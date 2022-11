La ministre Caroline Proulx annonce un soutien de 150 000 $ pour faciliter le partage des ressources humaines entre entreprises touristiques

QUÉBEC, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce l'attribution d'une aide financière de 150 000 $ afin de développer un outil technologique facilitant le partage des ressources humaines entre entreprises touristiques. Cette solution innovante permettra de faire face aux défis liés à la rareté de la main-d'œuvre.

À la suite de l'appel à solutions lancé l'été dernier par le MT Lab en collaboration avec le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT), l'entreprise TempIn a été sélectionnée pour développer cet outil, qui répondra aux besoins de trois clientèles distinctes :

les entreprises saisonnières ayant des périodes d'activités complémentaires;

les travailleurs à temps partiel souhaitant bénéficier d'un horaire à temps plein et/ou désirant travailler à l'année;

les entreprises ayant des besoins ponctuels plus soutenus ou des périodes plus calmes.

Disponible en version Web ou en application mobile, la nouvelle solution permettra notamment aux employés de se créer gratuitement un profil et d'afficher leurs disponibilités dans un calendrier accessible aux employeurs. Ils pourront aussi mettre de l'avant leurs compétences à travers une présentation vidéo.

Les employeurs auront quant à eux la possibilité de publier des offres de mandats de courte ou de longue durée. Une banque de talents sera également mise à leur disposition selon des critères de recherche. Ils auront aussi accès à une liste de candidats préapprouvés à qui ils pourront faire appel au besoin.

Citations :

« Notre gouvernement s'engage à mettre en place différents moyens pour pallier la rareté de la main-d'œuvre dans le secteur touristique. C'est pourquoi je suis fière que nous soutenions les partenaires dans la recherche et le développement de solutions technologiques au bénéfice des entrepreneurs. Je salue d'ailleurs la contribution du MT Lab et du CQRHT, car ils ont su concevoir une solution concrète qui permettra à nos entreprises de disposer du personnel nécessaire à leurs activités. Le tourisme est un moteur économique très important au Québec; on doit s'assurer qu'il peut poursuivre sa croissance dans le contexte de relance actuel. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Cet outil technologique sera une ressource précieuse pour les entreprises touristiques. L'industrie fait face à des défis importants en matière de recrutement de main-d'œuvre, et je salue la mise au point de cette solution qui permettra d'offrir de meilleures possibilités d'emploi aux travailleurs. L'innovation est l'une des clés pour s'adapter aux changements que connaît le marché du travail du Québec, et je félicite le MT Lab et le CQRHT pour cette initiative prometteuse. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je suis heureux de constater que l'utilisation et la mise en place de solutions technologiques et modernes par des acteurs de la société québécoise viendront soutenir le secteur du tourisme. Cet outil novateur et ambitieux saura, sans aucun doute, favoriser la transformation numérique de l'industrie. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« Le MT Lab est heureux d'avoir contribué, grâce à un appel de solutions lancé auprès de notre communauté d'innovation, à la sélection d'une solution innovante qui répond aux besoins de l'industrie touristique. La collaboration entre la jeune entreprise TempIn et le CQRHT est une nouvelle preuve que le Québec possède un fort potentiel entrepreneurial, riche d'idées pour aider concrètement le monde du tourisme. »

Carl-Frédéric De Celles, président du conseil d'administration du MT Lab

« Le partage des employés est l'une des nombreuses pistes de solution à mettre en place afin de réduire les effets de la rareté de la main-d'œuvre. Ce projet innovant nous permettra de miser sur les conditions de succès derrière cette pratique méconnue, pour diminuer les effets de la saisonnalité et favoriser une meilleure adéquation entre les ressources humaines disponibles et les besoins du marché. Une solution gagnante à la fois pour les employeurs et les travailleurs. »

Xavier Gret, directeur général du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme

« La rareté de la main-d'œuvre nous amène à introduire des solutions innovantes pour favoriser une meilleure répartition des travailleurs et un jumelage flexible entre les employés et les employeurs de l'industrie touristique. Cette collaboration entre le ministère du Tourisme et TempIn démontre que l'innovation peut faire partie de la réponse, et que les jeunes entreprises ont aussi un rôle à jouer face aux grands enjeux. Je remercie le Ministère, le CQRHT et le MT Lab pour leur confiance. »

Sid Nouar, fondateur de l'entreprise TempIn

Faits saillants :

Une première phase du projet débutera en décembre afin de tester la solution avant de la rendre disponible à plus grande échelle.





La somme annoncée aujourd'hui provient du Programme d'innovation touristique du MT Lab, mis sur pied grâce au soutien financier du ministère du Tourisme.





Elle s'inscrit dans le Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain . Celui-ci a notamment pour objectif d'accompagner les entreprises dans les défis liés à la rareté de la main-d'œuvre et de stimuler l'innovation au sein des entreprises et de la destination québécoises.





. Celui-ci a notamment pour objectif d'accompagner les entreprises dans les défis liés à la rareté de la main-d'œuvre et de stimuler l'innovation au sein des entreprises et de la destination québécoises. Premier incubateur-accélérateur d'entreprises consacré au monde du tourisme, de la culture et du divertissement en Amérique du Nord, le MT Lab est à la fois une plateforme d'innovation ouverte et de réseautage, un espace d'expérimentation et de veille ainsi qu'un lieu de cotravail et d'accompagnement entrepreneurial. Créé en 2017, par l'UQAM et Tourisme Montréal, le MT Lab accompagne plus d'une douzaine de grandes entreprises partenaires pour susciter l'innovation et accélérer les occasions d'affaires dans leur domaine. Il est un fier partenaire de la Ville de Montréal, du ministère du Tourisme, du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie ainsi que de Développement économique Canada .





. Depuis vingt-cinq ans, le CQRHT, le comité sectoriel de main-d'œuvre en tourisme, travaille en collaboration avec les partenaires de l'industrie, soit le milieu associatif, les syndicats et les entreprises touristiques. Sa mission : assurer une surveillance vigilante de l'évolution de la main-d'œuvre en tourisme et favoriser la concertation de tous les partenaires afin d'arriver à des consensus qui permettront de poser des actions communes et structurantes pour relever les défis en ressources humaines de l'industrie touristique.

