MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - Dans un contexte où la sécurité alimentaire et les services essentiels demeurent des enjeux prioritaires pour les communautés nordiques, le gouvernement du Canada souligne l'achèvement d'un projet structurant visant à améliorer l'accès à des aliments frais et abordables et à réduire les coûts au Nunavik.

Vue extérieure des travaux d’agrandissement de l’entrepôt et des espaces de bureaux de la FCNQ. (Groupe CNW/Services aux Autochtones Canada) Conférence de presse annonçant les travaux d’agrandissement de l’entrepôt de la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ). Étaient présents pour l’occasion : Ginette Lavack, députée de Saint Boniface–Saint Vital et secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, Francis Scarpaleggia, député de Lac Saint Louis et président de la Chambre des communes du Canada, ainsi que des partenaires de la FCNQ et des représentants de Services aux Autochtones Canada. (Groupe CNW/Services aux Autochtones Canada)

De passage à Montréal, Mme Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, a salué, au nom de l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, l'achèvement des travaux d'agrandissement de l'entrepôt de la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ) aux côtés de Mark Blair, directeur général de la FCNQ, et de Chhoan Sokchiveneath, directeur principal pour le développement socioéconomique de la FCNQ. Ce projet bénéficie d'un financement de plus de 966 000 $ de la part de Services aux Autochtones Canada.

Situé sur l'île de Montréal, l'entrepôt comprend maintenant :

1 580 m² d'espaces additionnels réfrigérés et de congélation;

6 500 m² d'espaces d'entreposage régulier supplémentaires;

1 670 m² d'espaces additionnels dédiés aux bureaux et aux aires communes.

Grâce à ces nouvelles installations, la FCNQ dispose désormais d'une capacité logistique accrue lui permettant d'approvisionner plus efficacement ses 14 coopératives inuites membres réparties dans l'ensemble du Nunavik. L'espace supplémentaire permettra notamment :

d'entreposer des biens et des aliments essentiels, comme des fruits et des légumes frais;

d'augmenter la capacité de la FCNQ à acheter en volume, contribuant à réduire les coûts et à maintenir des prix plus stables pour les familles inuites; et

de réduire les risques de rupture de stock dans les communautés où les livraisons peuvent être perturbées par les conditions climatiques.

En renforçant les capacités d'entreposage et de distribution dans la chaîne d'approvisionnement nordique, cet investissement contribue directement à améliorer la sécurité alimentaire, à accroître la résilience des communautés inuites et à assurer un accès plus fiable à des aliments nutritifs et abordables dans l'ensemble du Nunavik.

Citations

« Au nom des Nunavimmiut, nous remercions sincèrement Services aux Autochtones Canada pour l'appui financier accordé à notre projet majeur d'agrandissement de nos installations de Baie-D'Urfé, représentant un investissement de 26,5 M$. Ce projet structurant permettra à notre réseau coopératif d'optimiser ses capacités d'approvisionnement, de stockage et d'archivage, tout en renforçant la gestion intégrée de nos opérations au service de nos coopératives membres, des organisations locales et de l'ensemble de la population des 14 communautés du Nunavik. Cet agrandissement contribuera à consolider un réseau de services essentiel, durable et performant pour les générations à venir, en demeurant fidèle à notre principe fondamental : travailler ensemble et ne laisser personne derrière -- Atautsikut/Leaving None Behind. »

Eluscar Kulu Tukalak

Président, Fédération des coopératives du Nouveau-Québec

« Je félicite la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ) pour l'agrandissement de son entrepôt qui renforce de manière concrète la résilience de la chaîne d'approvisionnement au Nunavik. Grâce à cette modernisation, la FCNQ pourra offrir aux communautés un accès plus stable, fiable et prévisible aux marchandises, au bénéfice de tous les Nunavimmiut. »

Ginette Lavack

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones

« Cet agrandissement représente une avancée significative pour le mieux-être des populations inuites du Nunavik. En soutenant ce projet, nous contribuons à renforcer la résilience des communautés et à réduire leur vulnérabilité face aux défis d'approvisionnement en biens essentiels et en denrées alimentaires. Nous demeurons pleinement engagés à collaborer avec nos partenaires pour soutenir le développement économique du Nord et améliorer les conditions de vie des membres des communautés qui y résident.»

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Je félicite la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec pour cet agrandissement stratégique qui renforce concrètement la sécurité alimentaire au Nunavik. En améliorant la capacité de stockage et la fiabilité des approvisionnements, ce projet contribue directement à l'amélioration du mieux-être et à la résilience des communautés. »

L'honorable Rebecca Chartrand

Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique

Faits en bref

Les travaux d'expansion menés par la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ) permettront de porter la superficie totale de ses installations à 19 515 m².

Ce projet structurant permettra : d'améliorer la sécurité alimentaire dans les 14 communautés du Nunavik en renforçant la capacité de stockage de produits périssables; d'optimiser la chaîne logistique nordique, notamment en réduisant les risques de rupture d'approvisionnement et les pertes; de soutenir la croissance des activités commerciales des coopératives membres; de générer des gains d'efficacité opérationnelle et une meilleure résilience face aux contraintes climatiques et de transport; de consolider le rôle de la FCNQ comme acteur clé du développement socioéconomique du Nunavik.

La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ) est un regroupement de 14 coopératives situées dans des communautés inuites le long des côtes de la baie d'Hudson et de la baie d'Ungava. Elle a pour mission de soutenir ces coopératives en leur fournissant des ressources et des services nécessaires à leur essor collectif. En tant que mouvement coopératif, la FCNQ permet à ses membres de jouer un rôle actif dans leur propre développement grâce à des initiatives sociales et économiques durables .

Située sur l'île de Montréal, la FCNQ est depuis plus de 50 ans un pilier de la vie économique et sociale du Nunavik. Fondée en 1959, elle est la première fédération à chapeauter des services essentiels tels que des magasins de détail, des services bancaires, des bureaux de poste, la câblodistribution, une agence de voyage et de l'hébergement hôtelier touristique ainsi que du soutien à l'art inuit.

Services aux Autochtones Canada a octroyé plus de 966 000 $ pour l'agrandissement de l'entrepôt de la FCNQ dans le cadre du Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques. Ce programme vise à appuyer l'autodétermination économique et la résilience des communautés autochtones.

Liens connexes

Un agrandissement d'entrepôt majeur pour soutenir les besoins des communautés du Nunavik

Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques

Fédération des coopératives du Nouveau-Québec

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SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias: Services aux Autochtones Canada, [email protected]