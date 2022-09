OTTAWA, ON, le 28 sept. 2022 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a conclu sa participation à la réunion annuelle des ministres de l'Agriculture du G20. Au cours de la rencontre, le Canada a joué un rôle de premier plan dans la promotion des priorités et des intérêts agricoles, notamment la sécurité alimentaire mondiale, l'agriculture résiliente et durable et le commerce ouvert et fondé sur les règles.

Les réunions ont donné l'occasion à la ministre Bibeau de discuter avec ses homologues pour trouver des solutions novatrices et équitables aux enjeux internationaux touchant l'agriculture. Elle a réitéré l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de l'agriculture durable, en préconisant la recherche et l'innovation comme les voies les plus fiables pour assurer la sécurité alimentaire à long terme et pour permettre à un plus grand nombre de producteurs de mettre davantage de produits sur le marché.

La ministre Bibeau a aussi pris part à des rencontres bilatérales avec :

Syahrul Yasin Limpo , hôte de la réunion des ministres de l'Agriculture du G20 et ministre de l'Agriculture de l'Indonésie;

, hôte de la réunion des ministres de l'Agriculture du G20 et ministre de l'Agriculture de l'Indonésie; Jewel Bronaugh , secrétaire adjointe à l'Agriculture des États-Unis;

, secrétaire adjointe à l'Agriculture des États-Unis; Narendra Singh Tomar , ministre de l'Agriculture et du Bien-être des agriculteurs de l'Inde;

, ministre de l'Agriculture et du Bien-être des agriculteurs de l'Inde; Janusz Wojciechowski , commissaire à l'Agriculture et au Développement rural de l'Union européenne.

, commissaire à l'Agriculture et au Développement rural de l'Union européenne. Vahit Kirişci, ministre de l'Agriculture et des Forêts de la Turquie;

Stanlake Samkange, directeur principal de la division des partenariats stratégiques, Programme alimentaire mondial

De plus, la ministre Bibeau a souligné l'appui inébranlable du Canada à l'Ukraine et à son peuple, qui sont touchés depuis février par l'invasion brutale et injustifiée de la Russie. Lors de cet événement, des pays partageant des vues semblables au gouvernement du Canada ont eux aussi dénoncé l'invasion russe et reconnu la nécessité de surmonter les difficultés qui en résultent, notamment celles qui touchent les chaînes d'approvisionnement, le prix des aliments et la sécurité alimentaire dans le monde entier. Les ministres de ces pays se sont engagés à maintenir leur leadership international et à trouver des solutions novatrices.

En début de G20, la ministre Bibeau a participé à un forum sur la transformation de l'agriculture numérique pour accélérer l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, examinant les obstacles liés à l'accès équitable aux outils et aux ressources numériques et trouver des moyens de les surmonter. La ministre Bibeau a souligné les efforts déployés par le Canada pour éliminer le fossé numérique qui sépare les régions rurales grâce à des investissements accrus dans les réseaux à large bande haute vitesse, ainsi que les efforts continus déployés pour donner aux jeunes et aux femmes les moyens de contribuer davantage au secteur agricole et alimentaire, notamment par le biais du Conseil canadien de la jeunesse agricole.

Le gouvernement du Canada poursuivra son travail au sein d'organisations multilatérales comme le G20 et sa collaboration avec des pays aux vues semblables pour appuyer une réponse coordonnée aux préoccupations mondiales en matière de sécurité alimentaire, ce qui permettra aux producteurs et aux transformateurs canadiens de mettre davantage de leurs produits sur le marché mondial.

Citation

« Le Canada s'est joint à d'autres pays membres du G20 pour condamner l'invasion brutale de l'Ukraine par la Russie et souligner ses graves conséquences sur l'agriculture, le prix des aliments et la sécurité alimentaire. La recherche, l'innovation, le renforcement du pouvoir des femmes et des jeunes, et le commerce fondé sur la science et sur des règles sont essentiels pour parvenir à notre objectif commun d'éradiquer la faim dans le monde. Le Canada continuera d'agir de façon concrète, en plus de participer au dialogue international par l'entremise du G20 et d'autres organismes, afin d'aider les productrices et les producteurs agricoles à nourrir le monde de façon durable. »

- L'honorable Marie-Claude-Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire



Faits en bref

L'Indonésie, qui compte plus de 110 millions d'habitants, est un marché prioritaire pour les exportations agricoles et agroalimentaires canadiennes, lesquelles ont atteint 567 millions de dollars à destination de ce pays en 2021, soit le double de la valeur atteinte deux ans auparavant.

L'Indonésie est l'une des destinations principales pour le soja canadien. Le blé non dur et les produits de porc congelés figurent sur la liste des principales exportations.

L'Indonésie présente un énorme potentiel de croissance pour les exportations agricoles canadiennes et cette nation d'Asie du Sud-Est constitue une porte d'entrée pour l'ensemble de la région indo-pacifique.

Pour répondre aux besoins croissants, le Canada a affecté cette année un montant record de 615,5 millions de dollars à l'aide alimentaire et nutritionnelle humanitaire. De ce montant, plus de 480 millions de dollars ont été accordés au Programme alimentaire mondial pour soutenir ses activités d'aide alimentaire d'urgence partout dans le monde.

Liens connexes

