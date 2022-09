OTTAWA, ON, le 23 sept. 2022 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se rendra aux Philippines, en vue de faire avancer le commerce agricole international, de promouvoir les produits agroalimentaires canadiens et d'améliorer l'accès aux marchés, dans le cadre de rencontres avec des représentants du gouvernement philippin et des intervenants de diverses industries et organisations agricoles et agroalimentaires.

Itinéraire

(Toutes les dates sont exprimées en heure normale des Philippines.)

Dimanche 25 septembre 2022

Visite du Tim Hortons

La ministre Bibeau rencontrera des dirigeants de Tim Hortons Philippines, à la succursale de Manille, pour discuter avec l'entreprise canadienne de son expérience et de ses projets futurs dans le pays.

Visite de la Foremost Milling Corporation

La ministre Bibeau visitera la Philippine Foremost Milling Corporation avec des représentants de la société pour discuter de ses expériences en matière d'importation et d'utilisation du blé canadien.

Lundi 26 septembre 2022

Au cours de la journée, la ministre Bibeau discutera des débouchés agricoles canadiens avec d'importants intervenants et décideurs, notamment :

des membres du Conseil consultatif du secteur privé philippin pour l'agriculture;

le sous-secrétaire à l'agriculture des Philippines ;

; des représentants de l'Association philippine des transformateurs de viande (Philippine Association of Meat Processors Inc.) et de l'Association des importateurs et des négociants de viande (Meat Importers and Traders Association);

des organisations non gouvernementales de développement basées au Canada , pour discuter de la façon dont elles aident les petites et moyennes entreprises agricoles des Philippines à se développer; et

, pour discuter de la façon dont elles aident les petites et moyennes entreprises agricoles des à se développer; et des importateurs agricoles philippins, de domaines tels que la vente au détail, la minoterie, la provenderie et la production d'aliments pour animaux, ainsi que la transformation agro-industrielle ou alimentaire.

Lors de ces rencontres, le ministre Bibeau témoignera de l'intérêt du Canada à faire progresser le commerce agricole, à promouvoir les produits agroalimentaires canadiens et à accroître l'accès aux marchés.

Des entrevues avec les médias seront prévues tout au long de la mission. Les représentants des médias sont invités à communiquer avec Marianne Dandurand, attachée de presse (coordonnées ci-dessous), pour prendre les dispositions nécessaires.

