Deux communautés du Nunavut améliorent l'accès aux aliments traditionnels grâce à de nouvelles installations de transformation

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,7 millions de dollars dans deux installations communautaires de transformation des aliments traditionnels qui permettront aux populations de Gjoa Haven et de Taloyoak d'avoir accès à davantage d'aliments locaux et de renforcer la souveraineté alimentaire dans la région.

GJOA HAVEN, NT, le 18 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures pour remédier aux problèmes d'accessibilité à l'alimentation locale et aux prix élevés au Nunavut. Cela permet de faire progresser la réconciliation avec les Inuit en investissant dans les systèmes alimentaires afin de renforcer les infrastructures communautaires, de réduire la dépendance aux aliments importés et de diminuer les coûts pour la population du Nunavut.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé une contribution fédérale de plus de 4,7 millions de dollars pour la création d'installations de transformation des aliments traditionnels à Gjoa Haven et à Taloyoak. Ce montant comprend 3 389 736 $ de financement de CanNor, 831 550 $ de Pêches et Océans Canada et 566 038 $ de Relations Couronne-Autochtones et Services aux Autochtones Canada.

L'installation de transformation des aliments traditionnels de Gjoa Haven et l'installation de découpage et d'emballage de Niqihaqut à Taloyoak stimuleront l'économie locale tout en contribuant à répondre aux besoins en aliments nutritifs. Elles offriront également des possibilités de formation et de perfectionnement des compétences, encourageant ainsi la prochaine génération à se familiariser avec les pratiques traditionnelles et durables de chasse et de pêche.

Ces installations constituent une solution inuite visant à renforcer la sécurité alimentaire dans la région de Kitikmeot, au Nunavut. En créant des emplois, en soutenant les activités de chasse et de cueillette, et en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations en provenance du sud, elles contribuent à bâtir des communautés nordiques plus fortes et plus autonomes. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire du gouvernement du Canada en favorisant la souveraineté alimentaire des Inuit et en renforçant les systèmes alimentaires communautaires.

Voir le lien suivant pour en savoir plus sur les projets financés dans le cadre de cette annonce : Le gouvernement du Canada investit plus de 4,7 millions de dollars pour soutenir la production alimentaire traditionnelle au Nunavut

Citations

« Des communautés prospères et autonomes favorisent des économies plus fortes et un Arctique plus sûr et souverain. En investissant dans ces installations de transformation, le gouvernement du Canada aide les Inuit à fournir des aliments locaux sains, sûrs et nutritifs à leurs collectivités. Ces projets renforcent l'autonomie des Inuit, consolident des capacités à long terme, et continueront de créer de nouvelles possibilités économiques dans le Nord. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« L'omble chevalier et les aliments traditionnels nourrissent les communautés du Nord depuis des générations. Ces installations permettent aux Inuit de Gjoa Haven et de Taloyoak de transformer et de distribuer ces aliments en toute sécurité, afin que davantage de familles puissent y avoir accès. C'est en soutenant des projets comme ceux-ci que nous contribuons à bâtir un Nord plus fort et mieux sécurisé sur le plan alimentaire. »

- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« La Stratégie nationale de sécurité alimentaire vise à offrir à la population canadienne plus de choix, de contrôle et d'accès à des aliments abordables et produits localement. Grâce à cette approche, Produit au Canada, nous serons en mesure de transformer une plus grande partie de ce que nos exploitations agricoles cultivent, créant ainsi de nouveaux emplois, des possibilités économiques et une plus grande autosuffisance alimentaire. En réduisant les formalités administratives et en aidant les entreprises innovantes à lancer leurs projets plus rapidement, nous ouvrirons de nouvelles perspectives pour les milieux agricoles, les activités de transformation alimentaire et les entreprises de l'ensemble du secteur agroalimentaire. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Soutenir des solutions alimentaires communautaires au Nunavut signifie que davantage de familles peuvent accéder à des aliments traditionnels abordables, nutritifs et culturellement pertinents. Les investissements dans ces communautés renforceront les capacités locales, créeront des opportunités et amélioreront le bien-être communautaire. »

- L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« La sécurité alimentaire est un pilier essentiel de la sécurité dans l'Arctique et l'un des enjeux les plus urgents au Nunavut. Je suis fière de voir que le gouvernement du Canada soutient les Inuit de Gjoa Haven et de Taloyoak en investissant dans des projets novateurs menés localement qui aident ces communautés à avoir accès à des aliments plus abordables, plus nutritifs et adaptés à leur culture. »

- Lori Idlout, députée du Nunavut

« Il s'agit d'un partenariat emballant auquel nous avons le plaisir de contribuer. Cette nouvelle infrastructure communautaire renforcera la sécurité alimentaire et offrira des débouchés économiques dans le cadre de notre économie de la récolte. J'attends avec impatience l'achèvement de ces projets et l'exemple qu'ils donneront pour la mise en place d'installations similaires dans d'autres communautés à l'avenir. »

- L'honorable Craig Simailak, ministre des Services communautaires, gouvernement du Nunavut

« L'usine de transformation des produits alimentaires locaux de Gjoa Haven est une initiative menée par la communauté. Le financement reçu améliorera considérablement la sécurité alimentaire future de la communauté et pourrait également favoriser le développement économique. La mise en place de cette installation permettra également de diversifier et de renforcer les compétences de la population ainsi que l'économie du hameau. La création d'une installation de transformation des produits alimentaires locaux est un projet de longue date pour la communauté, et ce financement permet aujourd'hui de le concrétiser. »

- Association des chasseurs et des trappeurs de Gjoa Haven

« Niqihaqut adopte un nouveau modèle d'économie sociale et de souveraineté alimentaire fondé sur l'exploitation durable de la faune et des poissons d'Aviqtuuq. Heureusement, de nombreuses personnes pratiquant la chasse continuent de subvenir aux besoins de la communauté et nous souhaitons leur créer des emplois pour nourrir notre population. Les produits alimentaires traditionnels seront transformés dans un nouveau centre de transformation alimentaire qui emploiera des personnes de la région. L'usine produira des portions prêtes à consommer qui seront distribuées au sein et à l'extérieur de la communauté à un prix abordable. À long terme, Niqihaqut cherche à résoudre les graves problèmes d'insécurité alimentaire, tout en reconnaissant que nous ne pouvons pas remplacer le rôle des aliments importés dans les communautés inuites. Nous voulons que chaque famille puisse avoir accès à des produits traditionnels. »

- Taloyoak Umaruliririgut Association

Faits en bref

Ces projets sont financés en partie par l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) de CanNor et le Fonds des initiatives communautaires nordiques isolées (FICNI). L'IRRT permet aux entreprises de compenser les effets des droits de douane et de s'adapter à la volatilité commerciale à long terme en leur ouvrant l'accès à de nouveaux marchés, en stimulant leur productivité, en réduisant leurs coûts et en renforçant les chaînes d'approvisionnement nationales. Le FICNI soutient des projets communautaires qui favorisent les systèmes de production alimentaire locaux et autochtones, en mettant l'accent sur des solutions novatrices et pratiques visant à accroître la sécurité alimentaire dans le Nord.

Le projet a également bénéficié d'un financement provenant du Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones (PSCCA), du programme « Se préparer aux changements climatiques dans le Nord » (SPCCN) et du Programme sur le changement climatique et l'adaptation du secteur de la santé (PCCASS) Nord de Relations Couronne‑Autochtones et Affaires du Nord Canada et Services aux Autochtones Canada. Le PSCCA finance des projets de surveillance du climat menés par des communautés et des organisations autochtones. Le programme SPCCN offre un financement et des conseils pour renforcer les capacités d'adaptation dans le Nord et mettre en œuvre des mesures d'adaptation visant à accroître la résilience face au changement climatique. Le PCCASS Nord finance les communautés des Premières Nations et inuites afin qu'elles puissent déterminer, évaluer et contrer les répercussions du changement climatique sur la santé.

Le financement du projet provenant du ministère des Pêches et des Océans a été fourni par l'intermédiaire de son Initiative des pêches commerciales intégrées du Nord.

Cette initiative soutient le développement d'entreprises de pêche commerciale et d'exploitations aquacoles communautaires détenues par des Autochtones. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur les investissements antérieurs du gouvernement du Canada de 1,5 million de dollars pour le projet Niqihaqut dans le cadre du Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones (PSCCA) de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, du Programme « Se préparer aux changements climatiques dans le Nord » (SPCCN) et du Programme sur le changement climatique et l'adaptation du secteur de la santé (PCCASS) Nord de Services aux Autochtones Canada.

En mars, le premier ministre a annoncé une somme supplémentaire de 6,3 millions de dollars par l'entremise du Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées. Ce financement appuiera les entreprises, les groupes communautaires et le milieu de l'innovation qui met en œuvre des initiatives alimentaires dirigées par les collectivités qui profitent aux systèmes de production locaux et améliorent la sécurité alimentaire dans les collectivités autochtones et dans tout le Nord.

En juin, le premier ministre a également annoncé la Stratégie nationale sur la sécurité alimentaire, qui définit une approche globale pour renforcer le système alimentaire canadien afin que la population canadienne ait plus de choix, plus de contrôle et un accès à des aliments plus abordables et produits localement. En s'attaquant aux obstacles structurels tout au long de la chaîne d'approvisionnement, la Stratégie vise à améliorer la façon dont les aliments sont cultivés, transformés, transportés et vendus en réduisant les coûts inutiles et en augmentant l'efficacité.

Grâce à des investissements ciblés dans l'infrastructure alimentaire, y compris les terminaux alimentaires et les centres alimentaires communautaires, la Stratégie aidera les secteurs de la production, de la transformation et de la vente aux détail du Canada à être plus concurrentiels et à mettre davantage d'aliments cultivés localement sur le marché. Elle comprend également des mesures visant à renforcer la concurrence, à améliorer la surveillance du secteur de la vente au détail de produits alimentaires et à promouvoir un marché plus équitable pour la clientèle.

S'appuyant sur les investissements existants, la Stratégie appuie l'innovation, augmente la capacité de production nationale, ce qui comprend l'agriculture en environnement contrôlé, et aide à réduire la dépendance du Canada à l'égard des importations. Ensemble, ces mesures renforceront la résilience de la chaîne d'approvisionnement, soutiendront la croissance économique et contribueront à assurer un système alimentaire plus durable, plus concurrentiel et plus fiable pour toute la population canadienne.

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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Maximilian Lee, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Craig Welsh, Conseiller en communications, Nunavut, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]; Lyle Renecker, Installation de découpage et d'emballage de Niqihaqut, [email protected]; Cody Avadluk, Coordonnateur, Taloyoak Umaruliririgut Association, [email protected]