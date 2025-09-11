Jusqu'à 1,05 million de dollars en financement ciblé visant à attirer la main-d'œuvre, à développer des secteurs clés et à élargir l'accès à l'éducation et aux services pour les francophones dans les territoires.

WHITEHORSE, YT, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), a annoncé une contribution pouvant atteindre 1,05 million de dollars pour aider à maximiser les possibilités économiques et à soutenir les communautés francophones prospères du Nord.

Ces fonds, versés par l'intermédiaire de CanNor, soutiennent des projets menés par l'Association franco-yukonnaise à Whitehorse, le Collège nordique francophone à Yellowknife et l'Association des francophones du Nunavut à Iqaluit. Chaque projet appuie différents aspects du développement communautaire et économique, qu'il s'agisse d'attirer des francophones à des fins touristiques ou professionnelles, ou de mettre en place un centre de prestation de services essentiels en français.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration du gouvernement du Canada en favorisant la dualité linguistique et l'accès équitable aux services. Les communautés francophones jouent un rôle précieux dans le renforcement de l'économie et de la société canadiennes, et le gouvernement du Canada reste déterminé à leur apporter le soutien dont elles ont besoin pour s'épanouir.

Pour en savoir plus sur les projets financés dans le cadre de cette annonce : Document d'information : Le gouvernement du Canada investit dans des organisations francophones pour stimuler la croissance économique et les possibilités dans le Nord.

Citations

« Les communautés minoritaires de langue officielle font partie intégrante du tissu social, culturel et économique de notre pays. En cette Journée des langues officielles, notre nouveau gouvernement est fier d'appuyer des organismes dirigés par des francophones dans leurs efforts de développement et de diversification de l'économie. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« Le français est une composante essentielle du Canada, y compris dans le Nord. Je suis toujours heureuse de voir des projets qui améliorent les services et les possibilités pour les résidents francophones et les nouveaux arrivants dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces projets contribuent à renforcer nos diverses communautés et à construire un Nord plus riche sur le plan culturel. »

- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest

« Le Yukon abrite une communauté francophone dynamique. En soutenant ces projets aujourd'hui, notre gouvernement investit dans le bien-être social et économique du territoire et réaffirme son engagement à veiller à ce que les résidents francophones aient les possibilités et les ressources dont ils ont besoin pour s'épanouir et contribuer pleinement à la croissance et à la prospérité du Yukon. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

« Grâce au financement de CanNor, nous sommes heureux et fiers de poursuivre nos actions afin de favoriser le recrutement de travailleurs francophones dans le Nord. Ce financement nous permet également de mettre en valeur nos artistes et le Yukon comme destination touristique, tant sur la scène locale, nationale qu'internationale. Nous affirmons avec conviction que la culture francophone et la langue française sont au cœur du développement et du dynamisme de notre territoire. »

- Edwine Veniat, présidente, Association franco-yukonnaise

« Investir dans l'éducation dans le Nord est l'un des choix les plus judicieux que nous puissions faire. Cela nous aide à relever les défis de demain et à renforcer notre résilience. En dotant notre population de compétences et de connaissances, nous créons des occasions durables pour les Territoires du Nord-Ouest. Avec les infrastructures appropriées, nous pouvons faire en sorte que les communautés francophones prospèrent et deviennent un moteur d'innovation dans le Nord. »

- Patrick Arsenault, directeur général, Collège nordique francophone

« Nous saluons avec une profonde reconnaissance l'appui précieux de CanNor, qui nous permet de lancer une étude essentielle et stratégique sur la création d'un guichet unique de services en français. Ce financement représente une étape importante pour consolider et développer l'offre de services en français au Nunavut et, par ricochet, pour soutenir la vitalité de la francophonie sur notre territoire. Les francophones du Nunavut constituent une composante importante, active et dynamique de la population. Un tel projet, après sa mise en place, favoriserait la rétention des familles et des individus au territoire et ferait baisser le taux de roulement grâce aux services offerts, le tout dans un plan infrastructurel plus général, tout en générant des retombées économiques concrètes à travers la création d'emplois et la circulation des ressources. Notre objectif est de bâtir un modèle économique et communautaire durable, garantissant aux communautés francophones du Nord un accès renforcé et pérenne à des services de qualité dans leur langue. »

- Christian Ouaka, directeur général, Association des francophones du Nunavut

Les faits en bref

Ces projets sont financés par les programmes de CanNor suivants : IDEENord, qui prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement sectoriel et le renforcement des capacités pour aider la population du Nord à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada . La croissance économique régionale par l'innovation, qui favorise un environnement propice à la création et à la croissance des entreprises, et développe des écosystèmes d'innovation solides, dynamiques et inclusifs. L'Initiative de développement économique, qui vise la croissance durable dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire en favorisant la diversification économique, le développement des entreprises, l'innovation et les partenariats.

Le 11 septembre est la Journée des langues officielles au Canada . La Loi sur les langues officielles, promulguée pour la première fois en 1969, soutient l'utilisation et le développement du français et de l'anglais, favorise l'égalité entre les deux communautés linguistiques et consolide le droit de la population canadienne de communiquer avec les institutions fédérales et de recevoir des services de celles-ci dans les deux langues officielles.

