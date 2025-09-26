Plus de 1,5 M$ pour attirer des touristes, créer de nouveaux événements de marque, rénover de petites infrastructures et plus encore dans l'ensemble des territoires

YELLOWKNIFE, NT, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Synonyme de paysages à couper le souffle, d'aventures en pleine nature et d'expériences culturelles authentiques : le Nord du Canada a beaucoup à offrir tant à sa population qu'aux touristes.

L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Nord (CanNor), a annoncé aujourd'hui une contribution de plus de 1,5 M$ à six projets qui amélioreront le marketing touristique, rénoveront des infrastructures et alimenteront la croissance et la diversification du tourisme dans le Nord.

Ces fonds, distribués par l'intermédiaire de CanNor, soutiendront des projets menés par Tourisme T.N.-O, la Société historique de Yellowknife, la Société du Musée de Hay River, Sport Yukon, l'Association de l'industrie touristique du Yukon et Tutchone Tours.

Dans le Nord, l'industrie touristique est un moteur du développement économique local, elle génère des revenus pour les collectivités et contribue à la prospérité des petites entreprises. Grâce à cet investissement, le gouvernement du Canada aide à la croissance du secteur et positionne le Nord du Canada comme une destination de choix tant pour les touristes du Canada que de l'étranger.

Apprenez-en davantage à propos des projets financés dans le cadre de cette annonce : Document d'information : Le gouvernement du Canada annonce un soutien aux industries touristiques du Nord

« À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, nous soulignons les expériences remarquables que le Nord du Canada offre tant aux Canadiens qu'aux visiteurs du monde entier. Notre nouveau gouvernement appuie les collectivités, les entreprises et les organisations dans le développement et la croissance d'une industrie touristique dynamique et durable dans le Nord. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« Le tourisme est l'un des moteurs économiques les plus puissants du Canada, générant plus de 700 000 emplois directs et soutenant quelque 278 000 petites et moyennes entreprises. Dans le Nord, il revêt aussi une dimension plus profonde : celle de partager des récits, des cultures et des paysages avec le monde entier. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de collaborer avec les collectivités et les acteurs du secteur à travers les territoires pour développer le tourisme nordique, créer des perspectives pour les communautés et mettre en valeur la richesse du Canada sur la scène internationale. »

- L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Le tourisme crée des emplois, soutient les petites entreprises et produit du revenu pour les collectivités. Peu de choses sont plus satisfaisantes que d'accueillir des visiteurs venant de tout le Canada et du monde entier et de leur faire connaître tout ce que les Territoires du Nord-Ouest ont à offrir. Je suis heureuse de voir ces projets se réaliser et je suis impatiente d'en voir les résultats. »

- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest

« Grâce à sa beauté naturelle, ses expériences culturelles, ses activités de plein air et ses lieux historiques, le Yukon offre toute l'année des opportunités touristiques inoubliables. Ces projets renforceront la main-d'œuvre touristique, attireront plus de visiteurs dans nos collectivités pour des événements de marque et contribueront à transformer des entreprises saisonnières en attractions valables toute l'année. »

- Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon

Le financement de ces projets est assuré au titre du programme IDEENord de CanNor. IDEEENord procède à des investissements essentiels dans l'infrastructure économique, le développement sectoriel et le renforcement de la capacité afin de contribuer à ce que la population du Nord soit en mesure de tirer avantage de l'économie de l'innovation du Canada .

