AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Gull-Masty participera à la première cérémonie de sortie (Walking Out) sur la Colline du Parlement English
Nouvelles fournies parServices aux Autochtones Canada
14 avr, 2026, 15:13 ET
OTTAWA, ON, le 14 avril 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, participera à la première cérémonie de sortie (Walking Out) sur la Colline du Parlement -- un rite de passage important pour un enfant cri --, qui sera suivie d'une mêlée médiatique.
Date : Mercredi 15 avril 2026
Heure : 7 h (HE)
Mêlée médiatique : 8 h 15 (HE)
Lieu : Colline parlementaire, édifice du centre
(111, rue Wellington)
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SOURCE Services aux Autochtones Canada
Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]
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