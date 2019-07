La ministre Caroline Proulx en mission en Corée du Sud et au Japon pour vendre le Québec

QUÉBEC, le 2 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est à la tête d'une importante délégation commerciale en visite à Séoul et à Tokyo jusqu'au 10 juillet afin d'y promouvoir le Québec et d'augmenter la notoriété de notre destination dans ces marchés cibles stratégiques en vue de générer des retombées économiques positives pour l'ensemble de l'industrie touristique québécoise. Il s'agit d'une première visite historique pour une ministre québécoise du Tourisme dans ces deux pays.

Cette mission a pour principaux objectifs de positionner le Québec comme destination de premier choix auprès des clientèles à fort potentiel de la Corée du Sud et du Japon, de consolider les relations gouvernementales et d'affaires, en plus d'approfondir les discussions en vue de la conclusion d'ententes et de partenariats durables. La délégation est composée d'une vingtaine de partenaires de l'industrie touristique, dont l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, la Société du Palais des congrès de Montréal, la Société du Centre des congrès de Québec, Aéroports de Montréal, ainsi que le Club Med Québec Charlevoix.

Durant la mission, la ministre et la délégation rencontreront notamment des professionnels de l'industrie du voyage et des dirigeants de compagnies aériennes afin de faire découvrir le Québec. De plus, elle visitera à Séoul, des attraits touristiques incontournables, tels que l'OGN eSport Stadium, et des projets d'infrastructure majeurs, comme Gwanghwamun Square Expansion Project et le Dongdaemun Design Plaza, qui offrent des occasions d'affaires et de collaboration importantes pour les entreprises québécoises dans le domaine du divertissement touristique.

À Tokyo, Mme Proulx et la délégation québécoise se rendront entre autres au Meiji Jingu et au Hikarie Hall, en plus de participer à diverses rencontres. La ministre aura aussi l'occasion de s'entretenir avec des représentants du gouvernement métropolitain de Tokyo (Tokyo Metropolitan Government).

Citations :

« Le tourisme est un puissant moteur de développement économique pour le Québec, et la venue de touristes internationaux chez nous permet de faire entrer d'importants capitaux étrangers afin de créer de la richesse dans toutes les régions. Nous avons déjà constaté un intérêt marqué des touristes japonais et sud-coréens pour le Québec; il est donc naturel de développer activement le vaste potentiel de ces marchés stratégiques. Le Québec a tant à offrir aux visiteurs internationaux : nous avons donc tout à gagner à le faire rayonner encore davantage partout dans le monde. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« L'Alliance de l'industrie touristique du Québec est fière d'accompagner la ministre du Tourisme dans cette mission des plus stratégiques pour l'essor de notre destination. La croissance observée sur les marchés asiatiques est constante, et les expériences phares du Québec répondent parfaitement à cette demande grandissante. Entourés des partenaires de l'industrie qui possèdent l'expertise fine du produit, nous nous emploierons à faire vivre notre accueil généreux, démontrer notre culture créative et exposer nos territoires spectaculaires à la clientèle nipponne et sud-coréenne. »

Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

Faits saillants :

Cette mission a aussi pour objectifs de soutenir des entreprises québécoises exportatrices et de mettre en œuvre des activités favorisant l'accès aux marchés internationaux. Elle vise également à accroître le nombre de touristes internationaux et les recettes touristiques qui y sont associées et à augmenter la durée des séjours touristiques, permettant ainsi de générer d'importantes retombées pour toutes les régions du Québec.

Le Japon et la Corée du Sud font partie des marchés émergents ciblés par le ministère du Tourisme du Québec.

et la Corée du Sud font partie des marchés émergents ciblés par le ministère du Tourisme du Québec. En 2017, 25 000 touristes japonais ont visité le Québec et y ont dépensé 24,2 millions de dollars. Les voyageurs nippons de 55 ans ou plus, qui représentent plus de 42 millions de personnes, offrent un potentiel de croissance important. Il s'agit d'une clientèle porteuse pour les destinations long-courriers. Le Japon est la troisième économie mondiale et la seconde en Asie, après la Chine. Il figure également parmi les partenaires commerciaux les plus importants du Québec.

est la troisième économie mondiale et la seconde en Asie, après la Chine. Il figure également parmi les partenaires commerciaux les plus importants du Québec.

Le marché de la Corée du Sud, 7 e pays émetteur de tourisme, croît présentement à un rythme exponentiel : en 2017, 30 000 Sud-Coréens ont choisi le Québec et y ont dépensé 27 millions de dollars. Pendant la même année, la popularité de notre destination a connu une hausse marquée, particulièrement auprès de la clientèle touristique jeune, à la suite de l'effet monstre de la télésérie Goblin, tournée en partie à Québec.

pays émetteur de tourisme, croît présentement à un rythme exponentiel : en 2017, 30 000 Sud-Coréens ont choisi le Québec et y ont dépensé 27 millions de dollars. Pendant la même année, la popularité de notre destination a connu une hausse marquée, particulièrement auprès de la clientèle touristique jeune, à la suite de l'effet monstre de la télésérie tournée en partie à Québec. Le Québec compte sur des représentations dans ces deux pays, soit la Délégation générale du Québec à Tokyo et le Bureau du Québec à Séoul.

et le Bureau du Québec à Séoul. En plus des partenaires mentionnés précédemment, la délégation est composée de représentants des organisations et groupes suivants : Québec du Sud, Québec Authentique, Office du tourisme de Québec, Tourisme Montréal, Tourisme Laurentides, Destination Canada, Groupe Accor (Fairmont) et Groupe Voyages Québec.

