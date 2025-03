La ministre Caroline Proulx annonce plus de 1,6 M$ pour soutenir la réalisation de projets touristiques dans la région des Cantons-de-l'Est

QUÉBEC, le 18 mars 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et les députés du caucus de l'Estrie sont fiers de confirmer un appui financier totalisant plus de 1,6 million de dollars, en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l'Est, pour soutenir la réalisation de 20 projets touristiques prioritaires pour la région.

Un montant de plus de 1,04 million de dollars est octroyé pour six projets dans le cadre du Plan montagnes. Cette aide financière est allouée grâce aux 11 millions de dollars rendus disponibles par le gouvernement du Québec pour la réalisation de plans montagnes ou de projets en lien avec le tourisme de montagne. L'objectif de cette enveloppe : soutenir les communautés de montagne du Québec qui font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux, particulièrement celles qui se sont développées autour d'un pôle unique, comme le ski alpin.

Une somme de 587 680 $ est accordée pour appuyer 14 projets retenus dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 (EPRTNT 2022-2025) de la région des Cantons-de-l'Est. Ce programme, disponible dans les 21 régions touristiques du Québec, permet de favoriser la concrétisation d'une large gamme d'initiatives répondant aux besoins ciblés et aux priorités de chacune de ces régions (voir l'ensemble des projets soutenus en annexe).

Ces projets stimuleront la croissance du tourisme, un moteur essentiel pour le développement et la vitalité économiques de la région et des communautés locales. Cette industrie est en plein essor dans les Cantons-de-l'Est, attirant les visiteurs internationaux et québécois, séduits notamment par l'offre en tourisme de nature et en tourisme hivernal. On y compte plus de 1 300 entreprises représentant quelque 20 500 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait dans la région à un peu plus de 709 millions de dollars.

« Le tourisme est un secteur à part entière qui enrichit le Québec et contribue à l'essor économique de ses régions. Sa croissance est une priorité pour notre gouvernement. L'offre touristique qui se développe dans les Cantons-de-l'Est suscite un intérêt grandissant chez des visiteurs du monde entier, ce qui permet à notre destination de gagner en notoriété. La participation des partenaires locaux et régionaux est essentielle pour renforcer l'offre touristique. Les projets soutenus illustrent notre engagement à valoriser les spécificités territoriales et à consolider le rôle du tourisme en tant que créateur de richesse pour nos communautés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le tourisme est un moteur économique important pour l'Estrie. Il participe à la vitalité économique sur notre territoire, notamment connu pour ses nombreuses montagnes. Notre gouvernement est présent pour soutenir les projets touristiques de nos entrepreneurs, des initiatives qui contribueront à attirer encore davantage de visiteurs chez nous. »

François Bonnardel, député de Granby, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Avec ses attraits naturels remarquables et le dynamisme de ses gens, Brome-Missisquoi a tant à offrir à ses visiteurs! Le potentiel de développement touristique de notre territoire est immense, et notre gouvernement est fier de soutenir des projets qui enrichissent cette offre par le développement d'infrastructures de plein air comme l'aménagement de sentiers à Plein air Sutton, à Shefford et au parc des Sommets. Ces investissements contribuent aussi à la vitalité de notre région, notamment avec la création d'un pavillon de dégustation chez Cidre Choinière, la tenue d'événements culturels tels que le Festival du film de Knowlton et la bonification des hébergements avec le futur DoubleTree Resort, à Cowansville. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Je suis ravi de cette annonce concernant deux organismes du Granit. Le Camping Aventure Mégantic et le Festival Colline sont deux projets phares dans la région. À eux seuls, ils attirent près de 40 000 visiteurs par année, ce qui génère des retombées majeures dans notre milieu. Les investissements de notre gouvernement dans les ententes de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme contribuent assurément au développement d'une offre attrayante et innovante, en plus de renforcer notre attractivité. C'est une très bonne nouvelle! »

François Jacques, député de Mégantic et président du caucus du gouvernement

« Je suis très heureux du soutien financier offert par notre gouvernement à trois entreprises de notre région pour la réalisation de leurs projets : Corporation Ski et golf Mont-Orford, pour la mise en place de la navette; la Municipalité du canton de Potton pour l'aménagement de sentiers polyvalents quatre saisons et PAL+ | Expériences touristiques pour la construction et l'aménagement d'un local permettant d'offrir des ateliers découvertes et des cours mettant de l'avant les produits agroalimentaires et les entreprises de la région. Nous assurons ainsi la consolidation de nos attraits touristiques. Notre région est un joyau à découvrir et à redécouvrir. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« Le tourisme constitue un moteur économique essentiel au développement économique de notre région. Il est créateur d'emplois de qualité et contribue de façon importante au dynamisme et à la vitalité des Cantons-de-l'Est. S'il y a octroi d'aide financière, c'est qu'il y a des projets porteurs pour notre communauté. En ce sens, je tiens à saluer chaleureusement le travail de ces femmes et de ces hommes qui s'affairent au quotidien à rendre notre région plus attrayante. »

André Bachand, député de Richmond

« Ces investissements donnent un élan concret à des projets qui dynamiseront et enrichiront l'offre touristique à Sherbrooke et dans la région de Coaticook. Ils soutiennent le travail des acteurs locaux, qui font rayonner nos attraits et nos savoir-faire. C'est une belle reconnaissance du potentiel exceptionnel de notre territoire, au bénéfice des citoyens comme des visiteurs. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Nous sommes très reconnaissants de cet appui financier important du gouvernement du Québec. Ce soutien représente une impulsion majeure pour le développement de notre offre touristique. Grâce à ces investissements stratégiques, nous consolidons notre position en tant que destination de choix pour les visiteurs d'ici et d'ailleurs. Ces projets contribueront à rendre notre industrie plus résiliente, durable et attrayante à l'année, tout en générant des retombées économiques positives pour nos communautés. »

Isabelle Charlebois, directrice générale de Tourisme Cantons-de-l'Est

Les sommes allouées aux plans montagnes à travers le Québec proviennent de l'enveloppe du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable (6,7 millions de dollars), du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (2,3 millions) et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (2 millions).

Novateurs et rassembleurs, ces plans misent entre autres sur le développement ou la consolidation d'une offre touristique quatre saisons; le renforcement des chaînes d'approvisionnement locales et la mise en valeur des produits du Québec; la concertation de tous les acteurs territoriaux et l'adoption de pratiques responsables et durables par les entreprises.

L'EPRTNT 2022-2025 vise à renouveler et à bonifier l'offre touristique des 21 régions touristiques du Québec, en fonction du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 - Agir aujourd'hui. Transformer demain. et du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 de même que des priorités de Tourisme Cantons-de-l'Est, qui administre ce programme.

Au total, une somme de 1,7 million de dollars a été allouée par le ministère du Tourisme dans le cadre de l'EPRTNT 2022-2025 des Cantons-de-l'Est. Tourisme Cantons-de-l'Est a bonifié cette enveloppe de plus de 1,1 million de dollars, portant ainsi à plus de 2,8 millions le montant disponible pour soutenir des projets de développement de l'offre touristique dans la région.

L'EPRTNT 2022-2025 a permis de soutenir 64 projets dans les Cantons-de-l'Est, pour des aides financières totalisant plus de 2,7 millions de dollars et pour des investissements réalisés ou à venir de l'ordre de plus de 22 millions.

Les projets visés par les EPRTNT doivent s'inscrire dans l'une ou l'autre des catégories suivantes : Attraits, activités et équipements; Structuration de l'offre touristique; Hébergement; Festivals et événements; Études et services-conseils; Développement numérique d'une entreprise.



Plan montagnes Municipalité du canton de Potton Aménagements de sentiers polyvalents quatre saisons (vélo, marche, raquette et ski de fond).

Connexion de la montagne au village de Mansonville par transport actif. 350 000 $ Plein air Sutton Consolidation des infrastructures.

Acquisition d'équipements.

Aménagement de sentiers de vélo de montagne et de ski de fond. 259 756 $ Municipalité du canton de Shefford Aménagement d'un nouveau sentier en montagne. 145 000 $ Parc des Sommets Aménagement d'un sentier multiusage quatre saisons. 118 505 $ Le regroupement de vélo de montagne du Québec Harmonisation des normes d'aménagement, de signalisation et de classification des centres de vélo de montagne des Cantons-de-l'Est. 95 000 $ Corporation Ski et Golf du Mont-Orford Mise en place d'une navette régionale entre le mont Orford et la ville de Magog pour transporter la clientèle (skieurs, randonneurs, festivaliers et groupes d'entreprise). 78 125 $ Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 Camping Aventure Mégantic Ajout de cinq unités de prêts-à-camper. 80 000 $ Hôtel Coaticook Acquisition d'un bâtiment patrimonial et reconversion en hôtel de dix chambres. 80 000 $ Hôtel DoubleTree Resort - Hilton Brome-Missisquoi Aménagements extérieurs et achats d'équipements pour une offre d'activités de type centre de villégiature (resort) sur le site d'un futur hôtel à Cowansville. 79 200 $ PAL+ | Expériences touristiques Construction et aménagement d'un local pour offrir des ateliers découvertes et des cours mettant de l'avant les produits agroalimentaires et les entreprises de la région. 78 800 $ Auberge du changement d'ère Ajout de deux unités d'hébergement nommées « Gouttes d'air ».

Isolation de cinq unités existantes. 29 680 $ Rang 1 - Direction culture Organisation de l'édition 2025 du Festival Colline. 28 000 $ Productions culturelles Québec Organisation de l'édition 2025 du Festibière de Sherbrooke. 28 000 $ Connexion culture Organisation de l'édition 2025 de l'événement Soif de musique. 28 000 $ Festival Shazam Organisation de l'édition 2025 du ShazamFest. 28 000 $ Festival du film de Knowlton Organisation de l'édition 2025 du Festival du film de Knowlton. 28 000 $ Productions Sherblues Organisation de l'édition 2025 du festival Sherblues & Folk. 28 000 $ Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke Acquisition d'une borne interactive et développement de fonctionnalités numériques connexes. 24 000 $ Festival au lac Granby Organisation de l'édition 2025 du Festival au lac Granby. 24 000 $ Cidre Choinière Aménagement d'un bâtiment situé sur le nouvel emplacement de la cidrerie, à Frelighsburg, afin d'en faire un pavillon de découvertes et de dégustation de cidre nature. 24 000 $ Total

1 634 066 $

