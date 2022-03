OTTAWA, ON, le 2 mars 2022 /CNW/ - Les jeunes et les jeunes agriculteurs sont l'avenir du secteur agricole et agroalimentaire du Canada. En mettant les jeunes en relation directe avec les producteurs agricoles pour qu'ils apprennent comment nos aliments sont produits et en mettant en évidence le rôle vital que jouent les producteurs agricoles dans notre système alimentaire, le gouvernement du Canada contribue à inspirer et à former la prochaine génération de jeunes producteurs et productrices agricoles afin d'assurer un secteur agricole canadien fort et durable.

Pour donner le coup d'envoi du Mois de la sensibilisation à l'agriculture canadienne (MSAC), l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé jusqu'à 415 000 $ de financement pour Agriculture en classe Canada. Le MSAC, qui est souligné chaque année en mars, encourage les élèves à découvrir et à célébrer l'incroyable histoire de l'agriculture et de l'alimentation au Canada.

Pour célébrer le MSAC, AEC-C organise La grande tournée des fermes canadiennes, une expérience d'apprentissage stimulante qui donne aux élèves l'occasion de se familiariser avec le secteur agricole canadien en interagissant virtuellement avec de vrais producteurs agricoles. La grande tournée des fermes canadiennes comprend une excursion virtuelle composée de 11 visites de fermes en direct mettant l'accent sur la diversité des produits de base partout au Canada tout au long du mois de mars.

AEC‑C recevra jusqu'à 55 000 $ dans le cadre du nouveau Programme fédéral AgriCommunication pour appuyer les activités relatives à la tournée virtuelle des fermes. De plus, AEC-C recevra également près de 360 000 $ dans le cadre du programme Agri-Diversité pour étendre son initiative thinkAG, qui aide les élèves canadiens à se renseigner sur les nombreuses possibilités de carrières diverses et passionnantes dans le domaine de l'agriculture et à susciter leur intérêt pour celles-ci.

Le gouvernement du Canada est engagé à sensibiliser les jeunes Canadiennes et Canadiens à l'agriculture et à leur faire comprendre et apprécier ce secteur. Des initiatives telles que l'AEC-C mettent les classes en contact avec des producteurs agricoles et des personnes passionnées par l'agriculture et l'alimentation, afin que les élèves et les enseignants puissent se familiariser directement avec le secteur, grâce à des séances d'information, des activités d'apprentissage et du matériel pédagogique destiné aux éducateurs du Canada. Ces initiatives permettent aux élèves d'acquérir des connaissances précieuses sur la manière dont leurs aliments arrivent sur leur table et créent des occasions d'inspirer les futurs jeunes dirigeants du secteur.

« Pour bâtir la prochaine génération de productrices et producteurs agricoles, il est important d'informer et d'inspirer nos jeunes. L'organisation Agriculture en classe vise justement à susciter leur intérêt très tôt en leur enseignant l'origine des aliments qu'ils mangent et le rôle de nos familles agricoles, et à les éveiller face aux nombreuses possibilités de carrière dans notre secteur. En soutenant ces efforts, nous investissons dans une agriculture plus forte et plus durable. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Comme toujours, nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec AAC grâce à cette récente annonce de financement. Ce soutien sera mis à profit avec celui d'autres donateurs d'AEC-C pour faire en sorte que des initiatives comme le Mois de sensibilisation à l'agriculture canadienne et "pensezAGRI" continuent de croître et de prospérer en proposant des outils utiles aux éducateurs et en faisant vivre des expériences aux étudiants. Atteindre les jeunes de ce pays - nos futurs dirigeants et décideurs - est essentiel afin d'assurer la confiance continue du public et la croissance du secteur agricole et alimentaire du Canada. »

- Johanne Ross, directrice générale, Agriculture en classe Canada (AEC-C)

Lancé en décembre 2021, le nouveau programme AgriCommunication fournira jusqu'à 8 millions de dollars sur trois ans pour soutenir les projets qui favorisent la sensibilisation des consommateurs aux forces du secteur agricole canadien. Les projets contribueront également à renforcer la confiance de la population canadienne à l'égard de la durabilité, des soins aux animaux et des efforts visant à réduire les déchets alimentaires. Les projets et le financement définitif sont tributaires de la négociation d'une entente de contribution.

Le programme Agri-diversité est un programme quinquennal de 5 millions de dollars dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture qui aide les groupes sous-représentés dans le secteur canadien de l'agriculture, notamment les jeunes, les femmes, les Autochtones et les personnes handicapées, à participer pleinement au secteur en aidant ces groupes à éliminer les principaux problèmes et obstacles auxquels ils sont souvent confrontés.

AEC-C est un organisme national sans but lucratif qui se fait le porte-parole de l'éducation à l'agriculture au Canada . En collaboration avec ses membres dans les dix provinces et ses partenaires industriels, l'organisme fournit des ressources, des programmes et des initiatives agroalimentaires précis, équilibrés et d'actualité qui sont liés aux cursus et fondés sur la science.

