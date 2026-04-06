MONTRÉAL, le 6 avril 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, fera une annonce concernant la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ).

Date : Mardi 7 avril 2026

Heure : 9 h 30 (HE)

Lieu :

19950 avenue Clark Graham

Baie-d'Urfé (Québec)

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GouvCan - Autochtones

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SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]