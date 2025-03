La ministre Caroline Proulx annonce un soutien de plus de 1,1 M$ pour la réalisation de projets touristiques dans le Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 7 mars 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, la députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maité Blanchette Vézina, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe gouvernementale à la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, et le député de la Côte-du-Sud et adjoint gouvernemental au ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Rivest, sont fiers de confirmer un appui financier totalisant 1 171 486 $, en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent, pour soutenir le développement de 32 projets touristiques régionaux.

Ce montant a été octroyé dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 (EPRTNT). Pour tous les détails, voir les projets énumérés en annexe. Après dix appels de projets, ce programme aura permis de soutenir 86 projets au Bas-Saint-Laurent, ce qui représente des investissements à venir, incluant ceux des promoteurs, de près de 36,8 millions de dollars.

Les projets appuyés favoriseront la croissance du tourisme, un moteur essentiel pour le développement et la vitalité économiques de la région et des communautés locales. Cette industrie est en plein essor au Bas-Saint-Laurent, attirant les visiteurs internationaux et québécois séduits par l'offre en tourisme de nature et en tourisme hivernal. Ces deux secteurs sont au cœur des filières à haut potentiel visant à promouvoir une offre touristique distinctive, durable et attrayante. En 2023, la région comptait plus de 500 entreprises représentant près de 5 900 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs qui y sont associés s'élevait à près de 238 millions de dollars en 2022.

Citations :

« Le tourisme, un secteur économique à part entière, contribue à enrichir le Québec. Sa croissance fait partie des priorités de notre gouvernement. On multiplie les investissements pour la stimuler afin que toutes les régions en bénéficient et que nos communautés profitent encore davantage de ses importantes retombées. Les projets soutenus dans le Bas-Saint-Laurent sont un bel exemple de notre volonté de consolider le tourisme dans son rôle de créateur de richesses. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Investir dans le tourisme, c'est investir dans notre patrimoine, dans notre savoir-faire et dans les acteurs passionnés qui font vivre notre destination. En plus de contribuer à stimuler l'économie du Bas-Saint-Laurent, ces projets vont enrichir l'expérience des visiteurs. »

Maité Blanchette Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Avec ce financement, nous donnons aux entrepreneurs les moyens de concrétiser leurs projets. En les soutenant, nous réaffirmons notre ambition de faire rayonner la magnifique région du Bas-Saint-Laurent et d'en faire une destination incontournable pour les visiteurs d'ici et d'ailleurs. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe gouvernementale de la ministre du Tourisme

« En attirant des visiteurs d'ici et d'ailleurs, le tourisme est un atout indéniable pour la vitalité économique de nos régions. Ce secteur crée des emplois, soutient nos commerces locaux et valorise notre patrimoine culturel et naturel. Je suis ravi que notre gouvernement encourage nos entrepreneurs touristiques, qui contribuent à enrichir la collectivité. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud et adjoint gouvernemental au ministre de la Culture et des Communications

« Nous pouvons être fiers de la proactivité et du dynamisme de nos organisations. Elles démontrent bien la vitalité de notre industrie touristique bas-laurentienne! Cette enveloppe est un levier financier crucial qui nous permet d'agir en soutien et d'appuyer des initiatives porteuses et structurantes pour notre offre touristique. Tous les projets déployés sur notre territoire sont extrêmement bénéfiques et contribuent à rendre notre région encore plus compétitive et attrayante auprès de nos clientèles cibles. »

Pierre Lévesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

L'EPRTNT permet de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets répondant aux besoins ciblés dans les 21 régions touristiques. Pour le Bas-Saint-Laurent, l'EPRTNT vise à renouveler et à bonifier l'offre touristique régionale en fonction des priorités du Plan stratégique de destination 2024-2026 de Tourisme Bas-Saint-Laurent ainsi que du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 et du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025. L'enveloppe 2022-2025 est épuisée.

Pour la région, 2,2 millions de dollars ont été attribués par le ministère du Tourisme, somme à laquelle Tourisme Bas-Saint-Laurent a ajouté 1,5 million de dollars, portant ainsi à 3,7 millions le montant disponible pour appuyer des projets de développement de l'offre touristique dans la région.

Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 Corporation de

développement

touristique Bic-

Saint-Fabien Refonte d'un site Web et implantation d'un

nouveau système de réservation en ligne. 7 000 $ Club cycliste

La meute Consolidation et développement des

sentiers de vélo de montagne à Rivière-du-

Loup. 85 000 $ Festival country-

western Saint-

Gabriel Organisation de l'édition 2024 du Festival

country-western de Saint-Gabriel. 15 000 $ Camping Koa Bas-

Saint-Laurent Implantation d'un système de réservation

en ligne et intégration à une plateforme

Web. 18 500 $ Corporation de

développement

touristique Bic-

Saint-Fabien Étude d'opportunité pour le développement

de l'offre quatre saisons. 11 000 $ Rodéo country

Rivière-du-Loup Organisation de l'édition 2024 du Festival

country Saint-Antonin. 15 000 $ Le Grand Festival

canin de Dégelis Organisation de l'édition 2024 du Grand

Festival canin de Dégelis 5 000 $ Le Grand Festival

canin de Dégelis Organisation de l'édition 2025 du Grand

Festival canin de Dégelis. 5 000 $ Association pour le

développement de

Saint-Marcellin Plan de développement du site de la Feste

médiévale de Saint-Marcellin. 15 000 $ Cheval tribal Développement d'un site d'hébergement

récréotouristique équestre à Saint-

Onésime-d'Ixworth. 75 000 $ Linéaire habitation Développement d'une offre d'hébergement

en écocabines à L'Islet. 75 000 $ Coupe Memorial

Rimouski 2025 Organisation de la 105e édition de la Coupe

Memorial Rimouski 2025. 17 250 $ Vues dans la tête de

Rivière-du-Loup Organisation de l'édition 2025 du festival

Vues dans la tête de Rivière-du-Loup. 11 500 $ Les Grandes Fêtes

du Saint-Laurent Acquisition d'une scène mobile de calibre

international. 40 000 $ Municipalité de

Rivière-Bleue Conversion du jubé de l'église de Rivière-

Bleue en hébergement touristique. 150 000 $ Auberge sur mer Amélioration de l'offre d'hébergement de

l'Auberge sur mer. 180 000$ Shows festifs Élaboration d'une politique et d'un plan

d'action en tourisme durable. 13 365 $ Association pour le

développement de

Saint-Marcellin Organisation de l'édition 2025 de la Feste

médiévale de Saint-Marcellin. 15 000 $ Festival country-

western Saint-

Gabriel Organisation de l'édition 2025 du Festival

country-western de Saint-Gabriel. 15 000 $ Auberge cap Martin Mise en place d'outils de gestion

automatisée des accès de l'auberge. 14 331 $ Véloparc du Portage Mise en place d'outils numériques pour les

sentiers du Portage. 19 500 $ Corporation de

développement de

Lac-des-Aigles Création d'un site Web et intégration d'un

outil de gestion qui permettra la réservation

des activités pour le Centre d'interprétation

des salmonidés et des écosystèmes

aquatiques (CISEA). 17 660 $ Site historique

maritime de la

Pointe-au-Père Élaboration d'une politique et d'un plan

d'action en tourisme durable. 15 000 $ Festi Jazz

international de

Rimouski Organisation de l'édition 2025 du Festi

Jazz international de Rimouski. 15 000 $ Les Compagnons de

la mise en valeur du

patrimoine vivant de

Trois-Pistoles. Organisation de l'édition 2025 du Rendez-

vous des Grandes gueules. 17 250 $ MRC de

Kamouraska Organisation de l'édition 2025 du Festival

des champignons forestiers du

Kamouraska. 17 250 $ Les Grandes Fêtes

du Saint-Laurent Organisation de l'édition 2025 des Grandes

Fêtes TELUS. 15 000 $ Concerts aux

îles du Bic Organisation de l'édition 2025 des

Concerts aux îles du Bic. 15 000 $ Hôtel Universel Acquisition d'un robot masseur intelligent

pour le centre de santé UniverSpa Nordik. 19 500 $ Corporation

touristique de

Rivière-Ouelle Développement de l'offre de prêt-à-camper

au Camping Rivière-Ouelle. 200 000$ Tourisme Bas-Saint-

Laurent Évaluation des routes touristiques des

Frontières et des monts Notre-Dame dans

l'objectif de proposer un nouveau modèle

de gestion et un plan stratégique de

développement. 15 000 $ Tourisme Bas-Saint-

Laurent Structuration de l'offre vélo dans la région

du Bas-Saint-Laurent. 22 380 $ Total

1 171 486 $

