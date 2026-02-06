YELLOWKNIFE, NT, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Les progrès de l'IA suscitent à la fois de nouvelles occasions et de nouveaux risques dans un monde de plus en plus numérique. Pour tirer le meilleur parti de telles technologies, la population du Nord a besoin des outils, des compétences et des soutiens appropriés pour améliorer la productivité numérique et en garantir une utilisation sûre et responsable.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé une contribution pouvant atteindre 2 815 999 $ pour quatre projets. Ce financement, octroyé par l'intermédiaire de CanNor, soutiendra la littératie numérique et l'adoption de l'IA dans les collectivités du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.

Ces projets aideront la population du Nord à tirer le meilleur parti des technologies novatrices tout en assurant la sécurité dans un monde numérique en pleine évolution. Grâce à des investissements comme celui-ci, CanNor soutient la prospérité et la réussite des entreprises et des collectivités partout dans le Nord.

Apprenez-en davantage sur les projets financés dans le cadre de cette annonce : Le gouvernement du Canada annonce plus de 2,8 M$ pour l'IA afin de favoriser la croissance économique et la littératie numérique.

Citations

« Notre gouvernement cherche à aider les entreprises et les collectivités à s'adapter à un monde numérique en rapide évolution. Ce investissement aidera les entreprises, les entrepreneurs et les collectivités du Nord à explorer et à adopter les nouvelles technologies en toute sécurité. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« Les entrepreneurs des Territoires du Nord-Ouest compte parmi les plus créatifs et avant-gardistes au Canada. Cet investissement vise à leur fournir les outils et la formation dont ils ont besoin pour croître, être concurrentiels et réussir dans l'économie moderne, tout en créant de bons emplois locaux et de nouvelles possibilités à long terme. »

- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest

« Mettre sur pied une entreprise dans le Nord et l'exploiter entraînent des coûts et des défis particuliers. Les outils d'IA peuvent aider les entrepreneurs du Yukon à améliorer leur productivité et leur efficacité, et je suis heureux de voir un financement qui appuie des solutions novatrices pouvant éliminer les obstacles auxquels font face les entrepreneurs du Nord. »

- Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon

« L'IA est pour tout le monde, et c'est le principe directeur dans l'élaboration de notre Stratégie nationale en matière d'IA. La littératie numérique et l'adoption de l'IA permettront aux collectivités du Nord d'acquérir les compétences et les outils nécessaires pour demeurer concurrentielles et prospérer dans un monde en constante évolution. »

- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique

« Les entreprises du Nord sont créatives, résilientes et profondément enracinées dans leurs collectivités. Cet investissement leur permettra d'avoir accès aux outils, aux compétences et au soutien fiable dont elles ont besoin pour explorer l'IA de manière pratique et responsable. En aidant les entreprises à gagner du temps, à réduire les contraintes administratives et à renforcer leurs activités quotidiennes, nous ouvrons la voie à la croissance économique et à de nouvelles possibilités pour la population du Nord. »

- L'honorable Caitlin Cleveland, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi des T.N.-O. et ministre responsable de Prospérité T.N.-O.

« Investir dans les compétences numériques et dans la préparation technologique permet à notre collectivité d'être mieux en mesure d'innover et de prospérer. Grâce au soutien de CanNor, Inuvik Tech Society réduira les obstacles à l'accès en offrant une formation et un soutien technique adaptés au niveau local, améliorant ainsi les compétences numériques, la sécurité en ligne et les possibilités dans le delta de Beaufort et l'ouest de l'Arctique. »

- Patricia Davison, présidente d'Inuvik Tech Society

« Les projets financés par CanNor auront un impact fondamental sur la capacité des hameaux du Nunavut à améliorer la qualité de vie des Nunavummiut. Ces initiatives faciliteront la planification du développement économique communautaire et la rédaction de demandes de subventions, tout en renforçant l'autonomie des communautés par la réduction de leur dépendance vis-à-vis des prestataires externes. En renforçant les capacités locales, les communautés seront mieux à même de planifier et de mettre en œuvre des initiatives à long terme, d'améliorer leur utilisation des programmes gouvernementaux et de créer des opportunités d'emploi et des perspectives économiques plus solides pour les Nunavummiut. »

- Amaan Merchant, directeur exécutif, Nunavut Economic Developers Association

« La standardisation des données provenant de divers capteurs est essentielle pour permettre aux gouvernements, aux chercheurs et à l'industrie du Nord de prendre plus rapidement de meilleures décisions qui protègent les communautés et soutiennent le développement durable. DeltaVue est heureuse de s'associer à CanNor dans le cadre de ce projet visant à rendre les données environnementales et infrastructurelles essentielles accessibles et utilisables dans tout le Nord. »

- Astrid Grawehr, responsable de l'innovation de projet, DeltaVue

Faits en bref

IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider la population du Nord à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada.

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) favorise un environnement propice à la création et à la croissance des entreprises et développe des écosystèmes d'innovation solides, dynamiques et inclusifs. CERI se concentre désormais exclusivement sur l'IA. Les projets peuvent être redirigés vers l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle (IRIA), qui soutient les initiatives tirant parti de l'intelligence artificielle.

Produit connexe

Liens connexes

