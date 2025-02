La ministre Blanchette Vézina rencontre des partenaires de la filière forestière et des ressources naturelles

QUÉBEC, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Dans l'incertitude économique actuelle liée notamment à la menace de tarifs douaniers, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, a rencontré aujourd'hui l'Association minière du Québec et l'Association des producteurs de tourbe horticole du Québec ainsi que le Conseil de l'industrie forestière et plus d'une dizaine d'entreprises du secteur forestier, à l'occasion de deux tables stratégiques virtuelles.

La ministre tenait à rencontrer les représentants et représentantes de ces importants secteurs de notre économie pour établir avec eux un plan de match qui leur permettra d'atténuer les répercussions de la menace tarifaire. Le développement de nouveaux marchés est l'une des solutions qui ont été soumises. La ministre a réitéré le positionnement du Québec et a rappelé qu'elle et son gouvernement multiplieront leurs représentations aux États-Unis dans les prochaines semaines pour agir dans le meilleur intérêt des entreprises québécoises.

Le secteur minier répond déjà aux besoins de marchés géographiques diversifiés. Par ailleurs, le Québec ne cesse de démontrer sur la scène internationale qu'il est un partenaire incontournable en matière d'approvisionnement en minéraux critiques et stratégiques. Le secteur de la tourbe reste quant à lui plus fragile face aux menaces tarifaires, et la ministre a offert sa collaboration à l'industrie pour trouver des solutions.

Concernant le secteur forestier, soulignons qu'un projet de loi visant la modernisation du régime forestier est en cours de préparation afin, notamment, d'améliorer l'environnement d'affaires de la filière forestière. Enfin, rappelons qu'un soutien financier de 100 M$ a été annoncé lors de la mise à jour économique de novembre 2024 pour soutenir les entreprises de transformation du bois visées par les tarifs sur le conflit du bois d'œuvre.

Citation :

« Le Québec et les États-Unis sont des partenaires commerciaux de longue date, et notre volonté est de demeurer un fournisseur de produits forestiers, miniers et de tourbe à long terme, dans le cadre d'échanges bénéfiques des deux côtés de la frontière. Notre gouvernement souhaite protéger l'accès au marché américain et faire en sorte que les entreprises québécoises puissent continuer à consolider et à développer leurs partenariats d'affaires. De plus, notre potentiel au Québec concernant les minéraux critiques et stratégiques représente un immense atout pour construire des chaînes d'approvisionnement diversifiées et résilientes. Nous faisons indéniablement partie de la solution ».

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

La ministre participe au comité Québec-États-Unis mis en place par le gouvernement du Québec afin de protéger les intérêts des Québécois relativement aux enjeux liés à la relation commerciale avec les États-Unis.

En 2023, avec 9,7 G$, le Québec est le plus important exportateur de produits forestiers canadiens aux États-Unis. Le Québec répond à 10 % de la demande de bois d'œuvre des États-Unis.

Le Québec dispose de 28 minéraux critiques et stratégiques essentiels à la transformation numérique, à la fabrication de batteries et au déploiement de technologies contribuant à décarboner l'économie. Son régime minier offre prévisibilité et stabilité à l'ensemble des parties prenantes.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux : x.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc



Source : Émilie Savard Attachée de presse Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine Tél. : 367 990-8473 [email protected] Information : Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts Tél. : 418 521-3875 [email protected]

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts