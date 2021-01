OTTAWA, ON, le 9 janv. 2020 /CNW/ - Le Canada et les États-Unis entretiennent la plus importante relation au monde en matière de commerce agricole. Le partenariat agricole entre le Canada et les États-Unis consolide notre place sur le marché mondial, assure l'accès des consommateurs à des aliments salubres de qualité supérieure et est appelé à jouer un rôle essentiel dans la relance et la reprise de nos économies.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a prononcé un discours liminaire au sommet virtuel de 2021 des leaders ruraux et agricoles des États (SARL).

Lors de son allocution, la ministre Bibeau s'est engagée à travailler avec la nouvelle administration américaine pour renforcer les relations commerciales agricoles bilatérales entre le Canada et les États-Unis.

La ministre a évoqué les nombreux défis que pose la pandémie de COVID-19 et la pression qu'elle exerce sur les producteurs, les transformateurs et l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire. Elle a parlé des nombreux domaines de collaboration entre les gouvernements, notamment la recherche, la réglementation, la santé et la sécurité, ainsi que des efforts conjoints visant à prévenir la peste porcine africaine et à s'y préparer. La ministre a également souligné l'importance d'une collaboration soutenue pour assurer la résilience et la compétitivité de nos secteurs agricoles sur les marchés mondiaux.

Citation

« Ce sommet annuel représente une excellente occasion de discuter de questions d'intérêt mutuel et d'échanger des idées pour nos secteurs agricoles afin d'assurer un accès continu à des aliments salubres de grande qualité. Un partenariat canado-américain solide dans le secteur agricole constitue un engagement à soutenir les emplois et les familles, à renforcer nos économies et à nous rendre plus compétitifs sur le marché mondial. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Le sommet annuel des SARL est le principal sommet des législateurs des provinces canadiennes et des États américains. Il reste une voix efficace pour l'éducation, la collaboration et le leadership sur les questions agricoles.

En 2019, le commerce bilatéral de produits agricoles et agroalimentaires entre le Canada et les États-Unis a atteint 60 milliards de dollars.

Le 1er juillet 2020, le nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) est entré en vigueur. L'ACEUM permettra de renforcer les liens économiques solides du Canada avec les États-Unis et le Mexique.

