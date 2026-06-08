La ministre Chartrand lance le Fonds pour bâtir des collectivités fortes - Volet des impacts locaux dans le Nord

Dans les territoires, CanNor versera 22,7 millions de dollars pour aider les collectivités du Nord à construire, à moderniser et à renouveler les infrastructures locales essentielles

IQALUIT, NU, le 8 juin 2026 /CNW/ - Des collectivités fortes dépendent d'infrastructures solides. En appuyant des projets communautaires à impact élevé qui reflètent les priorités locales, le gouvernement du Canada prend des mesures pour renforcer les installations locales et les espaces publics qui rassemblent les gens, tout en stimulant la croissance économique régionale et la prospérité à long terme.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), a annoncé que CanNor versera 22,7 millions de dollars sur quatre ans dans le cadre du volet des impacts locaux du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Les bénéficiaires admissibles peuvent maintenant présenter une demande de financement pour la construction et le renouvellement d'infrastructures communautaires dans les trois territoires.

Le volet des impacts locaux investit au cœur des collectivités canadiennes, en soutenant les lieux où les gens se rassemblent, restent en activité, jouent et font la fête. Grâce au financement de projets pouvant atteindre 1 million de dollars, le programme aidera à construire de nouveaux espaces communautaires et à moderniser les espaces existants grâce à des agrandissements, des rénovations, des améliorations de l'adaptation au climat et des remplacements.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est la pierre angulaire du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place l'infrastructure nécessaire pour un Canada fort, aujourd'hui et pour les générations à venir.

Pour obtenir des renseignements sur la façon de soumettre une demande, visitez Fonds pour bâtir des collectivités fortes - Volet des impacts locaux. La période de réception des demandes commence aujourd'hui et se terminera le 10 juillet 2026 à 23 h 59, heure du Pacifique.

Citations

« Par l'entremise du Fonds pour bâtir des collectivités fortes - volet des impacts locaux, le gouvernement du Canada investit dans des infrastructures qui aident la population du Nord à se rassembler, à rester en activité et à renforcer les liens communautaires. En tant qu'agence de développement régional pour les territoires, CanNor travaille avec des partenaires nordiques et autochtones pour s'assurer que les investissements fédéraux soutiennent les projets qui comptent le plus et procurent des avantages significatifs aux collectivités du Nord. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes soutiendra les collectivités partout au pays, car il permettra de construire des infrastructures fiables à une vitesse et à une échelle sans précédent depuis des générations. Par l'intermédiaire des agences de développement régional du Canada, nous réaliserons des projets d'infrastructure communautaire à fort impact sur lesquels la population canadienne peut compter, contribuant ainsi à bâtir un Canada fort d'un océan à l'autre. »

- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure, et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Faits en bref

Les bénéficiaires admissibles au titre du volet des impacts locaux au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon peuvent trouver de plus amples renseignements sur la façon de soumettre leur demande de projet sur [page Web du volet des impacts locaux de CanNor]. Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles liées à la consultation des peuples autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale.

Le 5 juin, le ministre Gregor Robertson a annoncé que les agences de développement régional du Canada fourniront 1 milliard de dollars par l'entremise du volet des impacts locaux du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes prévoit 51 milliards de dollars sur 10 ans pour soutenir un large éventail de projets d'infrastructure favorisant la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation climatique partout au pays. Ce financement sera versé dans le cadre de trois volets complémentaires : 17,2 milliards de dollars sur 10 ans dans le cadre du volet provincial et territorial, dont 5 milliards de dollars sur 3 ans pour les infrastructures de soins de santé; 6 milliards de dollars sur 10 ans au titre du volet de prestation directe, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre du volet des impacts locaux, qui sera versé par les agences de développement régional du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure communautaire ayant des impacts locaux; 27,8 milliards de dollars sur 10 ans, indexés à 2 %, afin de fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue, comme prévu, dans le cadre du volet communautaire (auparavant le Fonds pour le développement des collectivités du Canada).

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un multiplicateur de force dans le domaine de l'infrastructure, avec un financement qui sera égalé par près de 17 milliards de dollars de la part des provinces, et des milliards de dollars supplémentaires seront obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux ainsi qu'à des capitaux privés. Le Fonds augmentera le PIB du Canada de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Liens connexes

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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personnes-ressources : Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Maximilian Lee, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Leighann Chalykoff, Gestionnaire intérimaire des communications, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]