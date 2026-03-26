TORONTO, territoire traditionnel des Wendat, des Anishnaabeg, des Haudenosaunee, des Métis et des Mississaugas de de Credit, ON, le 26 mars 2026 /CNW/ - La vitalité et la santé des communautés reposent sur un accès rapide aux soins de santé, sur une gouvernance efficace et sur des mesures de soutien en cas d'urgence. Des prestataires dévoués et des services de qualité sont essentiels au maintien des programmes vitaux dans les communautés des Premières Nations.

Lors de l'Assemblée printanière des chefs de la Nation Nishnawbe Aski , l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé des investissements de 738,9 millions de dollars sur cinq ans pour renforcer les services de santé, la gouvernance et la gestion des urgences au sein des Premières Nations partout au Canada.

Afin de soutenir la santé et le bien-être des Premières Nations, le gouvernement du Canada accorde 400 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, pour maintenir l'accès aux services de santé et aux outils de santé numériques dans les communautés éloignées et isolées des Premières Nations, ce qui comprend le soutien au personnel infirmier et à d'autres professionnels de la santé.

Ce financement comprend 41,17 millions de dollars pour appuyer les professionnels de la santé de première ligne employés par les Premières Nations dans 29 communautés où les postes de soins infirmiers ont été transférés sous le contrôle des Premières Nations. De plus, 84,38 millions de dollars seront affectés à l'embauche d'ambulanciers paramédicaux communautaires contractuels pour renforcer les effectifs en santé déjà en place. Cet investissement aidera à faire en sorte que les communautés des Premières Nations de partout au Canada puissent avoir accès à des services de qualité, sécuritaires sur le plan culturel et tenant compte des traumatismes subis, , même lorsque d'autres services de soins de santé ne sont pas facilement accessibles.

Le gouvernement reste déterminé à renforcer la capacité de gouvernance des communautés. Un leadership et une administration publique efficaces sont des éléments fondamentaux du bien-être de la communauté. Grâce à des programmes comme le Programme de financement du soutien des bandes, , le Programme des avantages sociaux des employés, le Programme de développement professionnel et institutionnel et le Programme de financement des conseils tribaux, ces investissements fourniront aux gouvernements des Premières Nations les ressources nécessaires pour établir des structures de gouvernance, planifier l'avenir et renforcer leurs communautés. C'est pourquoi nous investissons 283,3 millions de dollars sur deux ans pour appuyer ce travail essentiel au profit des Premières Nations.

Les communautés des Premières Nations continuent d'être touchées de façon disproportionnée par les situations d'urgence. Au cours des quatre dernières décennies, près de 42 % des évacuations liées aux feux de forêt touchaient des communautés autochtones. En 2025, plus de 45 000 membres de 73 Premières Nations ont été évacués de leurs foyers et de leurs communautés en raison de feux de forêt. SAC demeure un partenaire solide et fiable en matière d'interventions et de rétablissement en cas d'urgence.

La ministre a également annoncé que, par l'entremise du Programme d'aide à la gestion des urgences (PAGU), SAC fournira 55,6 millions de dollars en 2026-2027 pour aider les Premières Nations à se préparer aux risques naturels et aux urgences sanitaires, et à en atténuer les effets. Ce financement permettra d'appuyer les efforts des communautés en matière de capacités, de préparation et d'atténuation, notamment les initiatives Intelli-feu et la coordination de la gestion des urgences. Le financement des interventions d'urgence et du rétablissement continuera d'être fourni de façon urgente.

Ces investissements aideront à faire en sorte que les communautés des Premières Nations aient accès aux services essentiels dont elles ont besoin, quand et où elles en ont besoin. En améliorant les services de soins primaires, en renforçant la gouvernance des Premières Nations et en appuyant la capacité de gestion des urgences, nous veillons à ce que les communautés des Premières Nations puissent compter sur des soins et des services essentiels en temps opportun. Ces efforts sont essentiels au bien-être des communautés et à l'édification d'un Canada plus fort aux côtés des peuples autochtones.

Citations

« Ces investissements visent à soutenir les communautés des Premières Nations dans leurs efforts visant à protéger leur population et à renforcer les services sur lesquels les familles comptent au quotidien. Qu'il s'agisse des soins de santé, des interventions d'urgence ou de la gouvernance, ce financement aidera à faire en sorte que les communautés disposent des outils dont elles ont besoin pour assurer la sécurité de leurs membres et bâtir l'avenir. Nous sommes déterminés à continuer de travailler en partenariat avec les Premières Nations et à offrir un soutien fiable là où c'est le plus important. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Services aux Autochtones Canada (SAC) travaille en partenariat avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones pour améliorer l'accès à des programmes et à des services de santé efficaces, durables et culturellement adaptés. Le financement des services de santé est soit alloué aux communautés autochtones pour qu'elles en assurent la prestation, soit assuré directement par le personnel de SAC dans les régions où l'accès aux services provinciaux et territoriaux est limité.

SAC offre un soutien en matière de gouvernance et d'administration aux gouvernements des Premières Nations ainsi qu'aux organisations et institutions autochtones par l'entremise de quatre programmes de subventions et de contributions distincts, mais connexes : le financement du soutien des bandes; les avantages sociaux des employés, le développement professionnel et institutionnel et le financement des conseils tribaux.

Le PAGU est le guichet unique de SAC pour les mesures de soutien liées aux situations d'urgence accidentelles et naturelles dans les communautés des Premières Nations. Il comprend également un meilleur soutien en cas d'urgences sanitaires.

Dans le cadre du PAGU, SAC rembourse aux Premières Nations, aux communautés hôtes, aux provinces, aux territoires et aux fournisseurs tiers de services de gestion des urgences 100 % des coûts admissibles, y compris l'hébergement, le transport, la nourriture, les vêtements, les coûts de protection de la sécurité, le soutien en matière de santé mentale et de bien-être, les mesures de soutien social d'urgence, ainsi que les pratiques qui appuient la continuité culturelle.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X: @GCAutochtones

Facebook: @GCAutochtones / @GCAutochtonesEnSante

Instagram: @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, [email protected]