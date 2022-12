OTTAWA, ON, le 21 déc. 2022 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui la nomination de Justine Hendricks au poste de présidente-directrice générale (PDG) de Financement agricole Canada (FAC). Madame Hendricks est la première femme à occuper le poste de PDG de FAC.

FAC est un partenaire important des productrices et producteurs agricoles qui doivent faire face aux nombreux défis liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, à la volatilité des prix des produits de base et à la hausse des coûts des intrants. En tant que PDG, Madame Hendricks poursuivra le mandat de la société, qui consiste à soutenir le secteur en fournissant des services financiers et consultatifs, en élargissant l'accès au capital et en améliorant ses produits et services.

Madame Hendricks a occupé divers postes à Exportation et développement Canada (EDC) au cours des 16 dernières années. Elle a été nommée première vice-présidente, Commerce durable et Facilitation des affaires en 2019. Son leadership dans l'avancement de la stratégie sur 10 ans d'EDC a permis à l'organisation de continuer à être un chef de file pour le Canada et ses clients en ce qui concerne les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance. Madame Hendricks a aussi été responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de carboneutralité d'ici 2050 d'EDC.

En 2016, le gouvernement du Canada a établi un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection de personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les nommés jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne en siégeant à des commissions, des conseils, des sociétés d'État, des agences et des tribunaux partout au pays.

Citation

« On brise un autre plafond de verre avec l'arrivée de Justine Hendricks à la tête de Financement agricole Canada. Ses compétences en finance, son expertise en développement durable et son leadership collaboratif lui ont valu cette nomination. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Financement agricole Canada a un portefeuille de prêts de plus de 44 milliards de dollars et est le plus grand fournisseur de services commerciaux et financiers aux producteurs agricoles, aux agroentreprises et aux exploitations agroalimentaires du Canada , avec plus de 102 000 clients, dans 102 bureaux partout au Canada .

a un portefeuille de prêts de plus de 44 milliards de dollars et est le plus grand fournisseur de services commerciaux et financiers aux producteurs agricoles, aux agroentreprises et aux exploitations agroalimentaires du , avec plus de 102 000 clients, dans 102 bureaux partout au . La société d'État offre des solutions de financement souples et concurrentielles, ainsi que des logiciels de gestion, de l'information et des connaissances spécialement conçues pour l'industrie agricole et agroalimentaire.

Le PDG de FAC est nommé par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre ou de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

Biographie - Justine Hendricks

Depuis 2019, Justine Hendricks a occupé le poste de première vice-présidente, Commerce durable et Facilitation des affaires, chez Exportation et développement Canada (EDC) et siégé au comité de direction. Son mandat consistait à aligner l'orientation d'EDC sur le pilier central de la stratégie sur 10 ans, en veillant à ce qu'EDC conserve son rôle de leader pour le Canada et ses clients sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ce qui comprenait l'intégration de principes et de pratiques commerciales durables pour l'environnement, les droits de la personne et le bien-être social dans chacun des secteurs d'activités d'EDC. Elle était également responsable de la conception et de l'exécution de la stratégie pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 pour EDC.

Madame Hendricks s'est jointe à l'équipe d'EDC en 2006 et a occupé divers postes, dont celui de vice-présidente, Solutions de fonds de roulement pour les petites et moyennes entreprises canadiennes. Chez EDC, elle a également supervisé le programme de transformation du Groupe du financement et de l'investissement et a dirigé diverses équipes au service des petites entreprises et des investisseurs dans un large éventail de secteurs, dont l'agriculture.



Madame Hendricks est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université d'Ottawa et d'un baccalauréat ès arts en études urbaines de l'Université Carleton. Elle détient aussi le titre de planificatrice financière agréée. En 2007, elle a reçu le prix d'excellence en leadership d'équipe d'EDC et, en 2009, elle a reçu le Prix des 40 meilleurs Canadiens de moins de 40 ans. Membre du Digital Opportunity Trust (DOT) depuis janvier 2019, elle en a été nommée présidente en juin 2021. DOT est un mouvement sans but lucratif dirigé par des jeunes qui aide les jeunes à devenir des innovateurs et des leaders et à créer et à appliquer des solutions numériques ayant une incidence positive dans leurs communautés. De 2014 à 2019, elle a également été présidente du Forum des jeunes Canadiens, une fondation qui offre aux jeunes un accès direct aux esprits, aux procédures et à l'énergie de la Colline du Parlement. En 2020, elle est devenue membre du Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa et siège à leur Comité de vérification.

En 2017, elle a reçu la médaille Trudeau de l'École de gestion Telfer, soit la plus haute distinction accordée aux diplômés pour souligner leur leadership, leur initiative et leur apport au monde des affaires, à la communauté et à leur alma mater.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Pour les médias : Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]