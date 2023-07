VANCOUVER, BC, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Au moyen de sa Stratégie pour un gouvernement vert, le gouvernement du Canada s'est engagé à devenir un chef de file mondial en matière d'activités gouvernementales écologiques, carboneutres et résistantes au climat.

Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, accompagnée de l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé le projet Solutions énergétiques de l'avenir en Colombie-Britannique, financé par le Fonds pour un gouvernement vert.

Administré par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, le Fonds pour un gouvernement vert aide les organisations gouvernementales à effectuer des investissements stratégiques visant à réduire les émissions de carbone découlant de leurs activités.

Doté d'une contribution de 2 870 000 dollars provenant du Fonds, le projet Solutions énergétiques de l'avenir, dirigé par la Garde côtière canadienne et le ministère des Pêches et des Océans, évalue les nouveaux systèmes d'alimentation, d'énergie et de commande renouvelables et hybrides dans des sites éloignés des services de communications et de trafic maritimes. L'objectif est de s'éloigner du recours aux génératrices diesel actuellement utilisées pour alimenter plus de 40 sites de communications radio éloignés sur la côte Ouest.

En plus de ce projet, 18 projets dans d'autres régions du pays ont été approuvés jusqu'ici en 2023-2024, pour un investissement total de 14,2 millions de dollars. Ces investissements et mesures, qui s'inscrivent dans le cadre d'autres priorités du gouvernement du Canada en matière d'écologisation, constituent des étapes importantes pour faire progresser l'approche d'achats propres au Canada.

Au cours des dernières décennies, la Garde côtière canadienne a travaillé avec des partenaires de l'industrie pour trouver des façons novatrices de réduire les déchets dans tous les segments de la vie opérationnelle de ses navires. Elle examine également diverses options de carburants de remplacement à faible teneur en carbone pour son parc automobile, notamment le biodiesel, le diesel renouvelable, les solutions hybrides à batterie, l'hydrogène, les modèles de rechange pour la prestation de services et plus encore. Ces initiatives permettent de réduire les émissions de carbone et les déchets afin de protéger les milieux marins. Le projet Solutions énergétiques futures représente un ajout important à ses initiatives d'écologisation en rendant plus écologiques ces installations terrestres essentielles à distance.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de notre engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à écologiser les activités gouvernementales. En contribuant à la mise en place de marchés publics propres, résilients et à faible émission de carbone par l'intermédiaire des projets du Fonds pour un gouvernement vert et de la Stratégie pour un gouvernement vert, nous soutenons l'innovation canadienne et un avenir plus propre et plus résilient face aux changements climatiques. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

« Notre gouvernement s'est engagé à doter la Garde côtière canadienne des outils novateurs et écologiques dont elle a besoin pour faire son travail. Le Fonds pour un gouvernement vert continue d'aider à offrir des solutions à faibles émissions de carbone, et ce projet aidera les activités de la Garde côtière à être plus durables tout en protégeant les précieux océans et voies navigables du Canada. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches et des Océans et la Garde côtière canadienne

« La Garde côtière canadienne prend des mesures concrètes pour réduire au minimum son empreinte environnementale, et cette annonce n'est que l'une des façons d'innover. Je suis fier de savoir que nos centres éloignés des Services de communications et de trafic maritimes mettront à l'essai ce projet d'écologisation. »

- M. Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne

Faits saillants

Le Centre pour un gouvernement vert du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada joue un rôle de chef de file dans les activités du gouvernement du Canada axées sur la carboneutralité, la résilience face aux changements climatiques et l'écologisation au moyen de la Stratégie pour un gouvernement vert.





joue un rôle de chef de file dans les activités du gouvernement du axées sur la carboneutralité, la résilience face aux changements climatiques et l'écologisation au moyen de la Stratégie pour un gouvernement vert. La Stratégie pour un gouvernement vert est un ensemble d'engagements qui s'appliquent à tous les principaux ministères et organismes gouvernementaux et qui appuie l'engagement du gouvernement du Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.





à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le Fonds pour un gouvernement vert a été établi dans le cadre de la Stratégie pour un gouvernement vert et finance des projets visant à réduire les émissions dans les activités des organisations fédérales.





Le financement des projets est assuré à partir des budgets existants des ministères et des organismes dont les émissions liées au transport aérien dépassent 1 kilotonne de GES par an. De plus, certains ministères et organismes dont les émissions sont inférieures à ce seuil offrent une contribution volontaire.





Depuis sa création en 2019, le Fonds a fourni plus de 45,8 millions de dollars en financement pour 63 projets de 17 ministères et organismes fédéraux afin d'appuyer la réduction des émissions de GES dans les activités gouvernementales.

Liens connexes

