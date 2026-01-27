VANCOUVER, BC, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Il s'agit d'un communiqué de presse conjoint entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest travaillent ensemble, en collaboration avec les gouvernements et les organismes autochtones, pour faire avancer les projets qui soutiennent les collectivités locales, stimulent la croissance durable et renforcent l'économie du Nord. Alors que le paysage minier des Territoires du Nord-Ouest continue d'évoluer, il est essentiel de saisir les nouvelles possibilités pour créer des avantages économiques durables pour le Nord et pour le Canada dans son ensemble.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), ainsi que l'honorable Caitlin Cleveland, ministre territoriale de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, ont annoncé la conclusion d'un nouveau protocole d'entente entre CanNor et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Le protocole d'entente vise à soutenir le développement et la diversification économiques dans les Territoires du Nord-Ouest, en mettant l'accent sur la promotion des minéraux critiques et des grands projets d'infrastructure.

Dans le cadre de ce protocole d'entente, les deux gouvernements harmoniseront leurs efforts pour soutenir les projets de développement des ressources et d'infrastructure et étudieront les possibilités d'une assistance et d'une coordination préréglementaires plus efficaces. Ils organiseront aussi un « symposium sur le financement des projets des gouvernements autochtones du Nord et des sociétés de développement », le premier en son genre. Des plans de mise en œuvre et d'autres activités seront définis au fur et à mesure de l'avancement du partenariat.

L'entente établit un partenariat officiel entre CanNor et le gouvernement des T.N.-O. et soutient les priorités fédérales et territoriales communes, notamment celles de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques et de la Loi visant à bâtir le Canada. En harmonisant les efforts des deux gouvernements, l'entente permettra une mobilisation et une collaboration plus efficaces avec les gouvernements et les organismes autochtones, ce qui favorisera le renforcement de l'économie des Territoires du Nord-Ouest.

« Notre nouveau gouvernement bâtit une économie canadienne forte et résiliente, en étroite collaboration avec les gouvernements territoriaux et provinciaux et les peuples autochtones. Nous bâtissons une économie canadienne et nordique qui s'adapte aux réalités actuelles et anticipe celles à venir. Ce protocole d'entente renforce notre collaboration avec les Territoires du Nord-Ouest afin de soutenir une croissance durable, axée sur les minéraux essentiels et les infrastructures qui profitent aux collectivités de l'ensemble du territoire. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« Le système réglementaire des Territoires du Nord-Ouest repose sur des traités modernes et un processus décisionnel partagé avec les gouvernements autochtones. Grâce à ce protocole d'entente, nous travaillerons ensemble pour rendre les processus réglementaires plus clairs et plus prévisibles, tout en protégeant les droits des Autochtones et l'environnement. »

- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest

« Les ressources naturelles sont au cœur de l'économie du Nord, et ce partenariat avec les Territoires du Nord-Ouest fera en sorte que cette dynamique perdure pour les générations à venir. Le Canada bâtit la prospérité et la résilience de notre Nord en faisant progresser l'exploitation des minéraux essentiels, en soutenant des projets d'envergure et en collaborant étroitement avec les gouvernements et les organisations autochtones. »

- L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s'engage à réaliser la prochaine génération de projets d'exploitation des ressources minérales sur le territoire. Cet accord précise les modalités de collaboration avec le gouvernement du Canada, par l'entremise de CanNor, afin de réduire les obstacles, d'améliorer la clarté et de créer les conditions nécessaires à un développement responsable des ressources dans les T.N.-O. »

- L'honorable Caitlin Cleveland, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement

Les faits en bref

Le protocole d'entente a été signé le 27 janvier 2026, lors de la conférence Roundup de l'Association of Mineral Exploration (AME) à Vancouver, en Colombie-Britannique, par CanNor et le ministère de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Le protocole d'entente contribuera à faire avancer les principales priorités du gouvernement du Canada dans le Nord. Le document Notre Nord, fort et libre : Une vision renouvelée pour la défense du Canada du gouvernement du Canada établit la défense de l'Arctique et du Nord comme la tâche la plus urgente du Canada en matière de défense. Des efforts coordonnés pour faire progresser l'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest permettront d'accroître la présence, la mobilité et la réactivité pour répondre aux besoins en matière de sécurité.

du gouvernement du Canada établit la défense de l'Arctique et du Nord comme la tâche la plus urgente du Canada en matière de défense. Des efforts coordonnés pour faire progresser l'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest permettront d'accroître la présence, la mobilité et la réactivité pour répondre aux besoins en matière de sécurité. À ce jour, les investissements du gouvernement du Canada dans la défense comprennent l'Initiative régionale d'investissement dans la défense (40,5 millions de dollars fournis par CanNor dans les territoires).

Outre les investissements dans la sécurité, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans des projets d'infrastructure visant à consolider le pays, afin de soutenir le programme « L'unité de l'économie canadienne ».

Le Canada et le gouvernement des T.N.-O. reconnaissent et soutiennent les régimes de cogestion existants dans les T.N.-O. et appuient la pleine participation des peuples autochtones aux processus créés dans le cadre des accords modernes sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale dans les T.N.-O.

