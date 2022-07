GATINEAU QC, le 21 juill. 2022 /CNW/ - « Nous continuons de consacrer toute notre attention aux services de passeport et prenons des mesures pour améliorer la prestation des services. Puisque tout n'est pas encore revenu à la normale en ce qui concerne les services de passeport, nous avons ajouté un nouvel outil d'information pour les Canadiens et faire le point sur les progrès réalisés.

À compter de cette semaine, les Canadiens pourront en savoir plus sur les mesures que nous prenons pour améliorer les services, obtenir des statistiques à jour sur le traitement des passeports et des réponses à leurs questions. En visitant la page web sur les améliorations du traitement des passeports, les Canadiens auront aussi accès rapidement à des renseignements sur la façon de présenter une demande de passeport, trouver un point de service et les normes de service actuelles.

Cet outil témoigne de notre engagement à faire preuve d'ouverture et de transparence tant que cette situation durera.

Le nombre de passeports délivrés au cours des 5 dernières semaines est demeuré relativement stable, mais à un niveau supérieur qu'aux semaines précédentes. De 45 000 à 48 000 passeports ont été délivrés chaque semaine au cours des 5 dernières semaines, sauf pendant la semaine du 4 juillet, au cours de laquelle 54 000 passeports ont été délivrés, ce qui constitue une amélioration. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour accroître le nombre de demandes traitées chaque semaine et remettre le plus rapidement possible un plus grand nombre de passeports aux Canadiens.

Le personnel de Service Canada accroît la capacité, simplifie les processus et met en place d'autres solutions tous les jours, et je le remercie de son dévouement. Je continuerai d'informer régulièrement les Canadiens des progrès que nous réalisons. »

Les faits en bref

Pendant la semaine du 11 au 17 juillet, le personnel a fait 7 076 heures supplémentaires.

Depuis le 1 er avril 2022, Service Canada a délivré 605 440 passeports.

avril 2022, Service Canada a délivré 605 440 passeports. Pendant la semaine du 11 au 17 juillet, le temps d'attente moyen des centres d'appels était de 56 minutes.

Liens connexes

Passeports canadiens et autres documents de voyage - Canada.ca

Trouver un bureau de Service Canada

Bienvenue à l'outil de prise de rendez-vous eServiceCanada - E-service Canada.ca

Statistiques sur le Programme de passeport - Canada.ca

Amélioration du traitement des passeports - Canada.ca

