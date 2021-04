OTTAWA, ON, le 16 avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé la reconduction de mandat de Serge Riendeau, à titre de chef de la direction de la Commission canadienne du lait (CCL).

M. Riendeau a d'abord été nommé chef de la direction de la CCL en 2018. Durant son mandat, il a contribué de manière importante au secteur, notamment en appuyant les négociations relatives au nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique et en présidant le Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait. Avant sa nomination, il a exploité une ferme laitière pendant plus de 40 ans, et eu une carrière de 26 ans comme membre du conseil d'administration d'Agropur, le plus important transformateur de produits laitiers au Canada, dont 15 ans comme président de la coopérative. M. Riendeau soutient également activement les organismes qui offrent des services aux enfants victimes d'intimidation et de violence.

Le mandat de M. Riendeau prenant fin en mai 2022, le gouvernement du Canada a récemment lancé un processus de nomination d'un nouveau chef de la direction à temps plein et d'un président à temps partiel à la CCL. Pour obtenir de plus amples renseignements et poser votre candidature, visitez la page Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Citation

« La Commission canadienne du lait joue un rôle important dans le maintien de la compétitivité, de la productivité et de l'innovation au sein de l'industrie laitière. Sous la gouverne de M. Riendeau, la CCL a une solide feuille de route pour ce qui est de l'exécution des grands programmes, notamment le Programme de paiements directs pour les productrices et producteurs laitiers et les achats supplémentaires de surplus de produits laitiers pendant la pandémie. Ayant consacré sa vie professionnelle entière à l'industrie, je suis persuadée que M. Riendeau continuera d'être un formidable atout pour la Commission, et un leader solide pour nos productrices et producteurs laitiers qui travaillent sans relâche. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

La Commission canadienne du lait (CCL) est une société d'État, établie en 1966, qui a pour mandat de coordonner les politiques laitières fédérales et provinciales.

Les membres du conseil d'administration de la CCL sont nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Notre pays est plus fort et efficace lorsque ses décideurs en représentent bien la diversité. En 2016, le gouvernement du Canada a mis en place un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Ces personnes jouent un rôle essentiel dans la démocratie canadienne en offrant leurs services à des commissions, des conseils, des sociétés d'État, des organismes et des tribunaux de partout au pays.

Biographie

Serge Riendeau détient à son actif plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de l'industrie laitière. Depuis 1976, Il est le copropriétaire de l'entreprise Riendeau et Gendron Inc., une ferme de 1000 acres comprenant notamment un troupeau d'environ 500 bovins laitiers.

M. Riendeau occupe le poste de chef de direction à la Commission canadienne du lait (CCL) depuis 2018. Durant son mandat, il a accompli des réalisations importantes tel que la participation aux négociations de l'entente de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) et présider le Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait. Cet actuel mandat succède dans sa carrière à une vaste expérience qui l'a emmené à siéger pendant 26 ans au conseil d'administration d'Agropur coopérative, dont 15 comme président. M. Riendeau a reçu de nombreux prix et reconnaissances tout au long de sa carrière dans le domaine agricole, dont son intronisation au Temple de la Renommée de l'Agriculture du Québec en 2019.

M. Riendeau est un membre actif dans la communauté. Il soutient entre autres des organismes offrant des services aux enfants victimes de violence et d'intimidation.

