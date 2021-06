Le gouvernement du Canada fait connaître les premiers résultats du sondage LGBTQ2 tout en poursuivant ses activités de mobilisation auprès de la population canadienne

GATINEAU, QC, le 11 juin 2021 /CNW/ - Il est primordial de cheminer vers l'équité et une vie meilleure pour les communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, intersexes, queers et bispirituelles (LGBTQ2) afin de bâtir une société dans laquelle tous peuvent participer pleinement et se sentir libres d'être eux-mêmes dans toutes les facettes de leur vie.

Le 27 novembre 2020, le gouvernement du Canada a lancé le début d'un processus de mobilisation officiel auprès des communautés LGBTQ2 afin de guider l'élaboration du tout premier Plan d'action fédéral LGBTQ2.

Grâce au sondage sur le plan d'action LGBTQ2 mené de novembre 2020 à février 2021, notre gouvernement a joint plus de 25 000 personnes LGBTQ2 vivant au Canada. Les répondants au sondage ont fait part de leurs expériences concernant la sécurité et la justice, la santé et le mieux-être, le logement et l'itinérance, l'emploi et le milieu de travail, ainsi que la discrimination, la stigmatisation et la résilience.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada est heureux de publier les premiers résultats de ce sondage sous la forme de deux infographies. Elles seront suivies d'une série d'infographies thématiques qui seront publiées tout au long de l'été.

Les deux premières infographies traceront un portrait démographique des répondants et incluront des statistiques en bref, qui donnent un aperçu de certains des principaux résultats tirés des grands thèmes explorés dans le sondage.

Alors que la ministre Chagger et le Secrétariat LGBTQ2 du gouvernement du Canada poursuivent leur processus de mobilisation, ils sont impatients d'en apprendre plus des communautés grâce aux séances de consultations virtuelles portant sur les enjeux stratégiques prioritaires définis dans le sondage.

La contribution des communautés LGBTQ2 issue du sondage, des présentations écrites et les diverses activités de mobilisation serviront à mettre au point le tout premier Plan d'action fédéral LGBTQ2.

Citations

« À tous ceux et celles qui ont participé au processus de mobilisation en nous faisant part de leurs réalités quotidiennes et de leurs expériences personnelles, sachez que nous vous avons entendus et que votre contribution est appréciée. L'élaboration de la politique, étayée par une stratégie de mobilisation solide et intersectionnelle et une recherche continue sur les questions les plus importantes pour les communautés LGBTQ2, déterminera les types de mesures qui seront incluses dans le Plan d'action fédéral LGBTQ2. J'ai hâte de poursuivre la discussion durant les séances de mobilisation virtuelles, alors que nous écrivons un nouveau chapitre de notre histoire en faisant progresser l'équité et en améliorant la vie des personnes LGBTQ2 au Canada. »

- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

Les faits en bref

Le sondage LGBTQ2 était ouvert à toute personne vivant au Canada, ayant au moins 16 ans et déclarant être lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, intersexe, queer ou bispirituelle, ainsi qu'à toute personne qui s'identifie comme faisant partie de la communauté LGBTQ2, mais qui utilise d'autres termes ou concepts pour décrire son orientation sexuelle ou son identité et expression de genre.

Bien que les données recueillies ne puissent être appliquées de manière générale à l'ensemble de la population LGBTQ2 au Canada, les résultats du sondage fourniront des indications précieuses sur les réalités quotidiennes et les expériences des différents répondants. Ils seront également complétés par d'autres sources de données, telles que la recherche et la contribution des communautés, des universitaires et des experts politiques.

Du 13 avril au 31 mai 2021, le gouvernement du Canada a invité les organisations de la société civile LGBTQ2 à lui faire part de leurs points de vue sur les politiques et les programmes qui pourraient être améliorés, et à suggérer de nouvelles mesures qui pourraient être entreprises dans le cadre du Plan d'action LGBTQ2 grâce à un processus de soumission en ligne.

