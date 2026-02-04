Près de 200 000 $ pour permettre à deux entreprises d'innover et d'étendre leurs services dans les secteurs de la prospection minière et de la technologie énergétique au Yukon.

WHITEHORSE, YT, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Le renforcement des capacités locales grâce à de nouveaux services et à des produits novateurs contribue à soutenir la main-d'œuvre et à renforcer la stabilité économique de la population du Yukon, tout en répondant aux réalités propres aux régions nordiques et éloignées.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l' Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé une contribution de 200 000 $ à deux entreprises du Yukon afin d'accroître les capacités en matière d'exploration minérale, de gestion des ressources et de technologie énergétique dans le territoire.

CanNor apportera une contribution pouvant atteindre 99 999 $ pour aider Capital Exploration Ltd. à acquérir et à mettre en service du matériel de levés géophysiques aéromagnétiques. Ces fonds permettront de renforcer les capacités locales en exploration minérale et en gestion des ressources et de réduire la dépendance à l'égard des prestataires de services établis dans le Sud. Solvest Inc. recevra également jusqu'à 99 999 dollars pour développer et tester sur le terrain un système modulaire de stockage d'énergie par batterie, connu sous le nom de PowerPod. Ce système réduira les besoins en carburant diesel, améliorera la fiabilité de l'alimentation énergétique dans les endroits éloignés et soutiendra le secteur de la fabrication et la création d'emplois au Yukon.

Le gouvernement du Canada continue d'investir dans l'exploration minière et l'innovation énergétique dans le Nord afin d'accroître l'autonomie du territoire et de soutenir une croissance économique durable pour la population du Yukon et de l'ensemble du pays.

Citations

« En contribuant à ces projets menés localement, nous soutenons la croissance et l'expansion des entreprises locales, tout en renforçant l'autosuffisance au Yukon. Ces investissements reflètent notre engagement à soutenir une croissance économique durable qui profite aux communautés du Nord. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« Les entrepreneurs de notre territoire possèdent une expertise locale et des solutions novatrices qui reflètent les réalités des communautés nordiques et éloignées. En soutenant ces solutions issues du Yukon, notre gouvernement renforce l'économie du territoire et la résilience à long terme. »

- Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon

« Le développement du PowerPod représente une avancée significative dans le renforcement de la stabilité et de la sécurité énergétiques pour les communautés isolées et les industries clés à travers le territoire. Solvest a une solide expérience dans la mise en œuvre de solutions énergétiques fiables et renouvelables dans le Nord, et il est encourageant de voir que, grâce au financement du Fonds de développement économique, nous assisterons à une innovation et un développement continus dans les nouvelles technologies qui répondent aux besoins de la population du Yukon. »

- Jen Gehmair, ministre du Développement économique du Yukon

« L'acquisition par Capital Exploration Ltd. d'un système de levés magnétiques aéroportés de pointe améliore notre capacité technique et renforce notre engagement à fournir au nord du Canada des données précises, une fiabilité opérationnelle et une mise en œuvre sûre. »

- Rob Girard, directeur, Capital Exploration Ltd.

« Solvest est à l'origine d'une solution qui place la souveraineté et la sécurité énergétiques directement entre les mains des communautés et des exploitants de mines dans les régions éloignées. Il s'agit d'un produit véritablement conçu par le Nord, pour le Nord. Nous sommes reconnaissants envers CanNor pour son soutien, qui a été un catalyseur essentiel pour faire avancer ce projet, accélérant ainsi notre calendrier d'intégration de l'énergie durable dans les régions qui en ont le plus besoin. »

- Lauren Humble, cheffe des opérations commerciales, Solvest Inc.

Faits en bref

Le projet de Capital Exploration est financé par le programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de CanNor. Le programme CERI favorise un environnement propice à la création et à la croissance des entreprises et au développement d'écosystèmes d'innovation solides, dynamiques et inclusifs.

Le projet de Solvest Inc. est financé par le programme IDEENord de CanNor. IDEENord fait des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement sectoriel et le renforcement des capacités afin d'aider la population du Nord à tirer parti de l'économie de l'innovation du Canada.

Le ministère du Développement économique du gouvernement du Yukon fournit 75 000 $ et la Société de développement du Yukon 127 521 $ pour le projet PowerPod de Solvest.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personnes-ressources : Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Craig Welsh, Conseiller en communications, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]