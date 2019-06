La ministre Gould annonce des nominations à la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral

OTTAWA, le 27 juin 2019 /CNW/ - La Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) est un tribunal indépendant chargé de l'administration des régimes de négociation collective et d'arbitrage de griefs pour le secteur public fédéral, les employés du Parlement ainsi que les membres et les réservistes de la Gendarmerie royale du Canada. Elle offre des services d'arbitrage et de médiation et s'engage à résoudre de façon impartiale les problèmes de relations de travail et les plaintes en matière de dotation.

Aujourd'hui, l'honorable Karina Gould a annoncé le renouvellement de la nomination de la présidente et des deux vice-présidents de la CRTESPF :

Catherine Ebbs continuera à présider la Commission jusqu'au 8 octobre 2020 (mandat d'un an renouvelé à partir du 9 octobre 2019).

David Paul Olsen et Margaret Shannon continueront d'assumer leurs fonctions de vice-présidents jusqu'au 30 avril 2020 (mandats de six mois renouvelés à partir du 1er novembre 2019).

Citation

« Les entités sans lien de dépendance comme la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral assurent aux employés un espace sécuritaire pour régler les problèmes. Cela est essentiel pour appuyer la création et le maintien de milieux de travail productifs et efficients qui bénéficieront en fin de compte à tous les Canadiens. Je suis fière d'annoncer, en m'appuyant sur leurs antécédents confirmés, que ces personnes continueront à diriger ce service important pour les fonctionnaires. »

- L'honorable Karina Gould, C.P, députée

Faits en bref

Catherine Ebbs apporte avec elle une richesse d'expérience, ayant déjà travaillé à la Commission des relations de travail dans la fonction publique, la Gendarmerie royale du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada .

David Olsen apporte avec lui plus de 35 années d'expérience dans le domaine du droit du travail, de l'emploi et des droits de la personne.

Margaret Shannon apporte à la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) sa vaste expérience dans le domaine des relations de travail acquise au Canada et sur la scène internationale, ainsi que dans les domaines du droit du travail et des ressources humaines.

La Commission a été créée le 1er novembre 2014, lors de l'entrée en vigueur de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

novembre 2014, lors de l'entrée en vigueur de la . Elle offre deux principaux services :

l'arbitrage - instruire et trancher les griefs, les plaintes en matière de relations de travail et d'autres questions relatives aux relations de travail, et traiter les plaintes en matière de dotation liées à des nominations internes, à des mises en disponibilité, à la mise en œuvre de mesures correctives ordonnées par la Commission et à la révocation des nominations;



la médiation - aider les parties à conclure des conventions collectives, à gérer leurs relations en vertu de ces conventions et à régler leurs différends et leurs plaintes sans qu'il soit nécessaire de tenir une audience.

Lien connexe

Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral

