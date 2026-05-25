OTTAWA, ON, le 25 mai 2026 /CNW/ - Alors que le Canada continue d'accroître ses échanges commerciaux, ses investissements et ses partenariats stratégiques dans l'Indo-Pacifique, l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, annonce aujourd'hui que le Canada apporte des changements aux obligations de visa pour les citoyens admissibles de l'Indonésie et de la Malaisie à compter de demain, le 26 mai 2026, à 5 h 30, heure de l'Est.

Pour diversifier les marchés, créer de nouveaux débouchés pour les entreprises canadiennes et soutenir la croissance économique à long terme, il est essentiel de renforcer la mobilisation du Canada dans la région indo-pacifique. Les changements aux obligations de visa pour les voyageurs admissibles en provenance de l'Indonésie et de la Malaisie renforceront ces liens tout en maintenant l'engagement ferme du Canada en matière de sûreté et de sécurité à la frontière.

Les citoyens indonésiens et malaisiens qui ont obtenu un visa de résident temporaire (VRT) canadien au cours des dix dernières années ou qui ont un visa de non-immigrant américain en cours de validité, et qui ont donc déjà fait l'objet d'un contrôle de la part du Canada ou des États-Unis, pourraient présenter une demande d'autorisation de voyage électronique (AVE) au lieu d'une demande de visa lorsqu'ils se rendent au Canada ou transitent par ce pays par voie aérienne. Les personnes qui disposent déjà d'un VRT valide peuvent continuer à l'utiliser pour voyager au Canada. Les voyageurs peuvent consulter notre site Web pour savoir qui peut obtenir une AVE et comment présenter une demande.

Le Canada reste déterminé à accorder la priorité à la sûreté et à la sécurité de sa frontière, tout en rendant les voyages plus efficaces pour les personnes qui visitent le Canada ou y font des affaires.

Citation

« Le Canada s'efforce d'attirer les esprits les plus brillants du monde, de renforcer ses partenariats internationaux et de créer de nouveaux débouchés pour les entreprises et les travailleurs canadiens. Les changements aux obligations de visa pour les voyageurs aériens admissibles en provenance d'Indonésie et de Malaisie s'inscrivent dans le cadre d'un effort pangouvernemental plus vaste visant à renforcer la mobilisation du Canada dans la région indo-pacifique, à soutenir le commerce et les investissements, en plus d'aider les gens à créer des liens, à faire des affaires et à contribuer à la croissance économique à long terme du Canada. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

La demande d'AVE est utilisée par les autorités canadiennes pour contrôler les voyageurs aériens avant leur départ.

L'Indonésie est la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est. En 2025, l'Indonésie était le troisième partenaire d'échanges de marchandises du Canada parmi les pays d'Asie du Sud-Est, avec des échanges bilatéraux totalisant 6,75 milliards de dollars. En 2025, les exportations canadiennes de marchandises vers l'Indonésie ont été évaluées à 3 milliards de dollars, ce qui en fait le deuxième marché d'exportation du Canada en Asie du Sud-Est et le 17 e à l'échelle mondiale.

à l'échelle mondiale. La Malaisie fait partie des principaux partenaires d'échanges bilatéraux de marchandises du Canada en Asie du Sud-Est. Depuis 2020, le commerce bilatéral avec la Malaisie a augmenté de 60 %, passant de 3,8 milliards de dollars en 2020 à 6,1 milliards de dollars en 2025.

En 2025, le Canada a accueilli environ 18 300 visiteurs de l'Indonésie, et 11 500 visiteurs de la Malaisie.

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SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

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