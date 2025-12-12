HAY RIVER, NT, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Un Canada fort dépend d'investissements stratégiques qui renforcent la souveraineté et la sécurité de l'Arctique et créent des possibilités pour les habitants du Nord et leurs collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé une contribution de plus de 930 000 dollars au Western Arctic Marine Training Centre afin d'élargir l'accès à la formation dans les territoires. Ce financement permettra d'acheter de nouveaux simulateurs en vue d'offrir des cours supplémentaires certifiés par Transports Canada et de créer une voie d'accès à la certification pour les particuliers, ce qui éliminera les déplacements coûteux vers d'autres régions du pays et créera davantage de possibilités dans le Nord.

Le transport maritime est essentiel à la sécurité alimentaire et à l'acheminement des marchandises dans le Nord, ainsi qu'au maintien de la sécurité et de la souveraineté du Canada. En appuyant des projets qui renforcent les capacités dans ce secteur essentiel, CanNor investit dans la prospérité des travailleurs et travailleuses, des collectivités nordiques et de l'économie canadienne.

Citations

« Le transport maritime est essentiel pour maintenir la forte présence du Canada dans l'Arctique et garantir aux habitants du Nord un accès fiable à la nourriture et aux fournitures. Un secteur des transports solide dépend de professionnels hautement qualifiés, et je suis fière de voir des projets qui rendent la formation plus accessible aux habitants du Nord. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« Les voies navigables sont au cœur des moyens de subsistance du Nord, mais de nombreux professionnels du secteur maritime doivent se rendre dans le sud pour obtenir leur certification, ce qui entraîne souvent de longs délais d'attente et des déplacements coûteux. Ce projet donnera aux habitants du Nord la possibilité de faire carrière dans le transport maritime plus près de chez eux, tout en renforçant un secteur essentiel pour les trois territoires. »

- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée de la circonscription des Territoires du Nord-Ouest

« Le Western Arctic Marine Training Centre est fier de travailler aux côtés de partenaires qui partagent notre engagement à renforcer les capacités dans le Nord. Ensemble, nous créons des occasions pour les habitants du Nord d'acquérir les compétences nécessaires pour favoriser des opérations maritimes sûres et fiables dans tout l'Arctique. L'appui de nos partenaires permet à nos étudiants de s'épanouir et renforce la résilience globale de notre réseau de transport arctique. »

- John Vandenberg, directeur général, Western Arctic Marine Training Centre

En bref

CanNor investit jusqu'à 931 957 dollars par l'entremise du Programme IDEENord. IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider la population du Nord à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada.

Le transport maritime dans le Nord du Canada joue un rôle important dans la souveraineté de l'Arctique, la sécurité alimentaire et les livraisons de fournitures essentielles, mais le secteur est limité par la disponibilité de marins qualifiés. Le Western Arctic Marine Training Centre (établi à Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest) propose des cours certifiés par Transports Canada pour répondre à la forte demande de ces professionnels.

Liens connexes

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

