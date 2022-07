OTTAWA, ON , le 6 juill. 2022 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui la nomination de Benoit Basillais au poste de chef de direction de la Commission canadienne du lait (CCL), en remplacement de Serge Riendeau.

M. Basillais a commencé sa carrière à la CCL à titre d'économiste en 2003. Il a occupé divers postes de direction à la CCL, et a été nommé directeur des politiques et de l'économie en 2016. Il arrive au poste de chef de direction avec une vaste expérience de la CCL et du secteur.

M. Riendeau a d'abord été nommé chef de la direction de la CCL en 2018. Dans le cadre de ses fonctions, il a travaillé à améliorer la collaboration entre les divers segments de la chaîne d'approvisionnement en produits laitiers et a soutenu la modernisation de la gestion de l'offre.

Le chef de la direction mettra en œuvre le plan annuel de la CCL et contribuera à la réalisation des priorités énoncées dans la lettre de mandat de la CCL. La lettre de mandat reconnaît l'importance d'un secteur laitier dynamique et prospère pour l'économie canadienne ainsi que l'importance de la gestion de l'offre des produits laitiers pour les collectivités rurales et les familles d'agriculteurs de tout le pays. La lettre de mandat demande à la CCL de continuer de faire progresser les engagements ambitieux du gouvernement du Canada en matière d'environnement et de soutenir la résilience climatique. Elle énonce également les priorités dans le domaine de la transparence, de l'innovation, du commerce international, de la mobilisation et de l'inclusion.

En 2016, le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne. En effet, elles sont nommées au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux partout au pays.

Citation

« Avec plus d'une vingtaine d'années de service à la Commission canadienne du lait, Benoit Basillais connaît bien les intervenants et maîtrise les enjeux auxquels le secteur laitier est confronté. Maintenant chef de la direction, j'ai confiance qu'il contribuera de manière significative au succès de l'industrie laitière tout en augmentant la transparence du mécanisme de fixation des prix. Je souhaite également remercier Serge Riendeau pour la contribution inestimable qu'il a apportée pendant ses quatre années passées à la tête de la Commission. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

La Commission canadienne du lait est une société d'État, créée en 1966, dont le mandat est de coordonner les politiques fédérales et provinciales sur les produits laitiers.

Le conseil d'administration de la CCL est nommé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ou de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

La Commission canadienne du lait préside et appuie le Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait (CCGAL) et son secrétariat. Ce comité constitue l'organisme national clé où sont élaborées les politiques et où sont tenues les discussions sur les secteurs de la production et de la transformation du lait.

L'industrie laitière canadienne est un pilier des collectivités rurales et un moteur important de l'économie. Il y a 9 952 fermes laitières au Canada , qui soutiennent 45 053 emplois directs.

