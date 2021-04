OTTAWA, ON, le 12 avril 2021 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annoncera les modalités de deux nouveaux programmes qui visent à indemniser pleinement et équitablement les producteurs de poulet, de dindon et d'œufs du Canada.

Date

13 avril 2021

Heure

13 h (HNE)

Lieu

Rencontre virtuelle

Renseignements sur la participation à la conférence

Accès par vidéoconférence

Lien vers la réunion : https://canada.webex.com/canada/j.php?MTID=m07b796cbc136bbf4e3e67cb7da03db65

Numéro de la réunion : 129 322 3680

Mot de passe : K4Wmtpjy*29

Les participants sont invités à se joindre à la conférence dix minutes avant le début de celle-ci pour s'assurer que leur navigateur est configuré correctement.

La conférence sera enregistrée. Les participants qui ne souhaitent pas se faire filmer peuvent désactiver leur caméra. Cela n'influera pas sur la transmission audio ou visuelle de la conférence.

Accès par téléphone

Veuillez vous inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour obtenir des instructions.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-549-2326 ; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

