OTTAWA, ON, le 2 déc. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fournit régulièrement aux Canadiens et Canadiennes des renseignements sur le travail que font les ministères et organismes en leur nom.

Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, la présidente du Conseil du Trésor, a déposé les Rapports sur les résultats ministériels annuels.

Les rapports sur les résultats ministériels présentent les progrès que le gouvernement a réalisés par rapport aux objectifs établis dans les plans ministériels annuels. En suivant ces progrès, les Canadiens et Canadiennes peuvent voir comment le gouvernement utilise les ressources pour atteindre les objectifs énoncés dans un large éventail de priorités. Les données contenues dans les rapports sur les résultats ministériels sont également accessibles dans l'InfoBase du GC, un outil en ligne qui présente les résultats et les indicateurs de rendement à l'aide d'infographies interactives.

Le gouvernement continue de rendre plus de renseignements accessibles aux parlementaires et au public afin d'assurer la transparence de la planification, des dépenses et des résultats pour toute la population canadienne.

Citation

« Le gouvernement s'est engagé à rendre compte régulièrement et ouvertement de ses plans et de ses résultats. Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés et continuons de réaliser en ce qui concerne la prestation de services et programmes importants à toute la population canadienne ».

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Les faits en bref

Les rapports sur les résultats ministériels font partie du cycle annuel du budget des dépenses et du processus d'affectation des crédits.

Ils fournissent des renseignements détaillés sur le mandat d'une organisation, ses engagements et les résultats qu'elle a obtenus.

L'InfoBase du GC donne un accès facile aux résultats figurant dans chaque plan ministériel et chaque rapport sur les résultats ministériels, y compris à des visualisations interactives des données.

