeurer près de leur famille et rester dans leur communauté ou à proximité.

Ensemble, ces investissements s'inscrivent dans l'engagement du Canada à offrir des services solides en matière de santé, de mieux-être et de soutien communautaire aux peuples autochtones partout au pays.

Citations

« Les organisations dirigées par des Autochtones et les leaders communautaires sont à l'origine de changements significatifs en matière de santé et de mieux-être. En investissant dans des programmes essentiels de santé, de mieux-être, de services urbains et d'aide à la vie autonome, nous soutenons des soins ancrés dans la culture, guidés par les communautés et véritablement transformateurs. Ces investissements garantiront l'accès à des mesures de soutien essentielles -- tant dans les milieux urbains que dans les communautés des Premières Nations -- et favoriseront la guérison et la dignité, et permettront aux peuples autochtones de recevoir des soins adaptés à leurs réalités, renforçant ainsi les communautés pour les générations à venir. »

L'honorable Mandy Gull-Masty,

Ministre des Services aux Autochtones

« L'annonce d'aujourd'hui reflète un engagement important envers le rôle essentiel que jouent les centres d'amitié dans les communautés partout au pays. Les centres d'amitié sont au cœur des communautés autochtones en milieu urbain et jouent un rôle crucial pour soutenir les personnes, les familles et les communautés afin qu'elles puissent s'épanouir. Cet investissement de cinq ans offre une stabilité essentielle, permettant aux centres d'amitié de continuer à offrir les programmes et services sur lesquels les Autochtones comptent chaque jour, tout en créant de nouvelles occasions de renforcer cette base solide grâce à de futurs partenariats et investissements. »

Pamela Glode-Desrochers,

Présidente de l'Association nationale des centres d'amitié

« Les centres d'amitié sont des bouées de sauvetage pour les Autochtones vivant en milieu urbain. La décision annoncée aujourd'hui garantit que ces institutions historiques pourront continuer à servir leurs communautés avec stabilité et confiance. Elle reflète un leadership fondé sur la responsabilité, la réconciliation et la pensée des sept générations. »

Armand Jourdain Sr.,

Président du conseil d'administration de la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario



Faits en bref

Le Programme urbain pour les peuples autochtones (PUPA) a été créé en 2017 et constitue le seul programme de SAC qui se concentre spécifiquement sur les Autochtones vivant en milieu urbain, en transition vers celui-ci ou y accédant à des services.

Plus de 100 organisations, projets ou initiatives reçoivent du financement dans le cadre du PUPA.

L'Association nationale des centres d'amitié et la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario sont les deux plus grandes organisations et les plus présentes sur le terrain; elles constituent le seul réseau autochtone offrant des services aux Autochtones vivant en milieu urbain partout au pays.

Le Programme d'aide à la vie autonome de SAC comporte trois volets principaux : les soins à domicile (financement de services de soutien non médicaux tels que les programmes alimentaires et l'entretien ménager), les soins en établissement (comme les soins offerts dans les foyers de soutien) et les foyers d'accueil pour adultes (soutien à la supervision et aux soins des personnes incapables de vivre seules en raison de limitations physiques, cognitives ou psychologiques, et qui n'ont pas besoin de soins médicaux continus).

SAC estime que le Programme d'aide à la vie autonome a permis, grâce à un financement de 172 millions de dollars, de soutenir 16 500 personnes et familles en 2024-2025. Parmi celles-ci, environ 850 vivaient dans des foyers de soutien.

À l'heure actuelle, SAC a des ententes de financement avec environ 560 partenaires des Premières Nations partout au Canada, y compris des conseils de bande et des conseils tribaux qui peuvent offrir directement les services d'aide à la vie autonome, partager des services avec d'autres bénéficiaires ou conclure des ententes de prestation de services avec d'autres organisations.

Liens connexes

Programme urbain pour les peuples autochtones (PUPA)

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1471368138533/1536932634432

Santé mentale des Autochtones

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1576088923626/1576088963494

Programme d'aide à la vie autonome

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100035250/1533317440443

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SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, [email protected]