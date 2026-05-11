DARTMOUTH, NS, le 11 mai 2026 /CNW/ - Dans le budget de 2025, nous avons présenté notre plan pour bâtir un Canada fort.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 est la prochaine étape de notre plan pour bâtir un Canada fort pour tous - dans les régions et partout au pays..

Elle présente un portrait clair de la vigueur de l'économie canadienne prévoit des mesures d'allègement pour rendre la vie plus abordable, soutenir les travailleurs et accélérer la construction de logements et de grandes infrastructures. Elle renforce également la compétitivité et la croissance économique du Canada, tout en permettant d'investir dans des collectivités fortes et sûres partout au pays.

La Mise à jour économique du printemps adopte une approche pratique et coordonnée en matière de logement, en combinant des investissements dans la main-d'œuvre et des mesures ciblées pour aider les projets à passer plus rapidement de la planification à la construction.

C'est pourquoi aujourd'hui, l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, était à DORA Construction, une compagnie du Groupe Macklan pour présenter les mesures en matière de logement prévues dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 qui contribueront à bâtir davantage de logements à Halifax, en permettant d'accroître la main‑d'œuvre qualifiée, d'accélérer la construction et de soutenir des méthodes de construction modernes.

À Halifax, où la demande en logements demeure élevée, les investissements dans la main‑d'œuvre s'accompagnent de mesures ciblées pour aider les projets à passer plus rapidement du financement à la construction. La Mise à jour économique du printemps accélère le déploiement de plus de 7 milliards de dollars en prêts à faible coût dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements. Cela permettra de soutenir la construction d'au plus 16 500 nouveaux logements locatifs et aidera à mettre plus rapidement sur le marché l'offre de logements dont on a grand besoin.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans l'approche phare de 6 milliards de dollars du gouvernement visant à recruter, former et embaucher des travailleurs spécialisés partout au Canada. Ces investissements permettront aux collectivités de disposer des électriciens, des charpentiers, des soudeurs et des ouvriers du bâtiment dont elles ont besoin pour construire des logements pour les Canadiens, tout en créant des emplois bien rémunérés et des carrières dans les métiers spécialisés. Cela est particulièrement important alors que nous redoublons d'efforts pour recourir davantage à la main-d'œuvre et aux matériaux canadiens dans le secteur de la construction.

Ces efforts sont soutenus par un investissement de 41,9 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, pour moderniser et faire évoluer le système de construction résidentielle au Canada. Ce financement permettra de simplifier la réglementation et de mettre à jour les codes modèles nationaux en collaboration avec les provinces et les territoires, ce qui réduira les formalités administratives, éliminera les inspections en double et facilitera la construction de logements modulaires et fabriqués en usine. Ces mesures, en Nouvelle-Écosse et partout au Canada, offrent également la possibilité de construire avec des matériaux qui contribuent à la croissance de notre économie et soutiennent les emplois locaux. Cela permettra de construire plus rapidement et de manière plus durable, en plus de soutenir les méthodes de construction modernes.

Notre nouveau gouvernement bâtit un Canada qui n'est pas seulement fort, mais juste; pas seulement prospère, mais équitable. C'est un Canada pour tous, sans distinction, un Canada toujours présent. Nous bâtissons un Canada fort, pour tous.

Citations

« Pour régler la crise du logement au Canada, il faut bâtir plus rapidement. Pour y parvenir, il faut d'abord constituer une main-d'œuvre qualifiée. Dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps, notre gouvernement investit dans les travailleurs, les méthodes de construction modernes et la simplification des processus afin que les projets résidentiels passent plus rapidement de la planification à la construction. Ici, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, ces investissements aideront à créer des emplois bien rémunérés, à renforcer l'économie locale et à offrir les logements dont les familles ont besoin, aujourd'hui et pour l'avenir. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Les objectifs du Canada en matière de logement reposent sur une main-d'œuvre forte et fiable. En plus des investissements dans la formation et les métiers spécialisés, l'immigration continuera de jouer un rôle complémentaire pour répondre aux besoins en main-d'œuvre dans les secteurs essentiels à la construction de logements et au renforcement des collectivités. Ensemble, ces efforts contribueront à soutenir la croissance et à accroître l'offre de logements pour les Canadiens. »

-- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« L'avenir du logement et des infrastructures communautaires au Canada dépendra de notre capacité à construire de façon plus intelligente, plus rapide et à plus grande échelle. L'expansion de la main-d'œuvre spécialisée, combinée à la fabrication hors site et aux systèmes de construction avancés en bois, sera essentielle pour accroître l'offre de logements partout au pays, y compris ici, en Nouvelle-Écosse. À titre de membres du Groupe Macklan, DORA Construction et Eastcut Wood Building Solutions saluent les investissements du gouvernement du Canada dans les métiers spécialisés ainsi que son engagement envers les méthodes modernes de construction. »

-- Donald MacDonald, président et fondateur du Groupe Macklan

Faits en bref

La Mise à jour économique du printemps de 2026 s'appuie sur des mesures récentes -- notamment un financement de 1,7 milliard de dollars prévu dans la Loi pour améliorer l'offre de logements -- pour réduire les formalités administratives, diminuer les coûts et accélérer la construction de logements.

-- pour réduire les formalités administratives, diminuer les coûts et accélérer la construction de logements. Un investissement de 41,9 millions de dollars sur cinq ans (à compter de 2026-2027) permettra de moderniser la construction résidentielle en simplifiant la réglementation et les codes modèles nationaux, en facilitant l'approbation plus rapide des logements modulaires et fabriqués en usine, en accélérant l'adoption de méthodes de construction novatrices et en améliorant les données sur le logement afin de soutenir une livraison plus rapide.

Le gouvernement entend débloquer du financement pour des logements « de type intermédiaire » en élargissant l'assurance hypothécaire aux immeubles résidentiels de trois à huit logements, et tiendra ensuite une période de consultation de 30 jours.

Grâce au Fonds pour accélérer la construction de logements du gouvernement fédéral, Halifax a déjà reçu près de 79 millions de dollars en financement fédéral afin d'accélérer la construction d'environ 8 900 nouveaux logements au cours des huit prochaines années.

L'immigration fait partie de la solution aux pénuries de main-d'œuvre de longue date dans les métiers spécialisés, qui sont essentiels à la construction de nouveaux logements et d'infrastructures. Grâce à des mesures comme la sélection fondée sur les catégories dans le système Entrée express et à la collaboration avec les provinces et les territoires dans le cadre de leurs programmes des candidats des provinces, IRCC contribue à faire venir des travailleurs qualifiés pour répondre aux besoins du secteur de la construction.

Une Équipe Canada forte investira jusqu'à 6 milliards de dollars sur cinq ans pour accroître la main-d'œuvre dans les métiers spécialisés -- en soutenant les apprentis de bout en bout et en réduisant jusqu'à 50 % le temps nécessaire pour obtenir la certification Sceau rouge.

En complément d'un ensemble complet de mesures fédérales en matière de logement, Maisons Canada fournit un soutien ciblé pour répondre rapidement aux besoins variés en logement à l'échelle du pays.

Lien connexe

Mise à jour économique du printemps de 2026 : Un Canada fort pour tous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

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