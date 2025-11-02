La ministre Guilbault souligne l'engagement envers la démocratie municipale

QUÉBEC, le 2 nov. 2025 /CNW/ - Alors que les bureaux de vote viennent de fermer dans les municipalités du Québec, la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à faire vivre la démocratie municipale tout au long de la période électorale.

La ministre souligne d'abord l'engagement de tous ceux qui se sont présentés aux élections. Par leur participation, de même qu'en partageant leurs visions et leurs idées, ils ont enrichi la réflexion collective sur le développement des différentes communautés du Québec. La ministre félicite d'ailleurs les personnes qui seront élues et qui contribueront, au cours des quatre prochaines années, au dynamisme et à la vitalité de leur territoire, que ce soit au sein d'un conseil municipal ou d'une MRC.

Elle salue également le travail des présidents d'élection, de leurs équipes et du personnel électoral, qui ont assuré le bon déroulement de l'exercice démocratique malgré les contraintes liées au conflit en cours chez Postes Canada. De plus, le succès des élections municipales ne serait possible sans la participation des électeurs qui sont allés voter, ainsi que des nombreux bénévoles qui accompagnent les candidats.

Enfin, la ministre tient à exprimer sa sincère reconnaissance aux personnes qui quitteront leurs fonctions après l'assermentation des nouveaux élus, pour leur dévouement et leur apport au mieux-être de leur milieu.

« Un grand merci à tous les acteurs de la démocratie municipale, plus particulièrement aux nouveaux élus. En tant que ministre des Affaires municipales, je tiens à vous assurer de mon soutien et de ma pleine collaboration pour la suite de votre mandat. Ensemble, nous partageons la même ambition : permettre à nos communautés de continuer à se développer et à prospérer, au bénéfice de tous les Québécois. La qualité et la richesse de nos milieux de vie reposent sur le travail de milliers de personnes qui, chaque jour, contribuent à bâtir des collectivités fortes et vivantes. Vous êtes les élus les plus proches de la vraie vie et du monde; c'est un privilège de servir nos citoyens directement sur le terrain! »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

Candidatures

Au total, 12 610 candidatures ont été reçues pour les 7 886 postes en élection dans 1 091 municipalités; c'est 444 de plus qu'en 2021.

21 des 87 MRC du Québec élisent leur préfet au suffrage universel, et 44 personnes ont posé leur candidature à ces postes.

La proportion de candidatures féminines a continué d'augmenter, passant de 35,5 % en 2021 à 36,1 % en 2025.

Un document présentant les faits saillants sur les candidatures ainsi qu'un document contenant les données préliminaires sont disponibles.

Résultats

Dès ce soir, certains résultats électoraux seront disponibles sur le site d'Élections Québec, au fur et à mesure de leur saisie par le président d'élection de chaque municipalité. La transmission des résultats des élections par le président d'élection ne peut avoir lieu que lorsque le décompte de tous les bulletins de vote est terminé dans sa municipalité. Élections Québec offre aussi un format données ouvertes.

Dans la semaine du 3 novembre 2025, une fois la saisie complétée par les présidents d'élection, un portrait préliminaire des personnes élues - selon le type de poste, le sexe, l'expérience de la fonction et le groupe d'âge - ainsi que les données sur le taux de participation, à l'échelle nationale et régionale, seront diffusés sur le site www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca. Une mention apparaîtra sur la page lorsque les données deviendront définitives.

Les données « brutes » préliminaires présentant l'ensemble des personnes candidates et élues ainsi que le nombre de votes reçus seront disponibles dans la semaine du 3 novembre 2025, une fois la saisie complétée par les présidents d'élection, sur le site de Données Québec. Une mention apparaîtra sur la page lorsque les données deviendront définitives.

Soutien offert aux élues et élus municipaux

Plusieurs outils sont mis à la disposition des élues et élus municipaux par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) afin de les appuyer dans l'exercice de leurs fonctions. Ce document en fait un survol. Les personnes élues peuvent aussi consulter le Guide d'accueil et de référence pour les élues et les élus municipaux pour toute information supplémentaire.

