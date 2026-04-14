OTTAWA, ON, le 14 avril 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, participera à la première cérémonie de sortie (Walking Out) sur la Colline du Parlement -- un rite de passage important pour un enfant cri --, qui sera suivie d'une mêlée médiatique.

Date : Mercredi 15 avril 2026

Heure : 7 h (HE)

Mêlée médiatique : 8 h 15 (HE)

Lieu : Colline parlementaire, édifice du centre

(111, rue Wellington)

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SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]