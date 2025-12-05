Dans les territoires, CanNor mettra en œuvre l'Initiative régionale d'investissement dans la défense afin d'aider les entreprises du Nord à innover, à se développer et à participer aux projets liés à la sécurité et à la défense dans l'Arctique.

IQALUIT, NU, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Une industrie de la défense forte est essentielle à la sécurité nationale et arctique du Canada, à sa résilience économique et à sa prospérité à long terme. C'est pourquoi le gouvernement du Canada aide les entreprises du Nord et les entreprises autochtones à renforcer leur capacité industrielle et à élargir leur rôle dans les chaînes d'approvisionnement nationales et mondiales en matière de défense.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé que les entreprises et les organisations du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon peuvent désormais présenter une demande dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID). Grâce à cet important programme national, CanNor versera jusqu'à 40,5 millions de dollars sur trois ans pour aider les entreprises, principalement les petites et moyennes entreprises, à accroître leur capacité et à s'intégrer aux chaînes d'approvisionnement nationales et internationales en matière de défense, qu'elles soient des prestataires de services établis ou nouveaux dans le secteur. Ce financement peut également être utilisé pour améliorer les écosystèmes régionaux d'innovation en matière de défense et, dans certaines circonstances, soutenir la mise en place d'initiatives stratégiques liées à la défense visant à renforcer la présence ou les opérations des Forces armées canadiennes.

Cette nouvelle initiative contribuera à renforcer la base industrielle de défense des territoires et à générer des avantages économiques à long terme pour les entreprises et la main-d'œuvre, tout en aidant le Canada à respecter son engagement en matière de dépenses de défense envers l'OTAN.

Pour obtenir des renseignements sur la façon de présenter une demande au titre de l'IRID au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, consultez la page Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID).

« Les entreprises nordiques et autochtones sont au cœur du développement économique régional et jouent un rôle essentiel dans la sécurité de l'Arctique et la résilience des communautés. En investissant dans leurs capacités, nous renforçons notre défense et notre préparation dans l'Arctique, créons des emplois de qualité, soutenons les économies locales et bâtissons un Nord plus fort qui contribue à la prospérité locale. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor.

L'IRID est un programme de 357,7 millions de dollars sur trois ans mis en œuvre dans tout le pays par les agences de développement régional du Canada.

Comme annoncé dans le Budget 2025, le gouvernement du Canada a déjà engagé des investissements initiaux pour soutenir la base industrielle de défense du Canada en allouant 6,6 milliards de dollars sur cinq ans, selon la méthode de comptabilité de caisse, à compter de 2025-2026, dans le cadre de la future Stratégie industrielle en défense.

Ces investissements initiaux stimuleront la recherche et l'innovation, renforceront les chaînes d'approvisionnement nationales, augmenteront les stocks de ressources critiques et amélioreront l'accès aux fonds pour les petites et moyennes entreprises canadiennes du secteur de la défense.

