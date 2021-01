OTTAWA, ON, le 29 janv. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé la reconduction du mandat de M. Lonny McKague au poste de commissaire de la Commission canadienne des grains (CCG) pour une période de trois ans, à compter du 13 février 2021.

M. McKague a été nommé pour la première fois à titre de commissaire de la CCG en 2017. Fort de ses 40 années d'expérience comme producteur primaire, il connait bien les enjeux socioéconomiques actuels auxquels sont confrontés les producteurs et leurs entreprises. À titre de commissaire, il a fait équipe avec les producteurs, les exportateurs et les experts techniques pour représenter le gouvernement du Canada à des salons internationaux, auprès de clients importants de la Commission canadienne des grains.

Avant d'entamer son service à la Commission canadienne des grains, M. McKague a été directeur et membre fondateur d'Ogema Elevator Ltd, un fournisseur de produits et de services de silos à grains qui a son siège social à Ogema (Saskatchewan). Il a aussi été président de la Canadian Limousin Association et de la section locale de la Saskatchewan Stock Growers Association.

En 2016, le gouvernement du Canada a mis en place un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite afin de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs de la fonction publique : le respect de la démocratie, le respect des personnes, l'intégrité, l'intendance et l'excellence.

« La Commission canadienne des grains joue un rôle essentiel pour maintenir la réputation du Canada en tant que source fiable et constante de grains de haute qualité. Étant donné les 40 années d'expérience de M. McKague dans l'industrie, je suis convaincue que nos producteurs de grain qui travaillent dur continueront de bénéficier de son expertise précieuse. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

La Commission canadienne des grains règlemente la manutention des grains au Canada , en plus de fixer et de faire respecter des normes de qualité fondées sur la science pour le grain canadien. Ses recherches, programmes et services contribuent à maintenir la réputation du Canada comme source constante et fiable de grains de haute qualité.

, en plus de fixer et de faire respecter des normes de qualité fondées sur la science pour le grain canadien. Ses recherches, programmes et services contribuent à maintenir la réputation du comme source constante et fiable de grains de haute qualité. La Commission canadienne des grains s'emploie à offrir des programmes d'assurance de la qualité et de la quantité des grains pour les exportations de grain canadien; à mener des recherches scientifiques pour comprendre tous les aspects de la qualité et de la salubrité des grains; à établir et à tenir à jour le système canadien de classement des grains fondé sur des données scientifiques; et à veiller à ce que les agriculteurs reçoivent une juste rémunération pour leur grain.

Biographie - Lonny McKague

Lonny McKague a une vaste expérience de leadership dans le secteur agricole. Il a exploité une entreprise agricole dans le Centre-Sud de la Saskatchewan pendant plus de 40 ans et il exerce les fonctions de commissaire de la Commission canadienne des grains depuis 2017. Cette expérience lui a permis d'acquérir une profonde compréhension des enjeux sociaux et économiques auxquels font face les producteurs et leurs entreprises. Le fait d'avoir relevé avec succès les nombreux défis de production, de manutention, de transport et de commercialisation liés à son entreprise agricole l'a aidé à acquérir une connaissance pratique approfondie du marché mondial dynamique avec lequel doivent composer les producteurs d'aujourd'hui.

Dans l'exercice de ses fonctions à la Commission canadienne des grains, M. McKague a montré qu'il avait à coeur de faire la promotion et de maintenir l'intégrité et la réputation des grains canadiens destinés aux marchés intérieurs et internationaux.

M. McKague a fait des études en techniques agricoles et en gestion d'entreprise agricole à l'Université de la Saskatchewan.

