Les entreprises du Nord élargissent leurs activités pour stimuler le tourisme au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon

Plus de 2,2 M$ seront affectés à huit projets touristiques visant à renforcer l'infrastructure, le marketing et les services pour attirer davantage de touristes, nationaux et internationaux, dans les territoires.

IQALUIT, NU, le 29 juin 2026 /CNW/ - Face aux incertitudes liées aux droits de douane, de plus en plus de Canadiennes et de Canadiens souhaitent découvrir les paysages variés et les expériences uniques que leur offre leur pays. À l'approche de la fête du Canada, le gouvernement du Canada aide les organismes touristiques des territoires à étendre leurs activités et à conquérir de nouveaux marchés, offrant ainsi plus de possibilités économiques aux entreprises et aux collectivités du Nord.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé une contribution de 2 209 505 $ pour appuyer huit projets touristiques au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. Versé par l'intermédiaire de CanNor, ce financement servira à soutenir les infrastructures touristiques, à promouvoir le Nord et à créer de nouvelles destinations touristiques, tout en aidant les entreprises à croître et à innover.

Un secteur touristique dynamique nourrit la fierté canadienne et met en valeur le Canada à l'échelle mondiale. En investissant dans des projets comme ceux-ci, CanNor met en application ses priorités : accroître la participation économique des Autochtones, améliorer les chaînes d'approvisionnement du Nord et soutenir une économie nordique diversifiée et durable.

Pour en savoir plus sur les projets financés dans le cadre de cette annonce : Document d'information : Le gouvernement du Canada investit plus de 2,2 M$ pour accroître le tourisme dans les territoires.

Citations

« Face à la demande croissante de tourisme nordique, il est essentiel d'appuyer les parties prenantes clés de ce secteur important de croissance économique. En aidant les entreprises touristiques à accroître leur capacité, nous soutenons les gens, les entreprises et les expériences qui font des territoires des destinations incontournables. Le partage des cultures, des récits, de l'art, des langues et de l'histoire du Nord favorise les échanges et permet de ressentir pleinement ce qui rend le Nord si particulier. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Le tourisme est un puissant moteur de croissance économique et un excellent moyen de faire connaître les atouts du Nord. Cet investissement aidera les entreprises locales et autochtones des Territoires du Nord-Ouest à étendre leur rayonnement grâce à un marketing renforcé, à attirer de nouveaux touristes internationaux et à promouvoir les expériences touristiques autochtones auprès d'un marché plus vaste. Le monde entier se tourne vers le Canada, et notre gouvernement s'assure que les entreprises des Territoires du Nord-Ouest ont les ressources nécessaires pour saisir les occasions qui s'offrent à nous. »

- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest

« Pour favoriser la résilience et la compétitivité du secteur touristique au Yukon, les entreprises doivent avoir la possibilité d'innover, de croître et de se diversifier. Le gouvernement du Canada investit dans les entreprises touristiques, les expériences et les lieux qui incitent davantage de touristes, nationaux et internationaux, à découvrir ce que le Yukon a à offrir. »

- Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, et député du Yukon

« Les terres inuites continuent d'être administrées par les Inuit qui connaissent l'environnement, les animaux, les saisons et les conditions météorologiques. Les soutenir, c'est soutenir leur autonomie économique. Lorsque les entreprises et les artistes inuits partagent leurs histoires, leur culture et leur créativité, les touristes acquièrent une plus grande appréciation de ce qui rend le Nunavut unique. Ces projets aideront un plus grand nombre de personnes à découvrir le territoire tout en soutenant un secteur touristique dynamique et durable. »

- Lori Idlout, députée du Nunavut

Faits en bref

Ces projets ont été financés grâce à deux programmes de CanNor : IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider la population du Nord à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada. Le Programme pour la croissance du tourisme a été lancé en 2023 avec 108 M$ sur trois ans pour appuyer des projets visant à développer ou à étendre les expériences touristiques locales. Bien que ce programme ait pris fin le 31 mars 2026, CanNor continue d'appuyer des projets touristiques régionaux par l'entremise d'autres programmes de financement.



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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personnes-ressources : Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Emeralde O'Donnell, Conseillère en communications, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]