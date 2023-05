WASHINGTON, le 11 mai 2023 /CNW/ - Hier, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a conclu une visite de trois jours à Washington où elle a participé au sommet sur la Mission d'innovation agricole pour le climat (AIM4C). La ministre Bibeau a rencontré ses homologues ministériels et des délégués de plus de 40 pays pour discuter du besoin d'investir davantage dans l'agriculture adaptée au climat dans le but de lutter contre les changements climatiques et la faim dans le monde.

La ministre a souligné le leadership du Canada pour atténuer les effets des changements climatiques sur l'agriculture grâce à des investissements dans les technologies propres, les pratiques de gestion exemplaires, la recherche et l'innovation. Elle a aussi renforcé le message que l'agriculture devrait être un sujet incontournable lors de la Conférence des Parties (COP) sur les changements climatiques à Dubaï en automne prochain.

Elle a aussi utilisé ce forum pour annoncer l'octroi de 2 millions de dollars pour créer le Réseau de recherches en sciences humaines sur l'agriculture durable dans une économie carboneutre en collaboration avec le Conseil de recherches en sciences humaines. Cette somme s'inscrit dans le cadre de l'investissement de 100 millions de dollars dans la recherche agricole annoncé dans le budget de 2022. Ce réseau regroupera le savoir-faire, les technologies et les experts canadiens pour appuyer et accélérer les efforts pour que l'agriculture joue son rôle dans la création d'une économie carboneutre.

La ministre a pris la parole à une séance plénière de haut niveau pour souligner l'importance d'amener les femmes au cœur du processus décisionnel dans les systèmes agroalimentaires. Comme le démontrent ses différentes expériences, lorsqu'on habilite les femmes en agriculture, l'action climatique est plus efficace et les possibilités économiques sont plus nombreuses.

La ministre Bibeau a aussi annoncé que le Canada se joindra à l'initiative Agriculture Breakthrough, lancée lors de la COP26 en 2021. Cette initiative met l'accent sur une série de mesures qui accélèrent la transition vers des technologies propres dans le secteur agricole par la collaboration, la coopération et la coordination internationales accrues.

En marge du sommet, la ministre a tenu des réunions bilatérales avec :

Tom Vilsack , secrétaire à l'Agriculture des États-Unis;

, secrétaire à l'Agriculture des États-Unis; Victor Villalobos , secrétaire à l'Agriculture et au Développement rural du Mexique;

, secrétaire à l'Agriculture et au Développement rural du Mexique; Luis Planas , ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation de l'Espagne;

, ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation de l'Espagne; Glenn « GT » Thompson , président du comité de la Chambre sur l'agriculture; ainsi que des réunions formelles et informelles avec plusieurs homologues ministériels, des dirigeants d'organisations internationales et des dirigeants d'entreprises de recherches et de technologies novatrices.

Pendant sa rencontre avec le secrétaire à l'Agriculture des États-Unis, Tom Vilsack, la ministre Bibeau a discuté de priorités communes, dont la résilience des chaînes d'approvisionnement et le commerce international fondé sur les règles et la science. Les changements proposés aux exigences sur l'utilisation volontaire de la mention « Produit des États-Unis » sur l'étiquette des produits de viande, de volaille et d'œufs ont aussi été abordés. La ministre Bibeau a souligné que le Canada craint que ces changements limitent le commerce et perturbent les chaînes d'approvisionnement. Elle a réaffirmé l'engagement du Canada à travailler avec les États-Unis et le Mexique pour renforcer ses relations commerciales grâce à des processus décisionnels fondés sur la science, y compris l'annonce récente du Canada liée à la mise à jour des directives sur les produits issus de l'innovation en sélection végétale et de modifications génétiques. La ministre Bibeau a remercié le secrétaire Vilsack pour son soutien dans la réouverture du marché américain aux pommes de terre de consommation de l'Île-du-Prince-Édouard. Enfin, la ministre et le secrétaire ont abordé différents sujets, dont la Norme sur les combustibles propres et les restrictions mexicaines sur certaines importations de maïs OGM.

Durant le sommet, la ministre Bibeau a visité le Centre de recherche agricole de l'USDA de Beltsville, où elle a pu observer la nouvelle technologie mise au point par Carbon Asset Solutions, dont le siège social canadien est situé à Olds, en Alberta. L'entreprise se spécialise dans une technologie de pointe pour mesurer le carbone dans le sol, ce qui facilite la vérification et les ventes de crédits de carbone sur le marché mondial. Cette technologie pourrait inciter les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles plus régénératrices pour améliorer la fertilité du sol, la résilience et la séquestration de carbone, tout en leur permettant de gagner des revenus par la vente de crédits de carbone vérifiables. La ministre a souligné que le Canada a octroyé jusqu'à 458 095 $ du volet Recherche et innovation du Programme des technologies propres en agriculture (TPA) pour aider l'entreprise à atteindre l'étape de la commercialisation.

La ministre a accueilli environ 60 représentants de l'industrie agricole américaine pour réitérer la valeur et les avantages mutuels de la relation commerciale canado-américaine et pour faire part de points de vue et de priorités du Canada. Elle a aussi tenu des réunions avec l'Institut nord-américain de la viande, l'Association des éleveurs du bœuf et l'Association canadienne des bovins pour discuter de l'importance de l'intégration dans la chaîne d'approvisionnement canado-américaine de viande et de bétail.

Cette visite à Washington a permis à la ministre de renforcer la collaboration avec des partenaires et des organisations internationaux dans le but d'appuyer l'action coordonnée pour contrer les changements climatiques, améliorer la sécurité alimentaire et éliminer la faim dans le monde, ainsi que d'accélérer les investissements qui aideront l'agriculture à faire partie de la solution, tout en permettant aux agriculteurs de bien vivre de leur production.

Les faits en bref

Lancée en 2021, la Mission d'innovation agricole pour le climat (AIM4C) est une initiative dirigée par les États-Unis et les Émirats arabes unis, avec l'appui de plus de 40 pays. L'objectif est d'augmenter les investissements dans les innovations agricoles adaptées au climat et de systèmes alimentaires.

Le Réseau de recherche en sciences humaines sur l'agriculture durable dans une économie carboneutre est un projet conjoint du Conseil de recherches en sciences humaines et d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

recherches en sciences humaines et d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Carbon Asset Solutions Ltd. est une entreprise spécialisée dans les technologies propres avec des installations en Australie, au Canada et aux États-Unis. Sa technologie mobile de diffusion inélastique des neutrons (Mobile Inelastic Neutron Scattering ou MINS) est un outil de pointe qui mesure la quantité de carbone dans les champs agricoles. Grâce à sa fonction de cartographie, cet outil aide les agriculteurs à appliquer des pratiques agricoles régénératrices ayant une plus grande incidence sur la santé de leurs sols, tout en calculant la valeur de ces pratiques dans le contexte d'un système d'échange de crédits d'émission de carbone.

et aux États-Unis. Sa technologie mobile de diffusion inélastique des neutrons (Mobile Inelastic Neutron Scattering ou MINS) est un outil de pointe qui mesure la quantité de carbone dans les champs agricoles. Grâce à sa fonction de cartographie, cet outil aide les agriculteurs à appliquer des pratiques agricoles régénératrices ayant une plus grande incidence sur la santé de leurs sols, tout en calculant la valeur de ces pratiques dans le contexte d'un système d'échange de crédits d'émission de carbone. Le volet Recherche et innovation du Programme des TPA soutient l'innovation avant l'étape de la commercialisation, notamment les activités de recherche, de développement, de démonstration et de commercialisation.

Dans le cadre du Plan climatique renforcé et du Plan de réduction des émissions, le gouvernement du Canada a octroyé plus de 1,5 milliard de dollars pour accélérer les progrès du secteur agricole qui vise à réduire les émissions et pour continuer d'être un chef de file mondial de l'agriculture durable. De ce montant, 495,7 millions de dollars sont affectés au Programme des TPA.

Liens connexes

Réseau de recherches en sciences humaines sur l'agriculture durable dans une économie à zéro émission nette

Programme des technologies propres en agriculture : volet Recherche et innovation

Programme des technologies propres en agriculture : volet Adoption

Solutions agricoles pour le climat

