La ministre Bibeau célèbre le Jour de l'agriculture canadienne

OTTAWA, le 10 févr. 2020 /CNW/ - Le 11 février, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Marie-Claude Bibeau se joindra à des agriculteurs, à des éleveurs, à des transformateurs d'aliments, à des dirigeants du secteur et à des jeunes pour célébrer la quatrième édition annuelle du Jour de l'agriculture canadienne. La ministre Bibeau prononcera une allocution à l'occasion de cet événement national à Ottawa.

Les producteurs travaillent sans relâche chaque jour pour nous fournir des aliments de qualité supérieure. Le secteur agricole, qui compte plus de 200 000 exploitations au pays et un grand nombre de petites et moyennes entreprises, occupe une place importante dans nos communautés et joue un rôle essentiel à la vitalité de nos régions rurales. Les Canadiens peuvent être fiers des femmes et des hommes extraordinaires qui déploient beaucoup d'efforts pour prendre soin de leurs animaux, de leurs cultures et de notre environnement partout au pays.

À l'occasion de l'événement, la ministre Bibeau prononcera une allocution sur les projets ambitieux du gouvernement pour appuyer nos agriculteurs et favoriser la croissance du secteur agricole. La Campagne de promotion de l'achat de produits canadiens vise à renforcer le sentiment d'appartenance et de fierté de nos fermiers et producteurs agricoles. Le plan du gouvernement pour faire croître le secteur comprend aussi des mesures importantes pour aider les femmes et les jeunes à obtenir des rôles de leadership et à entreprendre une carrière valorisante en agriculture.

Le Jour de l'agriculture canadienne réunit des gens du secteur agroalimentaire et des agroentreprises pour discuter de l'avenir de l'alimentation. La célébration de cette année sur le thème « Levons notre fourchette à l'agriculture canadienne » met l'accent sur le renforcement de la relation entre les consommateurs et les producteurs qui ont une passion commune pour les aliments de production locale.

Des centaines d'activités à travers le pays et des conversations dans les médias sociaux font ressortir tout ce qui se fait de formidable dans le secteur. Par exemple, au Québec, une éleveuse de volaille célèbrera les femmes en agriculture en compagnie de 60 productrices et producteurs. Et dans les trois plus grandes villes du Canada - Toronto, Montréal et Vancouver - des centaines d'étudiants se rassembleront dans des écoles pour entendre les histoires des agriculteurs, faire leur connaissance et mieux comprendre les avantages des aliments produits au Canada.

Nous vous invitons à vous joindre à la ministre Bibeau pour célébrer cette journée mémorable et notre important secteur, en visitant le site JourAgCan.ca ou en suivant le mot-clic #JourAgCan dans les médias sociaux.

« Les producteurs et productrices du Canada travaillent fort pour nous nourrir. Leur résilience, leur capacité à innover et leur respect à l'égard de l'environnement, du bien-être des animaux et de leur communauté sont pour moi une source d'inspiration inépuisable. Ces femmes et ces hommes méritent notre grande reconnaissance. Je suis fière de souligner leur contribution à l'occasion du Jour de l'agriculture canadienne. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Le Jour de l'agriculture canadienne est un événement parrainé par l'initiative L'agriculture plus que jamais.

Le secteur agricole et agroalimentaire du Canada est un important moteur de croissance économique. En 2018, le secteur a apporté plus de 143 milliards de dollars au PIB du Canada et employé 2,3 millions de personnes. Il compte pour un emploi sur huit au Canada.

Les priorités du gouvernement en agriculture consistent notamment à atteindre l'objectif d'exportation de 75 milliards de dollars d'ici 2025, à mettre la touche finale à la mise en oeuvre des mesures d'indemnisation des producteurs et des transformateurs sous gestion de l'offre et à collaborer proactivement avec les provinces et les territoires pour améliorer les programmes de gestion des risques de l'entreprise dont dépendent les producteurs.

Le Conseil canadien de la jeunesse agricole servira de tribune aux membres pour collaborer avec la ministre Bibeau, des fonctionnaires chevronnés et des organismes nationaux. Les membres du Conseil pourront aussi participer à des tables rondes, à des discussions et à des activités importantes du gouvernement et du secteur. La date limite pour poser sa candidature est le 14 février 2020. Postulez sur le site http://www.agr.gc.ca/jeunesse.

Le gouvernement est déterminé à soutenir les producteurs des industries sous gestion de l'offre à la suite de la ratification des nouveaux accords commerciaux, notamment avec l'aide maximale de 3,9 milliards de dollars proposée dans le Budget de 2019, le Programme d'investissement pour fermes laitières (250 millions de dollars) et le Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers (100 millions de dollars).

Le Partenariat canadien pour l'agriculture, un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, vise à renforcer le secteur agricole et agroalimentaire en prenant les mesures suivantes :

Améliorer les programmes de gestion des risques de l'entreprise, y compris Agri‑stabilité, qui aident les producteurs à gérer les risques comme les catastrophes naturelles, les phénomènes météorologiques, les pertes importantes et l'instabilité des marchés. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux continuent d'examiner tous les programmes de gestion des risques de l'entreprise en collaboration avec le secteur.



Soutenir la santé mentale des agriculteurs, des éleveurs et des autres producteurs.



Rendre le secteur plus compétitif grâce à la recherche, à la science et à l'innovation, en mettant l'accent sur une croissance propre et durable.



Accroître la diversité en aidant les groupes historiquement sous-représentés en agriculture, à savoir les femmes, les jeunes et les communautés autochtones.

