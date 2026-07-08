Des améliorations à la carrière Kangiqsukutaaq, sur la partie sud de l'île de Baffin, pour soutenir les sculpteurs et sculptrices du Nunavut

CanNor investit plus de 586 000 $ pour réhabiliter et aménager durablement la carrière Kangiqsukutaaq, contribuant ainsi à préserver l'accès des Inuit à la pierre à sculpter.

KINNGAIT, NU, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Les sculpteurs et sculptrices inuit•es comptent parmi les artistes les plus célèbres du Canada; leurs œuvres sont exposées dans des galeries et des musées partout dans le monde. La sculpture est une expression vitale de l'identité culturelle et de la tradition artistique des Inuit. Elle soutient l'économie locale, les entreprises et les emplois de la région. L'accès à une source sûre et fiable de pierre à sculpter de grande qualité est essentiel pour préserver cette tradition et les moyens de subsistance qui en découlent.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé l'octroi d'une contribution de 586 500 $ à la Qikiqtani Inuit Association pour améliorer la sécurité et l'accessibilité de la carrière Kangiqsukutaaq. Le projet permettra de financer des travaux de conception technique, des évaluations spécialisées, l'enlèvement de débris sur le site ainsi que des activités nécessaires pour respecter les exigences réglementaires. Ces travaux pourraient également mener à un agrandissement de la carrière, prolongeant ainsi sa durée de vie et créant davantage d'emplois locaux.

Depuis des décennies, la carrière Kangiqsukutaaq, située dans la partie sud de l'île de Baffin, à environ 160 kilomètres à l'est du hameau de Kinngait, constitue une importante source de pierre à sculpter pour les artistes inuit•es. En contribuant à préserver cette ressource essentielle et à en faciliter l'accès, le gouvernement du Canada aide à créer des débouchés pour les entreprises et les gens d'affaires du Nord tout en favorisant la participation économique des Inuit et la réconciliation.

Citations

« La sculpture inuite est à la fois une pierre angulaire de la culture des Inuit et un moteur important de l'économie locale du Nunavut. En investissant dans l'amélioration de la carrière Kangiqsukutaaq, nous contribuons à garantir aux artistes inuits un accès continu à la pierre à sculpter qui leur est nécessaire, à stimuler l'emploi local, à favoriser le développement économique et à soutenir l'art et la culture inuits. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« La carrière de Kangiqsukutaaq est une source vitale de pierre à sculpter sur laquelle les artistes inuits comptent. Les sculpteurs et sculptrices transforment la stéatite en œuvres reconnues dans le monde entier. Ces œuvres racontent des histoires, reflètent notre lien avec la terre et maintiennent notre culture forte. L'amélioration de l'accès à la carrière contribuera à garantir que les générations futures d'artistes inuits puissent continuer à partager nos histoires à travers leur art. »

- Lori Idlout, députée du Nunavut

« Notre investissement dans la carrière Kangiqsukutaaq renforce notre engagement à protéger une ressource culturelle et économique vitale pour la communauté artistique du Nunavut. En améliorant la sécurité et l'accessibilité du site, nous veillons à ce que nos sculpteurs et sculptrices de talent puissent continuer d'avoir un accès durable à la pierre de haute qualité sur laquelle repose leur travail de renommée mondiale. Ce projet collaboratif préserve non seulement une tradition artistique fondamentale, mais renforce également l'emploi local et la résilience économique dans la partie sud de l'île de Baffin. »

- L'honorable Craig Simailak, ministre des Services communautaires, gouvernement du Nunavut

« Il s'agit d'un investissement passionnant pour les sculpteurs et sculptrices, les artistes et le public amateur d'art qui bénéficient d'une industrie de la sculpture florissante. L'art inuit est de renommée mondiale, et je suis fier des artistes de talent de Kinngait. Pouvoir accéder en toute sécurité à cette carrière garantira une disponibilité continue de la pierre à sculpter pour nos sculpteurs et sculptrices. »

- Olayuk Akesuk, président, Qikiqtani Inuit Association

En bref

Ce projet est financé par le programme IDEENord de CanNor, qui prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement sectoriel et le renforcement des capacités pour aider la population nordique à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada.

Le gouvernement du Nunavut a versé 146 625 $ pour ce projet, ce qui porte l'investissement fédéral-territorial total sur deux ans à 733 125 $.

Selon le document Sanatujut Sanajiit : A Strategy for the Arts in Nunavut (non disponible en français), le Nunavut compte la plus forte concentration d'artistes par habitant au Canada; ces artistes représentent le tiers de la population active du territoire âgée de plus de 15 ans et contribuent à hauteur de 50 millions de dollars au produit intérieur brut du Canada.

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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Coordonnées: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Craig Welsh, Conseiller en communications, Nunavut, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]; Markoosie Qaunirq, Directeur par intérim, Communications stratégiques, Qikiqtani Inuit Association, [email protected]; Kira Dorward, Gestionnaire des communications, Ministère des Services communautaires, gouvernement du Nunavut, [email protected]