FREDERICTON, NB, le 23 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont informés que David Myles, secrétaire parlementaire auprès de la secrétaire d'État (Nature), au nom de l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, et l'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), souligneront le récent lancement, par le gouvernement du Canada, de la stratégie Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature.

Date : Le vendredi 24 avril 2026 Heure : 11 h 00 (HAA) Lieu : Killarney Lake Rotary Centennial Lodge

1600, rue St. Mary's

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à cet événement en personne en communiquant avec les Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada, à [email protected], pour être informés de tout changement.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Marie-France Proulx, Directrice des communications, Cabinet de la Secrétaire d'État (Nature), [email protected]; Relations avec les médias: Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]