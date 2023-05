OTTAWA, ON, le 8 mai 2023 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« À chaque étape de notre parcours en matière de soins de santé -- de la naissance à la mort et tout ce qui se trouve entre les deux -- les infirmiers et infirmières jouent un rôle inestimable dans le soutien aux patients et à leurs familles. Ils sont sur la ligne de front : ils fournissent des services essentiels et du réconfort dans les moments les plus difficiles de la guérison et du deuil.

En ce début de Semaine nationale des soins infirmiers, nous saluons le dévouement, le courage et la compassion dont font preuve les infirmiers et infirmières dans les nombreux rôles qu'ils jouent dans les hôpitaux, les maisons de soins de longue durée et les communautés autochtones et non autochtones.

Le thème de la Semaine des soins infirmiers de cette année, « Notre personnel infirmier. Notre avenir. », souligne le rôle essentiel que jouent les infirmiers et infirmières dans l'ensemble de notre système de santé. Les infirmiers et infirmières sont notre avenir : depuis les examens prénataux des mères jusqu'au premier cri d'un bébé, l'avenir de notre système de santé dépend du soutien apporté aux infirmiers et infirmières qui contribuent à ces systèmes et à ces communautés d'un océan à l'autre.

Aujourd'hui, nous célébrons également la Journée nationale des infirmières et infirmiers autochtones. En tant que ministre, je salue les efforts uniques des infirmiers et infirmières des Premières Nations, des Inuit et des Métis qui fournissent des soins culturellement sûrs et inclusifs aux communautés, tant dans les réserves qu'à l'extérieur de celles-ci.

Les infirmiers et infirmières autochtones ont une compréhension unique des besoins des communautés qu'ils servent. Les infirmiers et infirmières des Premières Nations, des Inuit et des Métis sont les premiers à tisser des liens entre les connaissances et les pratiques autochtones traditionnelles et la médecine occidentale afin de fournir des soins de santé adaptés à la culture. Ils forment souvent d'autres professionnels de la santé au traitement des patients autochtones afin de garantir que ces derniers reçoivent des soins appropriés dans les hôpitaux, les centres médicaux et les cliniques du Canada.

Beaucoup trop d'Autochtones sont victimes de racisme dans notre système de santé. Ces infirmiers et infirmières respectueux de leur culture sont indispensables pour combler les écarts de santé entre les Autochtones et les non-Autochtones au Canada.

Dans de nombreuses communautés autochtones éloignées et isolées, les infirmiers et infirmières constituent l'épine dorsale du système de santé. Les soins infirmiers dans les communautés peuvent être à la fois stimulants et gratifiants. Les possibilités sont infinies pour ceux qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences, qui sont passionnés par la prestation de soins adaptés à la culture et qui souhaitent nouer des liens tout au long de leur vie. Pour plus d'informations sur les candidatures aux postes d'infirmiers et infirmières dans les communautés, veuillez consulter le site Web de Services aux Autochtones Canada : Postuler pour des emplois en soins infirmiers dans les communautés des Premières Nations.

Cette semaine et toutes les semaines, nous témoignons notre reconnaissance et notre gratitude aux infirmiers et infirmières autochtones et à tous ceux et celles qui travaillent dans les communautés autochtones. Aux infirmières et infirmiers qui travaillent à l'amélioration de la santé des Premières Nations, des Inuit et des Métis, nous vous voyons, nous vous apprécions et nous vous remercions pour votre travail inlassable dans la prestation de services de soins de santé essentiels. »

Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada