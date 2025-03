La ministre du Tourisme Caroline Proulx et le caucus des Laurentides annoncent 11,7 M$ pour appuyer le développement touristique dans la région

SAINT-SAUVEUR, QC, le 21 mars 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, et les députés du caucus des Laurentides sont heureux de confirmer un appui financier totalisant près de 11,7 millions de dollars pour le développement de projets touristiques dans la région des Laurentides.

Cette annonce a été faite lors d'une visite de la ministre dans la région pour y rencontrer des intervenants du secteur touristique, en compagnie de Mme Bélanger, de la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, et de la députée des Plaines, Mme Lucie Lecours.

Tout d'abord, un soutien de 5 millions de dollars est alloué aux Sommets de la Vallée pour un projet permettant d'offrir des activités au sommet sur quatre saisons. Il est rendu possible grâce au Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT).

Par ailleurs, une somme totale de 3,8 millions de dollars a été accordée, en collaboration avec Tourisme Laurentides, pour appuyer 99 projets retenus dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 (EPRTNT 2022-2025) de la région des Laurentides. Ce programme, offert dans les 21 régions touristiques du Québec, permet de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets répondant aux besoins ciblés et aux priorités de chacune de ces régions. (Voir l'ensemble des projets soutenus en annexe.)

De plus, comme annoncé plus tôt aujourd'hui, plus de 1,8 million de dollars sont consentis pour des projets de bonification dans sept parcs régionaux. Cet argent provient du Programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux (programme DOTPR) du ministère du Tourisme, dont la gestion a été confiée à l'Association des parcs régionaux du Québec.

Enfin, une somme de 992 000 $ est octroyée pour cinq projets menés dans le cadre du Plan montagnes. Cette aide financière est allouée grâce aux 11 millions de dollars rendus disponibles par le gouvernement du Québec pour la réalisation de plans montagnes ou de projets en lien avec le tourisme de montagne. L'objectif de cette enveloppe est de soutenir les communautés de montagne du Québec qui font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux, particulièrement celles qui se sont développées autour d'un pôle unique comme le ski alpin.

Le tourisme, un moteur de développement économique

Ces projets favoriseront la croissance du tourisme, un moteur essentiel du développement et de la vitalité économiques de la région et des communautés locales. Cette industrie est en plein essor dans les Laurentides, attirant les visiteurs internationaux et québécois, séduits notamment par l'offre en tourisme de nature et en tourisme hivernal. On y compte près de 1 790 entreprises, qui créent plus de 22 200 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait dans la région à un peu plus de 1,2 milliard de dollars.

Citations :

« Le tourisme est un secteur économique à part entière qui enrichit le Québec et contribue au développement économique de nos régions. Sa croissance est une priorité pour notre gouvernement. L'offre touristique qui se développe dans les Laurentides suscite un intérêt croissant chez des visiteurs du monde entier, ce qui contribue à la notoriété de notre destination. La participation des partenaires locaux et régionaux est essentielle pour renforcer l'offre touristique. Les projets soutenus illustrent notre engagement à valoriser les spécificités territoriales et à renforcer le rôle du tourisme en tant que créateur de richesse pour nos communautés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je me réjouis que tous ces projets aient obtenu le soutien de notre gouvernement, ce qui permettra à l'offre touristique des Laurentides de croître et d'attirer encore plus de visiteurs chez nous. Notre région a beaucoup à offrir et nos entrepreneurs la mettent en valeur avec des produits ainsi que des services innovants et distinctifs. Ces investissements montrent encore une fois que nous avons à cœur le développement socioéconomique d'ici. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« La circonscription de Bertrand est depuis longtemps une destination incontournable et le tourisme est un secteur essentiel de notre économie. Puisque nous partageons le territoire avec plusieurs MRC et municipalités, la collaboration est de mise pour assurer l'attractivité et la vitalité de notre destination. Je félicite chaleureusement tous les porteurs des projets soutenus par notre gouvernement, qui bénéficieront autant aux citoyens locaux qu'aux visiteurs et villégiateurs de notre région. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand

« La contribution de notre gouvernement au développement touristique de la région des Laurentides est la preuve que la vitalité économique et sociale de nos régions nous tient à cœur. Ces projets innovants permettront aux communautés locales de se développer tout en offrant aux visiteurs une expérience unique et diversifiée. Je suis persuadée que ce territoire continuera de se démarquer comme une destination touristique de choix pour les gens tant d'ici que d'ailleurs. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis certain que cette aide financière permettra d'attirer davantage de visiteurs dans les Laurentides, ce qui contribuera sans nul doute à la santé économique de cette belle région. »

Eric Girard, ministre des Finances, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et député de Groulx

« Dans les Hautes-Laurentides, la vitalité de notre industrie touristique est fondamentale pour l'économie. Le dynamisme de nos entrepreneurs et acteurs touristiques favorise l'attractivité et le rayonnement de notre grand terrain de jeu nature. Nos magnifiques parcs régionaux en sont un bel exemple. Notre gouvernement comprend bien toute l'importance du tourisme en région, à preuve ces soutiens financiers annoncés par notre ministre Caroline Proulx. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Les entreprises touristiques de notre région font preuve d'un dynamisme remarquable, contribuant à faire des Laurentides une destination incontournable. Grâce à ces investissements, nous renforçons leur vitalité et leur capacité à offrir des expériences remarquables aux visiteurs d'ici et d'ailleurs. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil et adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité)

« Nous pouvons constater la richesse touristique de la région par les projets soutenus, qu'ils soient liés au plein air, aux sports, au divertissement, à la culture ou à l'environnement. Je suis fière que notre région, appuyée par notre gouvernement, puisse offrir cette diversité à notre population et aux gens qui nous visitent. »

Lucie Lecours, députée des Plaines

« Tourisme Laurentides est fière d'avoir appuyé nos entreprises touristiques de la région dans le cadre du programme EPRTNT 2022-2025. Véritable levier pour la création d'expériences touristiques au service du visiteur, le programme a pu générer plus de 24 millions de dollars en investissements directs dans les Laurentides, bonifiant ainsi l'offre touristique d'une des destinations les plus reconnues du Québec. »

Martin Lacelle, directeur général de Tourisme Laurentides

« Depuis son lancement en 2021, le programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux a permis la réalisation de dizaines de projets d'infrastructures d'accueil, d'activités de plein air et d'hébergement touristique dans le réseau Parq. Grâce à ce soutien, les parcs régionaux offrent une expérience novatrice, accessible, durable et de qualité, qui contribue à faire du Québec une destination de plein air recherchée. Cette bonification de l'offre génère des retombées économiques importantes dans les communautés qui bénéficient d'un parc régional sur leur territoire. »

Stéphane Michaud, président de l'Association des parcs régionaux du Québec

Faits saillants :

Depuis la création du PARIT en 2021, 294 millions de dollars ont été investis en vue de soutenir 121 projets. Au total, ce programme devrait permettre des investissements de plus de 677 millions de dollars.

création du PARIT en 2021, 294 millions de dollars ont été investis en vue de soutenir 121 projets. Au total, ce programme devrait permettre des investissements de plus de 677 millions de dollars. L'EPRTNT 2022-2025 visait à renouveler et à bonifier l'offre touristique des 21 régions touristiques du Québec, en fonction du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 - Agir aujourd'hui. Transformer demain et du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025, de même que des priorités de Tourisme Laurentides, qui administre ce programme.

Une somme de 2,2 millions de dollars avait été allouée à Tourisme Laurentides dans le cadre de cette entente. L'association touristique régionale a bonifié cette enveloppe de 1,7 million de dollars, ce qui a porté à plus de 3,9 millions de dollars la somme disponible pour soutenir des projets de développement de l'offre touristique dans la région.

Le programme DOTPR vise le développement d'une offre récréotouristique quatre saisons, accessible et sécuritaire dans les parcs régionaux du Québec, la mise en place ou la modernisation d'infrastructures à des fins d'activités touristiques et l'adoption de pratiques novatrices et durables pour permettre au Québec de se distinguer en tant que chef de file en matière de tourisme responsable.

Doté d'une enveloppe de 12,5 millions de dollars, le programme DOTPR a permis de soutenir 45 projets touristiques depuis sa création en 2021.

Les sommes allouées aux plans montagnes à travers le Québec proviennent de l'enveloppe du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable (6,7 millions de dollars), du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (2,3 millions) et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (2 millions).

Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique Organisme Projet Somme Les Sommets de la vallée Mise à niveau de la remontée mécanique avec débarcadère et embarcadère pour piétons, incluant l'ajout de lumières et d'effets sonores

Acquisition d'un module adapté pour les personnes à mobilité réduite

Création d'un sentier lumineux sous forme de parcours interactif, historique, culturel et éducatif

Ajout de panneaux d'interprétation sur l'histoire des sports de glisse mettant en valeur la grande vallée de Saint-Sauveur

Aménagement d'un belvédère d'observation avec un parcours terrestre et aérien de près de 2 km sous forme de passerelles, de ponts suspendus et de sentiers

Construction d'un amphithéâtre de 500 places et d'une terrasse couverte

Ajout d' un système d'éclairage pour la montagne russe alpine Le Viking 5 000 000 $ Programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux Parc Éco-Laurentides Transformation du pavillon d'interprétation en pavillon d'accueil 500 000 $ Corporation du parc du Poisson-Blanc Agrandissement du pavillon d'accueil

Construction d'un microrefuge et d'un hébergement de groupe 500 000 $ Parc nature du lac Beattie Construction d'une passerelle et d'un belvédère d'observation 334 000 $ Parc régional de Val-David-Val-Morin Bonification des infrastructures d'accueil 148 912 $ Parc régional éducatif du Bois-de-Belle-Rivière Construction de trois dômes géodésiques 138 750 $ Parc linéaire le P'tit train du Nord Amélioration et bonification de la station d'accueil pour la rendre accessible quatre saisons 133 822 $ Parc régional montagne du Diable Construction d'un bâtiment de location d'équipements adaptés et achat de vélos électriques 120 300 $ Plan montagne Parc régional du Réservoir-Kiamika Développement d'une offre d'activités hivernales sous forme de laboratoire vivant pour des sentiers durables 275 300 $ Regroupement d'organismes (Éco-corridors laurentiens, Parc linéaire le P'tit train du Nord, Société de plein air des Pays-d'en-Haut, Sentier transcanadien) Projet d'éco-corridors comportant cinq volets, incluant un état des lieux et la mise en œuvre d'un projet pilote d'optimisation du P'tit train du Nord 239 800 $ Société de plein air des Pays-d'en-Haut Projet de création de parcours et circuits multi-randos (ski nordique et parcours cyclables) 223 888 $ Réseau multi-randos de Notre-Dame-du-Laus Structuration de l'offre touristique autour d'un réseau multi-randos (randonnée, ski, vélo, vélo à pneus surdimensionnés [fat bike], raquette) connectant le noyau villageois aux attraits environnants 150 000 $ De la forêt à la table Projet visant à mobiliser plusieurs partenaires pour le développement d'une offre de produits forestiers non ligneux liée au tourisme gourmand 103 250 $ Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 Camping Sainte-Véronique Achat d'équipements d'exploitation et d'équipements pour activités sportives et réalisation de travaux de rénovation 45 000 $ Touski bouge Aménagement de sentiers de vélo de montagne et d'un parc à vélo 22 500 $ Patrimoine culturel Vieux-Saint-Eustache Organisation de l'édition 2023 du Festival de la galette 25 000 $ EAK Sentiers des cimes Mise en place d'applications numériques pour une expérience client simplifiée 40 000 $ Location Constantineau Création d'un parcours client numérique 40 000 $ Pourvoirie du lac Berval Modernisation du site d'accueil et améliorations écoénergétiques 28 185 $ Développement de ski Belle-Neige Modernisation et acquisition d'équipements de fabrication de neige 49 999 $ Carrefour Bois-chantants Organisation de l'édition 2023 du Festival Stradivaria 25 000 $ Exposition 1001 pots Organisation de l'édition 2023 de 1001 pots 25 000 $ Municipalité de Morin-Heights Virage numérique pour la gestion des sentiers, des loisirs et du bâtiment d'accueil 10 079 $ Music 4 Cancer Organisation de l'édition 2023 du Festival Music 4 Cancer 15 000 $ Les petits chalets des Laurentides Ajout d'une unité d'hébergement adaptée aux personnes à mobilité réduite 43 466 $ Excelsior Hôtel spa Sainte-Adèle Aménagement d'un spa nordique 49 038 $ Herboristerie La clef des champs Aménagement de sentiers éducatifs et d'un sentier d'accès 49 999 $ Station de ski Mont-Tremblant Aménagement d'une installation pour effectuer du ski et de la glissade d'été sur tube 49 999 $ Refuge du lièvre rouge Construction d'un pavillon d'accueil au refuge 49 999 $ Parc régional montagne du Diable Mise sur pied d'un système de réservation en ligne 23 500 $ Municipalité du village de Val-David Ajout d'un bâtiment sanitaire solaire au parc régional de Val-David-Val-Morin 40 576 $ Centre de ski Vallée-Bleue Aménagement d'un parcours d'expérience ludique multisensorielle hivernal et estival 37 250 $ Mission Liberté Ajout de deux salles d'évasion plus modernes 49 999 $ Touski espace plein-air Ajout d'un mini-chalet en forêt et implantation d'un bâtiment d'accueil pour la massothérapie 25 000 $ Chalets Spa nature Ajout d'équipements aquatiques pour la clientèle 49 999 $ Mission Laser MT Organisation d'un spectacle de lumières extérieur

Achat de robots en restaurant 47 500 $ École de surf à pagaie Écho Aloha Reconversion du 2e étage pour offrir de l'hébergement récréotouristique (Morin-Heights) 49 999 $ Api culture Hautes-Laurentides Aménagement d'espaces extérieurs agrotouristiques aux Miels d'Anicet pour mettre en place un circuit de visite des ruches avec animation, expositions apicoles et autres activités 49 000 $ Festival d'Halloween SADP Organisation de l'édition 2023 du Festival d'Halloween de Sainte-Anne-des-Plaines 14 000 $ Société de développement du réservoir Kiamika Bonification de l'offre au Centre éducatif et récréotouristique de vie en nature 49 999 $ Yoguy (Immersia Jeux d'évasion) Élaboration d'un nouveau scénario de jeu d'évasion (5e expérience) à Boisbriand 46 250 $ Les Toits du monde Construction de deux hébergements insolites, autonomes et indépendants à Nominingue 49 999 $ Kilomètre 42 Renaturalisation des espaces communs extérieurs 40 000 $ Ciné-parc Belle-Neige Acquisition de bornes libre-service 20 000 $ Coopérative de solidarité Big Bang Organisation de l'édition 2023 du Big Bang Fest 16 909 $ Pentapic Organisation de l'événement Pentapic au Mont-Avalanche en 2023 25 000 $ Parc Aquabounga Développement de l'offre avec des structures gonflables sur le lac 49 999 $ Corporation pour la protection de l'environnement à Mirabel (CPEM) Aménagement de la zone belvédère du bois de Belle-Rivière 31 200 $ 1001 patentes qui bougent Organisation de l'édition 2023 du festival 1001 patentes qui bougent 14 000 $ Productions Sincronicita Organisation de l'édition 2023 du Festival Joyeux Mont-Tremblant 25 000 $ Musée du ski des Laurentides Renouvellement de la technologie pour gérer la base de données 32 500 $ Ville de Prévost Organisation de l'édition 2024 du Festival de la BD de Prévost 10 000 $ Danse Laurentides Organisation de l'édition 2024 du Festival Tournant 2024 18 000 $ Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe Réalisation d'une étude d'opportunité relative au développement d'un carnaval des Fêtes 6 875 $ Escapade Kiamika (Elena Likavcanova et Marc-André Marleau S.E.P.) Aménagement de sites d'hébergement supplémentaires et mise en place d'activités de plein air 73 000 $ Productions Événements + Organisation de l'édition 2024 du Demi-marathon Mont-Tremblant 25 000 $ Aventures Kiamika Adaptation hivernale de l'offre d'hébergement avec la construction d'un écogîte 90 000 $ Pourvoirie Le Triolet Diversification de l'offre au moyen de location de vélos électriques et du remplacement des chaloupes

Construction d'un gazebo

Rénovation de la salle d'éviscération à Notre-Dame-du-Laus 24 264 $ Carrefour Bois-chantants Organisation de l'édition 2024 du Festival Stradivaria 25 000 $ Chalets Royal Laurentien Installation de serrures intelligentes pour les chalets et les bâtiments 7 635 $ Centre de plein air Mont-Laurier Construction du chalet d'accueil pour bonifier l'expérience récréotouristique quatre saisons 90 000 $ Exposition 1001 pots Organisation de l'édition 2024 de 1001 pots 25 000 $ Festival Nord-de-Rire Organisation de l'édition 2024 du Festival Nord-de-Rire 25 000 $ Exposition 1001 pots Bonification des activités de l'événement annuel 1001 pots 80 000 $ Patrimoine culturel Vieux-Saint-Eustache Organisation de l'édition 2024 du Festival de la galette 25 000 $ Microbrasserie Dieu du ciel Développement d'un parcours autoguidé 90 000 $ Pourvoirie Mekoos Acquisition de véhicules côte à côte

Aménagement de sentiers

Rénovation d'un chalet 58 500 $ Projet Double-défi Organisation de l'édition 2024 du Festival international de théâtre de Mont-Laurier 2024 25 000 $ Contre-courant (Hublot51) Organisation de l'édition 2024 de Contre-courant 10 000 $ Le p'tit bonheur de sablon Bonification de l'offre d'hébergement en hivernisant les prêts-à-camper 44 997 $ Corporation pour la protection de l'environnement à Mirabel (CPEM) Organisation de l'édition 2024 de Mirabel fête l'érable du Québec 25 000 $ Centre d'activités Tremblant Mise en place de nouvelles technologies pour la gestion et la réservation 25 181 $ Pentapic Organisation de l'édition 2024 de Pentapic 25 000 $ Superbe culture Rive-Nord Organisation de l'édition 2024 du Festival Santa Teresa 25 000 $ Club Notawissi Diversification de l'offre par l'ajout de véhicules côte à côte, de chaloupes en aluminium et d'un ponton

Installation d'un quai en plus de l'aménagement de sentiers à Sainte-Anne-du-Lac 88 370 $ Société de développement du réservoir Kiamika Acquisition d'un deuxième bateau de patrouille pour assurer la sécurité et l'approvisionnement des clients 44 500 $ Société de développement du réservoir Kiamika Construction de deux chalets quatre saisons (dans le nouveau pôle de la baie Blueberry à Rivière-Rouge) 90 000 $ Parc régional montagne du Diable Optimisation du service à la clientèle en passant à la téléphonie IP 38 260 $ Ski Mont-Blanc Relocalisation du convoyeur remonte-pente en vue d'optimiser l'efficacité opérationnelle et l'accès des clients

Acquisition d'un abri tunnel transparent doté d'un système d'éclairage intégré 90 000 $ Ski Mont-Blanc Ajout de caméras Web haute définition permettant à la clientèle de voir en temps réel les conditions de glisse 27 472 $ Festival des arts de Saint-Sauveur Organisation de l'édition 2024 du Festival des arts de Saint-Sauveur 25 000 $ Comité des loisirs l'Artishows Organisation de l'édition 2024 du Festival du gros gras 25 000 $ EAK Sentiers des cimes Implantation d'une glissade géante et unique en acier inoxydable d'une longueur de 60 mètres 90 000 $ Productions Sincronicita Organisation de l'édition 2024 du festival Joyeux Mont-Tremblant 25 000 $ 1001 patentes qui bougent Organisation de l'édition 2024 du festival 1001 patentes qui bougent 25 000 $ Les Sommets de la vallée Installation de caméras touristiques et d'un système intelligent de vision artificielle par ordinateur (SIVAO) aux remontées 90 000 $ Music 4 Cancer Organisation de l'édition 2024 du Festival Music 4 Cancer 25 000 $ Comité des loisirs l'Artishows Bonification de l'accès aux informations au Festival du gros gras 19 250 $ La Cuisine communications Organisation de l'édition 2024 du Festival FLOW yoga et son 10 000 $ Focus fest Organisation de l'édition 2025 du Festival FOCUS 24 776 $ Gestion Base de plein air Mont-Tremblant + Création du premier centre d'escalade de bloc extérieur dans la région des Laurentides 55 000 $ Pourvoirie Mekoos Construction d'un chalet à Mont-Laurier 90 000 $ Ziptrek Tremblant Installation de deux unités de chute libre sécurisée sur l'une des plateformes offrant une vue panoramique 74 000 $ Corporation pour la protection de l'environnement à Mirabel (CPEM) Implantation de deux nouveaux pavillons vitrés avec expérience unique d'immersion en nature 47 000 $ Laurel Aventure nature Construction d'un nouveau sentier adapté afin de prolonger les périodes de début et de fin de saison 15 000 $ Exposition 1001 pots Organisation de l'édition 2025 de l'exposition 1001 pots 25 000 $ Festival des arts de Saint-Sauveur Organisation de l'édition 2025 du Festival des arts de Saint-Sauveur 25 000 $ L'Organisme Kina8at Élaboration du plan directeur du contenu touristique extérieur, dont le parcours expérientiel 20 000 $ Camping Sainte-Véronique Mise en place d'un système intégré de réservation multiplateforme nationale et internationale à Rivière-Rouge 35 000 $ Superbe culture Rive-Nord Organisation de l'édition 2025 du Festival Santa Teresa 25 000 $ Escapade Kiamika (Elena Likavcanova et Marc-André Marleau S.E.P.) Aménagement d'un musée à ciel ouvert

Ajout d'un chalet adapté aux personnes à mobilité réduite

Ajout de nouvelles activités sportives comme la baignade, le kayak, le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) et la location de vélos électriques 80 500 $ Club Notawissi Construction d'un chalet à Mont-Laurier 85 000 $ Chalets Royal Laurentien Mise en place de nouvelles activités à Mont-Blanc : patinoire éclairée, espace extérieur (feu et projection de films), voiturettes électriques, embarcations nautiques et terrain de pickleball 74 000 $ Super Aqua Club (2019) Aménagement du plus gros parcours Wibit Peakz à Pointe-Calumet 90 000 $ Music 4 Cancer Organisation de l'édition 2025 du Festival Music 4 Cancer 20 000 $ Coopérative de solidarité Big bang Organisation de l'édition 2025 du Big bang Fest 15 000 $ Buvons les Laurentides Organisation de l'édition 2025 du Festival Bière des bois 15 000 $ 1001 patentes qui bougent Organisation de l'édition 2025 du festival 1001 patentes qui bougent 20 000 $ Carrefour Bois-chantants Organisation de l'édition 2025 du Festival Stradivaria 25 000 $ La Cuisine communications Organisation de l'édition 2024 du Fest'Hiver - Festival FLOW yoga et son 5 000 $ Patrimoine culturel Vieux-Saint-Eustache Organisation de l'édition 2025 du Festival de la galette 25 000 $ Ville de Prévost Organisation de l'édition 2025 du Festival de la BD de Prévost 10 000 $ Total

11 690 545 $

