Les organisations et les entreprises des trois territoires peuvent désormais soumettre une déclaration d'intérêt pour obtenir du financement de CanNor.

IQALUIT, NU, le 6 oct. 2025 /CNW/ - La population du Nord a de nombreuses idées novatrices et s'engage fermement à créer des communautés prospères et résilientes. Son leadership stimule la croissance économique et garantit la contribution vitale des territoires à l'économie canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), a annoncé le lancement du processus de déclaration d'intérêt à CanNor pour les projets et les initiatives au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon qui débuteront le 1er avril 2026 ou après cette date.

Cet appel représente la première étape en vue de déterminer les projets qui pourraient être admissibles à un financement de CanNor. Les entreprises et les organisations ont jusqu'au 17 novembre 2025 à minuit HNP pour soumettre leurs propositions.

Grâce à ce processus, CanNor aide à soutenir l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement à l'échelle locale, renforçant ainsi les communautés nordiques tout en contribuant à la croissance économique et à la prospérité du Canada.

Pour en apprendre davantage ou pour soumettre une déclaration d'intérêt, veuillez consulter le site cannor.gc.ca.

Citation

« Le monde évolue rapidement et le Nord est confronté à de nouvelles opportunités et à de nouveaux défis. Les territoires sont remplis d'innovateurs et d'entrepreneurs aux idées nouvelles et audacieuses, désireux de se développer et d'améliorer leurs communautés. Les projets qui résulteront de cet appel de déclaration d'intérêt contribueront à façonner et à transformer le Nord dans les années à venir ».

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

En bref

Les entités suivantes peuvent présenter une DI : les petites et moyennes entreprises; les associations et organisations à but non lucratif qui mènent leurs activités dans les territoires et soutiennent l'économie locale; les entités non fédérales publiques ou privées, ou les autres ordres de gouvernement, autochtones ou non autochtones, qui font la promotion du développement économique dans les territoires.

Chaque projet est examiné en fonction des critères énoncés dans le formulaire de demande, disponible en ligne dans divers formats accessibles.

Les entreprises et les organisations intéressées sont encouragées à remplir une DI en ligne ou à communiquer avec l'un des bureaux régionaux de CanNor pour discuter de leurs idées.

Liens connexes

Restez à l'affût

Suivez CanNor sur X, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]. Relations avec les médias, Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected], [email protected]