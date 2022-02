OTTAWA, ON, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir aux Canadiens de l'information et des outils pour leur permettre de se tenir au courant des engagements, des plans et du rendement du gouvernement.

Aujourd'hui, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a déposé les Rapports sur les résultats ministériels annuels.

Ces rapports mesurent les progrès réalisés par rapport aux objectifs énoncés dans les plans ministériels annuels et donnent ainsi aux Canadiens un aperçu clair des résultats obtenus par les organisations du gouvernement du Canada et de la façon dont les ressources ont été utilisées pour atteindre ces résultats. Parmi les résultats pouvant être examinés, mentionnons les efforts continus du gouvernement pour améliorer la diversité et l'inclusion dans la fonction publique, l'élaboration de programmes de prestations en temps opportun pour les Canadiens dans le contexte de la COVID-19, et l'établissement de nouveaux objectifs pour les opérations gouvernementales à zéro émission nette, écologiques et résilientes au changement climatique.

Les données contenues dans les Rapports sur les résultats ministériels sont également accessibles par l'entremise de l'InfoBase du GC, un outil en ligne qui présente les résultats et les indicateurs de rendement grâce à la visualisation interactive des données.

Le gouvernement continue de mettre davantage d'information à la disposition des parlementaires et du public afin que la planification, les dépenses et les résultats soient transparents et ouverts à tous les Canadiens.

Citation

« Fournir aux Canadiens les moyens d'examiner la planification, les dépenses et les résultats du gouvernement est essentiel à l'ouverture, à la transparence et à la responsabilisation, et permet de s'assurer que notre gouvernement est attentif aux besoins de tous les Canadiens. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Les faits en bref

Les Rapports sur les résultats ministériels font partie du cycle annuel du budget des dépenses et du processus d'octroi des crédits.

Ils fournissent des détails sur le mandat d'une organisation, ses engagements et les résultats obtenus.

L'InfoBase du GC permet d'accéder facilement à l'information sur les résultats de chacun des plans ministériels et des rapports sur les résultats ministériels, y compris des infographies interactives.

