GATINEAU, QC, le 17 avril 2026 /CNW/ - Le Canada a ce dont le monde a besoin : de l'électricité propre, des minéraux critiques, de l'expertise et un leadership stable pour produire des résultats. Nous favorisons les investissements dans les infrastructures nucléaires, hydroélectriques, éoliennes, de stockage et de réseau afin de jouer un rôle de premier plan dans une économie mondiale en mutation, qui exige de plus en plus des biens, des services et des technologies décarbonés. Nous le faisons tout en protégeant la nature, l'eau et les océans, afin de préserver les moyens de subsistance, de réduire les effets des phénomènes météorologiques extrêmes et de conserver notre patrimoine naturel commun ainsi que nos ressources. Dans un contexte d'incertitude mondiale croissante, le Canada est prêt à répondre à ce moment charnière en élargissant les possibilités de croissance propre, en renforçant sa compétitivité climatique et en assurant sa résilience à long terme.

Cette semaine, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, participera au Dialogue de Petersberg sur le climat, à Berlin, en Allemagne, du 21 au 22 avril, puis à la réunion des ministres de l'environnement du G7, à Paris, en France, du 23 au 24 avril. La ministre Dabrusin rencontrera des homologues du monde entier afin de faire avancer les priorités environnementales et climatiques, de renforcer la collaboration avec les partenaires prêts à agir ensemble et de progresser vers des résultats concrets en vue de la 31e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP31 de la CCNUCC) et de la 17e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP17 de la CDB).

En marge de ces événements, la ministre participera à un dialogue ministériel Canada-Japon afin de faire progresser la coopération sur des priorités environnementales clés, notamment les changements climatiques, la biodiversité, la pollution plastique et la réduction des émissions de méthane. La ministre Dabrusin réunira également des groupes de réflexion régionaux, des responsables du milieu scientifique et des intervenants de l'industrie pour discuter de stratégies de réduction des émissions, présenter l'approche du Canada pour accélérer la décarbonation et la conservation de la nature, et montrer comment notre cadre réglementaire fiable favorise les possibilités de croissance et d'investissement tout en protégeant le monde naturel.

Alors que le monde s'oriente vers la carboneutralité, la concurrence du Canada sur le plan climatique définira le leadership de notre pays sur la scène internationale. Sa Stratégie de compétitivité climatique du Canada crée les conditions nécessaires aux investissements requis pour bâtir un avenir abordable et carboneutre dans lequel les entreprises et les industries canadiennes sont bien positionnées pour être concurrentielles et jouer un rôle de premier plan dans l'économie mondiale. La stratégie pour la nature récemment publiée par le Canada protège et restaure des habitats essentiels, veille à ce que les stratégies industrielles complètent les efforts de conservation et mobilise de nouveaux capitaux en faveur de la nature. Grâce à cette nouvelle stratégie et à des milliards de dollars en investissements et en financement, nous donnons suite à nos engagements visant à protéger 30 % des terres et des eaux du Canada d'ici 2030, en approfondissant nos partenariats et en recourant à des solutions novatrices au bénéfice de la nature et de la population canadienne. Parallèlement, le règlement renforcé du Canada sur le méthane dans le secteur pétrolier et gazier procure de la certitude aux investisseurs, appuie une mise en valeur responsable des ressources et stimule les investissements dans l'énergie propre et les technologies propres. Le Dialogue sur le climat et la réunion ministérielle à venir offriront à la ministre Dabrusin l'occasion de mettre en valeur les progrès, les engagements et l'état de préparation du Canada pour assumer un rôle de chef de file dans la transition mondiale vers des économies propres.

Le Canada demeure un partenaire stable et fiable en matière d'action environnementale. Notre engagement à bâtir une économie propre, à enrayer la perte de nature et à faire progresser des politiques crédibles et fondées sur la science fait de nous une destination attrayante pour les investissements. Grâce à ses ressources, à ses talents et à sa capacité d'innovation, le Canada est prêt à jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale et à bâtir un pays plus fort, plus durable et plus résilient.

Citations

« La collaboration internationale est plus importante que jamais. Le Canada travaille de façon stratégique avec ses partenaires pour faire progresser des mesures ambitieuses et réalisables en matière de climat et de nature, en misant sur ses atouts en énergie propre, en minéraux critiques, en conservation de la nature et en innovation. Qu'il s'agisse de jouer un rôle de premier plan dans les efforts mondiaux visant à réduire les émissions de méthane ou de faire avancer des projets comme les petits réacteurs modulaires, nous prenons des mesures concrètes pour réduire les émissions, protéger la nature et bâtir une économie mondiale forte et durable. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Faits en bref

Chaque année, le Dialogue de Petersberg sur le climat réunit un groupe restreint de ministres afin de renforcer la coopération internationale sur le climat en prévision de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP).

Sous la présidence française du G7, la réunion des ministres de l'environnement du G7 de 2026 portera sur des priorités liées à la nature, aux océans, à l'eau et à la résilience face aux catastrophes naturelles. Le Canada fait progresser ces priorités grâce à sa Stratégie de compétitivité climatique, à son Plan d'action pour protéger la nature et à son leadership en vue d'un traité mondial visant à mettre fin à la pollution plastique, entre autres mesures. En 2025, le Canada a assumé la présidence du G7 et a accueilli la réunion des ministres de l'environnement et de l'énergie du G7 à Toronto, en Ontario.

La vision du Canada concernant la protection de la nature et ses efforts de conservation nationaux sont importants pour la biodiversité mondiale. Le Canada est déterminé à atteindre les cibles ambitieuses du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal et à jouer un rôle de premier plan dans les efforts mondiaux de conservation.

La réglementation du Canada sur le méthane procure de la certitude aux investisseurs, appuie une mise en valeur responsable des ressources et devrait générer environ 23,9 milliards de dollars en avantages nets entre 2028 et 2040, tout en stimulant les investissements dans l'énergie propre et les technologies propres.

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